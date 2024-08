Per gaudir del moment i de la història culinària balear

Mallorca té un bon nivell de sommeliers amb diversos noms que destaquen, tant d’homes com de dones. Un d’aquests és Joan Arboix Roure, vinculat al cuiner Santi Taura. Té 43 anys i prové d’una família de restauradors: son pare, Joan, i sa mare, Carme, varen crear el referent de la cuina catalana a Mallorca, Ses Coves de Gènova, on podíem menjar uns bons calçots i uns bons canelons. De ben jovenet, els ajudava a escurar i a fer altres tasques de la cuina, com també a col·locar les ampolles de vi. Així, es va començar a familiaritzar amb les etiquetes i a poc a poc es començà a interessar per l’enologia.

Després d’una destacada trajectòria (que inclou Mallorca, Suïssa, Barcelona i Xile), l’arribada a can Santi Taura coincideix amb l’obertura del restaurant Dins, l’any 2019, on el xef de Lloseta ofereix una interpretació de la cuina històrica de les Illes Balears i Pitiüses. Des del primer moment, tots dos treballaren per crear una línia de vins per al restaurant. “No es tracta de fer un vi de la casa —comenta Arboix—, nosaltres som una mica partícips en la creació del vi, però el vinater sempre n’és el protagonista, per això, el seu nom surt a la part frontal de l’etiqueta”. Així, l’any 2020 creen Col·lecció Líquida Efímera. Es tracta de vins únics, que no es repetiran pus i que poden acompanyar (si el comensal ho vol) els plats de Taura. El primer va ser un vi blanc de giró ros i viognier, del celler Miquel Gelabert de Manacor. El segon fou un negre del celler Soca-rel de Binissalem, de Pep Rodríguez, que sortí d’un cupatge de varietats ancestrals ecològiques (mandó, esperó de gall, giró negre, escursac, vinater i argamusa). El tercer va ser un escumós, un brut nature de premsal blanc, que va sorgir d’una partida del projecte Raor, creat per l’enòleg Josep Maria Pujol Busquets i el vinater Lluís Armero, de Felanitx. «Agafàrem una partida d’aquest brut nature 100% premsal blanc de l’any 2018 i el 2022, amb gairebé dos anys en rima, en férem el desgorjament tardà», que va fascinar la crítica de vi Jancis Robinson. Tots tres els il·lustrà Santi Taura, els dos primers amb una rapa, ja que el raïm és dins la botella fet vi, i el tercer amb el peix que dona nom a l’escumós, qui sembla passar-ho molt bé.

Aquest 2024 la col·lecció continua, en aquest cas amb els vinaters Araceli i Xavier Servera, de Can Ribas (Consell), que han elaborat un negre de mantonegro de vinyes velles, que ha reposat un any en botes de roure francès de segon any. És de l’anyada 2022, ecològic, i demostra el valor que té aquesta varietat autòctona. «Vàrem tenir llibertat absoluta del celler per tastar i construir el vi des de zero», apunta Arboix. Se n’han fet 640 ampolles i 20 màgnums que només es poden gaudir al restaurant Dins de Palma. L’etiqueta és obra de l’artista pollencí Toni Font Marquès, que ha optat per uns raïms negres amb cames que, més que fugir, conviden a degustar un vi de categoria amb plats que tenen molt més que una història per contar.