Presentación de los vinos Celeste en el hotel Saratoga

La bodega Pago del Cielo, propiedad de Família Torres y ubicada en Fompedraza (Valladolid), a 895 metros de altitud, presentó el pasado jueves los vinos de la gama Celeste. En concreto, los protagonistas del evento fueron un blanco, un rosado y un tinto.

El primero fue monovarietal de verdejo de la denominación de origen (DO) Rueda, que ha macerado con sus pieles en frío durante tres horas y que tiene una crianza sobre lías durante dos meses. Es un blanco fresco, que es buen acompañante para marisco y pescado. El segundo fue el Rosé, un clásico clarete de la DO Cigales, pero de corte más moderno y pálido, elaborado 100% con la variedad ‘ull de llebre’ (tempranillo), de trago tranquilo y con reminiscencias de frambuesa. El tercero es el Crianza, de la DO Ribera del Duero. Es un vino opulento, con mucha fruta, cuerpo y color, que atesora la frescura, la emoción y la intensidad de una noche estrellada. Reposa 12 meses en barricas de roble francés y americano y otros 12 meses en botella.

Desde Pago del Cielo comentaron que decidieron presentar los vinos en el Hotel Saratoga por su prestigio y sobre todo por la nueva apuesta gastronómica en el restaurante L’Àtic, que dirige el chef Juan Pinel, quien se encargó de confeccionar los aperitivos que acompañaron los vinos Celeste.