Catalunya: Paradís de l’ecoturisme

Catalunya és un dels millors llocs per practicar l’ecoturisme, un tipus de turisme que permet conèixer, gaudir i respectar l’entorn natural. Aquest territori, que compta amb una riquesa natural immensa, protegeix més del 30% de la seva superfície i té reserves marines que superen el 10% del seu litoral.

Al territori català, es poden trobar tots els paisatges i ecosistemes possibles a tocar: dunes i penya-segats, alta muntanya i planes, aiguamolls, llacs, rius, boscos continentals i mediterranis, i hàbitats marins. Des dels Pirineus de Catalunya fins les Terres de l’Ebre, l’ecoturisme és la millor manera de submergir-te en aquestes àrees protegides i contribuir a la seva conservació.

La riquesa natural de Catalunya

La varietat de paisatges fan de Catalunya una destinació única. Es pot passar d’unes dunes a la costa a una muntanya nevada en només unes hores. La diversitat d’hàbitats permet una gran riquesa de flora i fauna que es pot descobrir de la mà d’un guia de natura especialitzat. Aquests guies no només mostren la bellesa del lloc, sinó ensenyen a valorar i entendre la importància de la seva conservació. Així, cada racó es converteix en una lliçó viva de biodiversitat i sostenibilitat.

Observació de fauna a als Pirineus de Catalunya. / Inmedia Solutions SL - Agència Catalana de Turisme

Ecoturisme: Experiències inoblidables

Explorar Catalunya a través de l’ecoturisme és tota una aventura. Navegar en ecocaiac per la Costa Brava o les Terres de l’Ebre permet gaudir del Mediterrani, observar aus marines i fer snorkel. Al Parc Natural del Delta de l’Ebre, l’observació d’aus és una activitat imprescindible, amb espècies increïbles també als Aiguamolls de l’Empordà i les valls dels Pirineus.

Sortida d’esnòrquel, una modalitat aquàtica ecofriendly, a la costa de Sant Jordi d'Alfama, a les Terres de l'Ebre. / Rafael López-Monné - Agència Catalana de Turisme

El bany de bosc al Parc Natural dels Ports, al Paratge Natural de Poblet o la Garrotxa ajuda a reconnectar amb la natura en un ambient tranquil. La fauna de Catalunya és diversa, des de cérvols i voltors als Pirineus fins a dofins i coralls a la costa. Les rutes senderistes temàtiques com la Ruta del Cister o el Camí dels Bons Homes combinen història i aquests paisatges espectaculars.

Les nits també són màgiques, gràcies als cels estrellats al Montsec o les Muntanyes de Prades, ideals per a l’observació astronòmica. Finalment, el patrimoni geològic com el Geoparc Orígens i el Geoparc de la Catalunya Central ofereixen paisatges sorprenents que cap visitant s’ha de perdre.

Muntanya de Sal de Cardona dins del Geoparc de la Catalunya Central. / Turismo Verde SL – Agència Catalana de Turisme

Un compromís amb el turisme sostenible

Catalunya aposta per un turisme responsable que busca minimitzar l’impacte ambiental i integrar-se harmoniosament amb les comunitats locals. Tria proveïdors amb certificacions de qualitat i mediambientals, com el distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental o el segell EMAS. Un total de 9 parcs naturals de Catalunya han estat acreditats amb la Carta Europea de Turisme Sostenible, un reconeixement al seu compromís amb la conservació i el turisme responsable.

Observació d’aus al Parc Natural del Delta de l’Ebre / Mariano Cebolla - Agència Catalana de Turisme

A més, el territori ofereix més de 150 quilòmetres de vies verdes accessibles per a persones amb discapacitat o mobilitat reduïda, fent de Catalunya un lloc perfecte per al turisme sostenible i inclusiu. Des de caminades per senders fins a observació d’aus i banys de bosc, les opcions són infinites. Aprofita l’oportunitat per descobrir aquest territori divers i compromès amb la preservació del medi ambient.

Activitat guiada d'observació d'astres al centre MónNatura Pirineus. / Inmedia Solutions SL - Agència Catalana de Turisme

Un treball en favor de la sostenibilitat reconegut amb la certificació Biosphere Responsible Tourism Destination, atorgada per l’Institut de Turisme Responsable. Aquesta distinció posa en valor la responsabilitat social i ambiental de la comunitat com a destinació turística. A Catalunya hi ha dues reserves de la biosfera: Montseny i Terres de l’Ebre.