Des Güell a Lluc a Peu: Completarlo una vez es de sabios, hacerlo seis veces es demencial

Miles de personas se reúnen en la Plaça Güell para intentar subir al Santuari de Lluc. Muchos vienen engañados, otros en son de una promesa que desean olvidar y algunos pocos descerebrados repetimos un año más él revienta piernas mallorquín más famoso. ¿Por qué? Digamos que entre los 48 kilómetros que dura el trayecto hasta Lluc pasan demasiadas cosas como para querer perdérselas personalmente.

Por sexta vez en mi vida voy a intentar completar el trayecto que Tolo Güell junto a unos 30 amigos, completó el 1974 para darle las gracias a la Mare de Déu por salvarle la vida a su hija. Este año, no tenemos ni la alegría de la adolescencia ni un gran estado de forma, por lo que es hora de que otro milagro se produzca 50 años después.

A las 23:00 horas la organización da el "sus". Muchos ya estábamos cansados y aún no habíamos empezado a caminar, pero nos las arreglamos para empezar con ilusión esta locura. Al llevar cinco minutos recibimos el calor de los primeros aplausos, la gente ha decidido desvelarse para vernos y apoyarnos con gritos y pancartas preparadas. No obstante, no todos los ciudadanos son tan comprensivos con los "marchaires". Un coche decide que este es el mejor momento para salir del parking en medio de la marabunta. Sin embargo, la multitud impide arrancar a la incívica entre reproches y abucheos varios.

El camino hasta el pueblo de Santa Maria, el primer puesto donde se ofrece avituallamiento a la gente, es agotador, muchos empiezan a cansarse y ante la perspectiva que aún faltan más de 30 kilómetros empiezan los primeros abandonos. "Tengo mucho sueño, no puedo más", explica Mateu Bibiloni para explicar su renuncia a seguir caminando. "Me duelen ya los pies y no me gusta caminar", sentencia por su parte Maria Pascual.

Y entonces llega el cataclismo, no queda fruta en Santa Maria, y peor, al llegar al siguiente pueblo, Consell, tampoco hay nada. La gente se enfada y el fantasma de una "pájara" empieza a amenazar a todos los "marcharies". La gente empieza a correr para no quedarse sin sus preciadas peras y manzanas. La pacífica marcha se vuelve en una carrera por la supervivencia.

Un puesto de avituallamiento en Binissalem. En Santa Maria y Consell no quedaba fruta al llegar. / Pere Morell

Por suerte, en Binissalem no hay escasez de fruta, así que todo el mundo puede nutrirse lo suficiente para seguir avanzando. Así, cuando ya son las 4 de la mañana, el cielo nos recompensa con la visión de unas perfectas estrellas, las mismas que acompañaron a Tolo Güell y a sus amigos cuando decidieron empezar con esta imprudencia tan bonita. El cuerpo ya está cansado, pero tras reponernos de fruta, se escucha mucha música y la gente se desbarata y empieza a bailar mientras camina. Lo que fa una poma, asegura uno de los marchaires entre risas.

Y de improviso, se desata la locura. Justo antes de subir una pronunciada cuesta, uno de los grupos marcharies pone en su altavoz la banda sonora de Rocky Balboa y empiezan a correr. Este pequeño acto provoca que se enciendan los corazones de la gente. Grupos de personas tiradas al suelo, se contagian de la emoción y se levantan para seguir. Casi 50 personas acaban corriendo al son de la música. Al finalizar la cuesta, la canción y el trote, entramos en Lloseta, donde algunos aprendices de culturistas usarán las máquinas de calistenia y se pondrán a hacer dominadas para fardar de músculos.

Las fincas de garrovers y oliveres embellecen el camino hasta Selva, donde incluso los más valientes deciden pararse. Pero el valiente es un cobarde cuando al lado hay otro más valiente. Son las 6 de la mañana, nos tomamos un café y un poco de chocolate de algarroba. Vemos salir el sol y decidimos seguir marchando hacia nuestra meta: Lluc.

Caimari visto desde los alrededores de Selva, con el amanecer entrando. / Pere Morell

A las 7 de la mañana empezamos la subida al Santuari desde Caimari. Hay dos caminos, uno de montaña con atajos; más corto y con más peligros, y otro por carretera. El dolor crece en las piernas y cada paso es un infierno. Al igual que en la Larga marcha de Stephen King, quedarse parado es sinónimo de muerte. Los músculos están demasiado agarrotados como para volver a arrancarlos.

A las 8:20 horas llegamos a Lluc, lo hemos conseguido. Muchos de los que llegan arriba no habían pagado los 10 euros de inscripción, pero los encargados de dar el certificado saben ver en el caminar y el rostro de cada persona cuantos kilómetros ha recorrido. Por sexta vez hemos conseguido el diploma, y por tercera vez escriben mal mi nombre en el papel. En ese momento ya nada importa, el descanso llega y nuestra aventura ya ha terminado.