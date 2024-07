‘Vistafjord’ El crucero de origen noruego

El Vistafjord fue un maravilloso buque que navegó durante 41 años, con diferentes nombres y navieras, hasta su desguace en 2017 y que es considerado por todos los amantes de los viejos trasatlánticos como uno de los barcos más bellos.

El buque fue construido en Gran Bretaña para la compañía noruega Den Norske Amerikanlinie A/S y su nombre inicial fue Vistafjord. Su astillero constructor fue Swan Hunter Shipbuilders en Newcastle y sus características eran 191 metros de eslora, 25 metros de manga y 24.290 toneladas de registro bruto, disponiendo de dos motores diésel Sulzer que le permitían poder navegar a una velocidad de hasta 20 nudos. La capacidad era de tan solo 690 pasajeros. Su diseño era el de un trasatlántico clásico con un aspecto muy equilibrado y de gran belleza de líneas.

El 22 de mayo de 1973 realizó su viaje inaugural, que fue de Oslo a Nueva York, pero poco después fue utilizado única y exclusivamente para cruceros. Sus líneas exteriores eran muy parecidas al Sagafjord, construido en 1965 en Francia, y durante estos años ambos barcos fueron considerados como de los más lujosos del mundo.

En 1980 Den Norske Amerikanlinie, con problemas económicos, formó sociedad con la también naviera noruega Leif Hoegh, aunque meses después pasó a formar parte de esta última, creándose Norwegian América Cruises, a la que pasaron tanto el Vistafjord como el Sagafjord, aunque sin variar su aspecto.

En 1983 la prestigiosa Cunard Line compró Norwegian America Cruises pasando a formar parte de la naviera ambos buques, que conservaron sus nombres, color de casco e incluso tripulaciones, aunque se les pintó la chimenea de color rojo, propia de Cunard, siendo comercializados como Norwegian America Cruises.

El ‘Vistafjord’ atracado en la segunda alineación del Dique del Oeste en noviembre de 1997. / Manuel R. Aguilera

El año 1999 la marca Norwegian América Cruises dejó de ser usada, pasando el Vistafjord a ser un buque plenamente Cunard y siendo pintado su casco de color oscuro y cambiado su nombre, en una ceremonia celebrada en Liverpool, por el de Caronia en honor a un barco anterior de la naviera, que por cierto también había visitado Palma en diferentes ocasiones.

A finales del año 2004, el Caronia pasó a la compañía británica Saga Shipping, que le puso el nombre de Saga Ruby, siendo adaptado a la normativa de seguridad (SOLAS) en Malta. Curiosamente su hermano, después de diversas vicisitudes, también acabó en esta empresa con el nombre de Saga Rose.

El buque navegó con Saga hasta enero del año 2014, pero tras 41 años de servicio adolecía ya de muchos achaques, siendo muy difícil su actualización. En principio se pensó que su destino sería el desguace, pero sorpresivamente apareció una empresa denominada Millenium View que pretendía utilizarlo como hotel flotante en Myanmar, siendo cambiado su nombre por el de Oasia, y trasladado a Tailandia, donde permaneció tres años sin utilidad alguna. Esta empresa se declaró en bancarrota y en marzo de 2017 finalmente partió con el nombre de Oasis a las Playas de Aland, en la India, donde finalmente fue desguazado.

En toda su historia, el buque no tuvo incidentes importantes, a excepción del choque que tuvo con el muelle en el puerto de Nueva York, en año 2009, pero nada de importancia.

La relación del buque con el puerto de Palma empezó el 9 de mayo de 1974 pero desde entonces no se prodigó excesivamente, dado que no fue un buque con rutas fijas y se movió por todo el mundo. En total fueron tres escalas como Vistafjord para Den Norske Amerikanlinie, 26 escalas como Vistafjord para Norwegian America Cruises, pero ya perteneciendo a Cunard, once como Caronia para Cunard y tres como Saga Ruby para Saga Cruises. Su última escala fue el 21 de diciembre del año 2012. En total, 43 visitas en sus 41 años de navegación, no muchas, pero aun así fue siempre un barco muy querido.

Suscríbete para seguir leyendo