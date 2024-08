Marco Asensio desconecta con amigos en la costa de Andratx

El futbolista mallorquín Marco Asensio, que anunció su separación el pasado mes de junio “de mutuo acuerdo”, de su matrimonio con Sandra Garal, ha decidido desconectar y poner el modo “vacaciones”.

El deportista calvianer se divierte estos días con unos amigos en una embarcación por aguas de la costa de Andratx.

Un verano para la reflexión

Las imágenes muestran a un Marco Asensio relajado, con una lancha fondeada en Cala de ses Ortigues, a bordo de un yate llamado Dark Star.

La estrella del PSG ha tenido un verano para la reflexión, ya no solo por su separación, también por su no presencia en la Eurocopa de Alemania, después de que el seleccionador español, Luis de la Fuente, no le incluyera en la lista final.