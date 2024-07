Comer, sentir y disfrutar

Sea Club es como una perla oculta: no puedes ver su fachada ni pasar por delante (a no ser que tengas barca), pero que al visitarlo descubres una cautivadora vista de la bahía de Palma, donde se ofrece una carta de producto fresco y mediterráneo, de carácter informal, pero con estilo, que vale la pena disfrutar.

Los arroces, como el de moll amb gamba vermella o el de verduras a la mallorquina, nutren una carta en la que el sabroso pescado y marisco fresco son los protagonistas, ya sea en formato autóctono, como las cocas saladas, o a la parrilla. Su propuesta es puro producto, trabajado lo más mínimo, tanto si es traído del mar como si proviene de la tierra. Valga de ejemplo el tatin de tomate, acompañado de burrata y aliñado con aceite de albahaca. La parte dulce destaca por su milhojas de mascarpone y frutos rojos, la versión de la tarta de queso servida en tarrina o la espuma de crema catalana con fresas flambeadas con licor de naranja.

Escorball a la graella. / B. Font

El restaurante encuentra en el recinto del hotel Cap Rocat y solo se puede acceder con reserva previa. Es difícil conseguirla, pero no imposible, ya que, tanto a mediodía como por la noche, su terraza es uno de los espacios más codiciados de la isla. Cuando viva la experiencia sabrá por qué.

Sea Club (Cap Rocat) Carretera de Cap Enderrocat, s/n. Cala Blava. Llucmajor

Abierto de lunes a domingo.

Teléfono: 971 74 78 78

APUNTS DE SOBRETAULA

Un espai encisador, una cuina mediterrània

El bon ambient que es respira al restaurant Sea Club s’encomana tot d’una que hi arribes. El servei s’esmerça a plaure els comensals que han quedat captivats per la bellesa i de la seva ubicació, just damunt del Caló de la Reina. L’entorn i el menjar es poden gaudir amb amics, família, parella i, fins i tot, sol; però l’experiència no seria tan bona si la proposta no estigués tan cuidada i cavil·lada.

Víctor Garcia és el director gastronòmic de l’hotel Cap Rocat, on també hi ha l’exquisit restaurant La Fortalesa. Explica que el paisatge on es troba el restaurant ha d’anar lligat amb allò que ofereixen. Per això, ha concebut la carta perquè quan hi dinis o hi sopis siguis conscient que ets a Mallorca, a la Mediterrània: «podríem oferir un bon foie, però no quedaria clar que ets aquí». D’aquesta manera la verdura, el peix, el marisc són locals, l’oli d’oliva verge extra és cabdal i també hi ha coques salades.

Pasta de full de mascarpone amb fruita vermella. / B. Font

L’aterratge de Garcia com a cuiner a Cap Rocat es produeix cinc anys abans de l’obertura de l’establiment. Antoni Obrador, propietari de l’hotel, havia anat a dinar a Cas Xorc (Sóller), on Garcia comandava els fogons. Uns dies després va comentar que hi havia sopat molt bé i un familiar li va dir que coneixia molt bé el cuiner. Parlaren, s’entengueren i de llavors ençà, Garcia és el responsable de tot allò que es prepara a Cap Rocat. El seu cap de cuina a Sea Club és el llonguet Tomàs Alós. Hi prepara coques salades, com la de sardina o la de gamba, també hi ha un tatin de tomàtiga amb burrata i oli d’alfabeguera excepcional. Garcia comenta que tota la verdura i l’hortalissa prové de la cooperativa Pagesos Ecològics de Mallorca (PEM). «La carta varia segons la temporada, per exemple, també hi tenim les albergínies al forn lacades que hem acompanyat amb hummus i formatge feta o el trempó amb gamba vermella escabetxada». El peix fresc és un dels protagonistes, com ara l’escorball, la càntera, o el cap-roig, que es preparen oberts a la graella, només trempats amb una aigua de Lourdes (suc de llimona, oli, ceba i vi blanc) i s’acompanyen de patates i amanida. També hi ha propostes com els crancs de closca fluixa amb salsa coenta, els calamarins fregits... «aquí no tenen gust de fritura, sinó del que són, ja que canviam l’oli de la fregidora dues vegades al dia», apunta Garcia. Com és lògic, també hi ha arrossos, com el de moll amb gamba vermella o el de verdures a la mallorquina, en el qual, com és lògic, no hi falten els pinyons i les panses. Les postres són igualment exquisides, com bé demostra la pasta de full de mascarpone amb fruits vermells, un excel·lent final per cloure una experiència que corprèn els sentits.