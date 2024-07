Juegos de verano

Llegan estas fechas estivales y, como cada año, mi vida y la redacción de esta sección se convierten en una auténtica Olimpiada. Vamos ad hoc con el inicio de los Juegos Olímpicos de París. Créanme, esta servidora podría competir en varias modalidades de lo más pintorescas. ¿Maratón de eventos? Check. ¿Contrarreloj para no llegar tarde a dos saraos con media hora de diferencia en puntos opuestos de la ciudad? También. ¿Lanzamiento de brazo a barra fija para pillar una bebida antes de que se agote? Dominado. ¿Carrera de obstáculos en tacones? Podría ganar el oro, sin duda.

Si mi agenda parece un caos con tanto compromiso, eventos, regatas y apenas tiempo para un par de pestañeos, los que componemos esta sección estamos más que listos para enfrentarnos a la Agenda Real de la isla. Las preguntas nos llueven como confeti en Carnaval: ¿Dónde será el ‘agroposado’? ¿Cuándo veremos a la Reina Letizia en el Náutico? ¿La Princesa Leonor y la Infanta se dejarán ver de tardeo? Y, por supuesto, la gran incógnita: ¿Quién o quiénes acudirán a la recepción de Marivent?

Hablando de Marivent, siempre me he preguntado quién elabora esa lista de invitados. Hay material de sobra para un debate largo y tendido sobre este tema. ¡Y ni hablemos de aquellos que venden su alma al diablo para ir de acompañantes de alguien que sí está invitado! Luego, claro, tienen la desfachatez de afirmar que los invitados eran ellos y los demás, meros acoplados. ¡Qué deporte tan fascinante el de las relaciones sociales! ¿No es así? Desde aquí pongo en conocimiento de la Casa Real que soy una Lady con título y aún no he recibido la invitación. Ahí lo dejo.

Pero como diría mi prima la inigualable Lady Whistledown, dejemos de lado las cuestiones irresolubles y centrémonos en lo verdaderamente importante: ponernos al día con todo lo que está sucediendo en el universo social de nuestra querida isla. ¡Porque la vida es demasiado corta para perdernos los cotilleos y eventos jugosos!

1 La metamorfosis de Angelika Zorigt: Un viaje pictórico en el Hotel Artmadams.

El Hotel Artmadams, conocido por ser un epicentro de la cultura y el arte, ha sido el escenario perfecto para recibir la última obra de la artista Angelika Zorigt. De origen mongol, Angelika lleva en su sangre las historias del desierto de Gobi, heredadas de su padre, y los fríos bosques de Siberia, legado de su madre.

Entre el árido paisaje del desierto y la densidad de un bosque de coníferas, Angelika inicia su viaje artístico. La metamorfosis, un concepto que ella explora en profundidad, es el leitmotiv de su serie. En su obra, Zorigt juega con las identidades animal, humana e individual. Estas identidades no solo se encuentran, sino que se fusionan, se superponen y se complementan, creando combinaciones originales y vibrantes.

Las pinturas de Angelika representan la fuerza vital del ser humano, donde la creencia en la reencarnación y la conexión entre las almas de humanos y animales se entrelazan. Sus piezas reflejan una danza de colores y formas que capturan la esencia de la vida y la transformación.

La metamorfosis de Zorigt no es solo un cambio físico, sino un viaje espiritual y emocional. En cada trazo y en cada color, se puede sentir la profundidad de su herencia cultural y su visión única del mundo.

2 FestMusic Mallorca: Un encuentro mágico con la música y la mitología.

La finca Son Bono de Gènova, en Palma, se llenó de melodías y mitos en el inicio de la temporada de FestMusic Mallorca. Las exquisitas intérpretes italianas Maristella Patuzzi, violinista, y Margherita Santi, pianista, dieron el sus al festival con su concierto Mythos. Folklore i Mitologia, deleitando al público con composiciones de Béla Bartók, Robert Schumann y Ludwig van Beethoven.

Este año el festival se ha enriquecido con la colaboración de la compañía teatral Las Reinas del Baile, quienes se han transformado en Les Muses de l’Art. Estas artistas fueron las encargadas de explicar al público las historias y contextos detrás de cada pieza interpretada por las protagonistas.

El programa comenzó con las Seis danzas populares rumanas de Bartók, una obra en la que folclore y mito se entrelazan de manera magistral. «Cada danza es característica y recuerda a las danzas tradicionales del campo rumano», explicaron las intérpretes, subrayando la fuerte caracterización musical de la obra.

FestMusic Mallorca ha cerrado su ciclo con una presentación estelar del Voicello Duet y su espectáculo Resonare. Entre el passat i el futur. Tal como explicó Carme Garí, soprano y directora artística del festival, este espectáculo es «una fusión innovadora que explora los límites de la música clásica».

No os perdáis la oportunidad de disfrutar de esta experiencia musical que trasciende el tiempo y el espacio, cada verano en el singular entorno de Son Bono.

3 Ido! Tast de productes.

Con la nueva propuesta de Diario de Mallorca, Ido!, el apoyo al catalán se ha convertido en una celebración semanal. Este innovador proyecto editorial ofrece un rincón de cuatro páginas cada sábado en la sección de Cultura y Sociedad del periódico, tanto en la edición impresa como en la página web, y se extiende con una activa presencia en redes sociales. Aquí los lectores pueden disfrutar de entrevistas inspiradoras, reportajes cautivadores, historias personales conmovedoras, concursos entretenidos, juegos y recomendaciones culturales. Además, cada mes, ¡Ido! organiza un evento cultural en catalán en las instalaciones del Club Diario de Mallorca.

Desde su inicio, este proyecto ha propuesto una agenda cultural rica y diversa, que ha sido acogida con entusiasmo por el público. La actividad más reciente, una mesa redonda titulada Gustosament Mallorquí, exploró la riqueza gastronómica de Mallorca. Los ponentes de la charla fueron figuras destacadas, como Joan Mayol, presidente de la DO Oli de Mallorca; Bàrbara Mesquida, propietaria del Celler Mesquida Mora; Martí Solivellas, presidente de la Cooperativa Pagesa de Pollença; Andreu Palou, presidente de la IGP Sobrassada de Mallorca; y Maties Balaguer, vocal titular de la Ametlla de Mallorca, y compartieron sus conocimientos y pasiones.

El evento culminó con una deliciosa degustación de productos locales, destacando un show cooking a cargo del chef Rodrigo Valejo, quien deleitó a los asistentes con un plato exquisito basado en el premiado tomate de ramallet de Agromallorca. Una experiencia sensorial que dejó a todos con ganas de más y un claro reflejo del compromiso de Ido! con la cultura y la lengua catalanas.

4 ‘Someone’s story, no one’s tale’, Lidia Masllorens deslumbra en Gallery Red.

Gallery Red se vistió de gala para inaugurar la esperada exposición individual de Lidia Masllorens, titulada Someone’s story, no one’s tale. Más de medio centenar de personas se congregaron para admirar las obras de esta talentosa artista, conocida por su capacidad de capturar la esencia humana a través de sus retratos.

Lidia Masllorens, fascinada por el retrato, busca redefinir este género en el siglo XXI con un enfoque moderno y único. Sus creaciones, a menudo a gran escala, destacan por una técnica donde utiliza agua y lejía para crear efectos sorprendentes. Este proceso permite que el papel absorba el agua, se deforme y doble, permitiendo que la pintura se degrade de manera controlada, creando un juego de sombras y luces que va del rosa al blanco y del negro al gris.

La inauguración fue un evento que no dejó indiferente a los amantes del arte, ofreciendo una oportunidad única para explorar las profundidades de la emoción humana a través de los ojos de Masllorens. La artista, nacida en 1967 en Caldes de Malavella, ha sido una figura destacada en el panorama artístico español desde que se graduó en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona en 1991. Su obra ha evolucionado hacia un enfoque más íntimo y cercano, centrado en primeros planos de rostros humanos que revelan las emociones más profundas.

La exposición en Gallery Red promete ser un hito en su carrera, consolidando su posición como una de las artistas más importantes de su generación. Os invitamos a realizar una visita con calma y serenidad, ya que es puro goce y disfrute.

5 Exposición fotográfica ‘La sombra del sol’: Una mirada íntima y conmovedora.

La Fundación Barceló de Palma ha inaugurado con gran expectación la exposición fotográfica La sombra del sol, una muestra que resalta la perspectiva de los trabajadores y voluntarios en diversos proyectos de cooperación internacional. Más que una explicación técnica, la exposición nos sumerge en la profunda experiencia humana y emocional de quienes trabajan en el continente africano, acompañadas por la sensibilidad de los textos del renombrado periodista polaco Ryszard Kapuscinski.

Esta exhibición ofrece una mirada íntima y conmovedora al día a día de las comunidades con las que la Fundación Barceló colabora en África. A través del objetivo de los fotógrafos, se capturan no solo la belleza y diversidad del continente, sino también las historias personales y momentos significativos de las personas que habitan en estos lugares.

La sombra del sol es más que una colección de imágenes; es una invitación a reflexionar sobre la interconexión global y el impacto profundo y positivo que el trabajo de los cooperantes tiene en las comunidades africanas. La exposición brinda a los visitantes una oportunidad única para acercarse a estas historias de vida, compartiendo un vistazo a la esperanza, la resiliencia y la humanidad que resplandecen en cada una de las fotografía que se exponen en la Fundación Barceló de Palma, situada en la céntrica calle Sant Jaume número 4.

6 Celebración del Carmen en el Port de Sóller: Una noche inolvidable.

La base naval del Port de Sóller fue el escenario de una velada llena de tradición y camaradería con motivo de la celebración de la Virgen del Carmen. La ocasión reunió a unas 200 personas, incluyendo autoridades civiles y militares, así como distinguidos invitados, en una cena que se llevó a cabo en la residencia naval.

El evento, marcado por un ambiente cálido y festivo, se transformó en una noche animada que se prolongó hasta la medianoche. Los asistentes disfrutaron de una deliciosa cena, rodeados de conversaciones amenas y risas, creando un ambiente de celebración que reflejaba la importancia de esta festividad en la comunidad naval.

La celebración del Carmen es una tradición querida que no solo honra a la patrona de los marineros, sino que también fortalece los lazos entre los presentes, convirtiéndose en una noche memorable para todos.

7 Cena de verano taurina: Una noche de emoción y recuerdos en Portals.

La encantadora terraza-ático del Hotel Leonardo Boutique, en Puerto Portals, fue el escenario perfecto para la tradicional cena de verano taurina. Con vistas impresionantes y una selección de exquisitos platos, la velada se convirtió en una celebración inolvidable. Más de un centenar de personas se reunieron para disfrutar de una noche llena de emociones y camaradería.

El evento comenzó con un sentido minuto de silencio en honor a dos queridos peñistas, Ana Ardura y Pep Galmés, quienes fallecieron el mes pasado. Este gesto de respeto y recuerdo marcó el tono de una noche que fue tanto una celebración como un homenaje.

Entre los distinguidos invitados se encontraban figuras reconocidas del mundo taurino, como el matador Juan José Padilla, Alejandro Morillas y Jaime Padilla. Estos destacados toreros dedicaron cálidas palabras de agradecimiento a la presidenta, Sole Hidalgo, y su directiva, reconociendo el esfuerzo y dedicación que hacen posible estos eventos.

Durante la cena, los invitados también fueron agasajados con magníficos y exclusivos obsequios, cortesía de Joyería Nicolás, añadiendo un toque especial a la velada. La música en directo proporcionó el acompañamiento perfecto, creando una atmósfera mágica que hizo de la noche un momento para recordar.

8 Proyecto Encuentro: la solidaridad convertida en deporte.

En un ambiente cargado de energía positiva y solidaridad, el Palma Pádel acogió el pasado fin de semana el tradicional torneo anual a beneficio de Proyecto Encuentro, una asociación sin ánimo de lucro dedicada al acompañamiento social de personas sin hogar. Esta iniciativa, que ha combinado deporte y compromiso social, logró reunir a numerosos participantes y asistentes, todos unidos por una causa noble y conmovedora.

El torneo no solo fue una jornada deportiva, sino también un evento de sensibilización y apoyo a una causa que merece ser visibilizada. Los participantes, desde amateurs hasta expertos del pádel, demostraron que el deporte puede ser un puente hacia la solidaridad y el cambio social. El ambiente festivo y la calidez de los asistentes reflejaron el espíritu inclusivo y acogedor de Palma Pádel, que se convirtió en un lugar de encuentro y esperanza.

La labor de Proyecto Encuentro es un recordatorio de la importancia de la empatía y la acción conjunta para transformar la realidad de muchas personas. En este torneo, más que nunca, el deporte y la solidaridad jugaron en el mismo equipo, brindando un día de alegría y esperanza para todos.