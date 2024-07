Paraíso culinario en Andratx

En el restaurante Oliu se respira tranquilidad. Su jardín es, sin duda, un espacio apreciado especialmente para las veladas estivales. La terraza se llena noche a noche porque aquí se come bien, los platos son generosos y el servicio se esmera en la atención.

Joan Porcel Balaguer capitanea este restaurante creado con una gran sonrisa y mucho esfuerzo hace 11 años. Recuerda que cuando era joven los estudios no le iban muy bien, pero que, a diferencia de otros, trabajar durante el verano en un restaurante no era un castigo, sino que lo encontraba atractivo. La cocina, así como la huerta (tiene una propia) y los caballos le han apasionado desde pequeño. En Oliu se esmera día a día para que los comensales encuentren un paraíso culinario donde coman bien y se sientan a gusto.

Joan Porcel Balaguer, cocinero y propietario de Oliu. / B. Font

Algunas sugerencias son los chipirones con huevo encurtido en soja y sésamo con un toque de lima, el canelón de carrillera con frutas de verano, la ensalada de tomates confitados y miso, la terrina de manitas de cerdo mallorquín con guisantes y ricota, así como el postre de la casa (con chocolate, aceite de oliva y vainilla) y la creme brulee de haba tonka y frutos rojos, entre otras propuestas que cambian según la temporada.

Oliu Restaurant Carretera del Port d’Andratx, 67. Andratx

Abierto de martes a domingo: 13 a 16 y de 19 a 23 horas

Teléfono: 971 23 58 30

Apunts de sobretaula

Fa onze anys que Joan Porcel va inaugurar el restaurant Oliu. En aquest temps s’ha consolidat com el referent de l’alta cuina de la zona d’Andratx i del voltant. A més de cuinar, els cavalls han estat lligats a la seva vida des de ben jovençà. En donen testimoni les dues escultures d’aquest equí instal·lades al jardí de l’Oliu, obra de l’artista Miquel Sarasate. D’una banda, recorden l’amor de Joan Porcel per aquest animal, que aprengué a colcar prèviament amb la somera del seu padrí Tomeu Balaguer; de l’altra, reflecteixen la seva noblesa i bonhomia. Les hi va regalar Antònia Isern, a qui coneix de fa molts anys i amb qui comparteix la passió per aquest animal.

Si amb el seu avi començà la fascinació pel cavall, amb les seves dues padrines començà el vincle amb els fogons, ja que han estat les que li han donat els fonaments de la seva cuina: Jerònia Barceló i Margalida Moner. Quan els seus pares es varen divorciar, Joan se n’anà a viure amb la padrina Margalida: «Devia tenir 8 anys i jo volia tenir el meu espai ―recorda. Com que la meva padrina no era molt per casa perquè es dedicava a la política, jo demanava com fer un plat (normalment de cuina tradicional) i el cuinava per ella i per a la resta de família. Supòs que els primers no em sortien gaire bons, però a poc a poc vaig anar millorant».

Canelons farcits de galta de porc. / B. Font

Un altre nom important per a la seva trajectòria és Margalida Alemany, l’antiga cuinera de Can Tàpera, qui ha estat la seva mentora dins l’alta cuina. Alemany, que a la seva època es va fer un nom en un sector masculinitzat i difícil per a les dones, també va obrir les portes a Porcel per fer feina amb noms tan destacats de la cuina basca, com ara Juan Mari Arzak, Pedro Subijana i Martín Berasategi.

El producte és fonamental a la cuina de Porcel. No són simplement paraules buides que es repeteixen, ell ho coneix de ben a prop perquè la verdura, l’hortalissa i la fruita de temporada (no exòtica) prové del seu hort de devers tres quarterades, situat al Coll Andritxol. Amb el pagès Pepe Ortega cultiva 9 castes de tomàtiga, a més de cebes, carabasses, carabassons, melons, taronges... i faves i mongetes a l’hivern. Amb aquests aliments fa plats com les flors de carabassins farcides de tomàtiga de ramellet i formatge de Menorca, o les verdures que acompanyen el rèmol glacejat amb salsa bearnesa, o les llesques del papa amb gelat de taronja agra, el pollastre amb curri de nesples del Japó (nísperos), entre d’altres propostes. A més, el producte local d’altres productors hi és present, ja sigui amb els calamars pescat en barca de bou farcits de carn capolada, pinyons i camallot o amb l’arròs a la llauna amb gambes del Port d’Andratx.

A Joan Porcel encara que li queda molt de recorregut i plats per cuinar, però amb el bon nom que té, sens dubte, passarà a ser un dels referents culinaris d’Andratx, com encara ho és Margalida Alemany i com ho va ser mestre Tomeu Esteva.