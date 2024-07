Emily, una madre que denunció la conversión de su hijo al islam en Pontevedra: "Es el resultado de la manipulación y el aprovechamiento"

Emily es el nombre ficticio de la madre estadounidense que denunció la conversión de su hijo al islam en Lalín (Pontevedra) presionado por compañeros de clase musulmanes. Al chaval le llamaremos James, también para proteger su identidad, tal como nos pide la familia, que está de vuelta en Estados Unidos, desde donde atiende a Faro de Vigo, de Prensa Ibérica.

Los responsables religiosos islámicos de Lalín nos dicen que no hubo ninguna coacción hacia su hijo.

Definitivamente, hubo coerción. Mi hijo estuvo involucrado en la tradición de la fe católica y fue confirmado poco antes de que partiéramos hacia España. No carecía de educación religiosa y participaba en la tradición, por lo que no se le habría ocurrido buscar el islam por su cuenta. Su conversión, aproximadamente a los dos meses de iniciar una amistad con compañeros musulmanes, sólo pudo haber sido el resultado de haber sido manipulado y aprovechado. Mi hijo tenía 16 años, era menor de edad al momento de la conversión, y no hubo consentimiento para la conversión de nuestra parte, sus padres, legalmente responsables de su crianza, que incluye una formación religiosa, si así lo desean. Los amigos musulmanes de James, uno de los cuales era mayor de edad, el imán y los demás adultos de la mezquita traspasaron esos límites.

Mi hijo tenía 16 años, era menor de edad al momento de la conversión, y no hubo consentimiento para la conversión de nuestra parte, sus padres

Uno de los chicos, R., estaba interesado principalmente en los videojuegos con James, pero estoy seguro de que atrajo su atención en la escuela vistiendo las últimas tendencias y haciendo alarde de grandes sumas de dinero. Sin embargo, R. estaba en una clase diferente, por lo que la principal influencia provino de S. Después del incidente en el que los niños fueron a misa por curiosidad de R., S. aprovechó la oportunidad para manipular a James, diciéndole: “Fuimos a la iglesia, ahora tú vienes a la mezquita”. Una vez allí, le repitió: “Conviértete al islam”.

El imán insiste en que ni siquiera se produjo la conversión.

Claramente, miente. Tengo la foto de la conversión, que muestra al imán que dirigió el ritual de mi hijo junto a sus dos compañeros musulmanes. James me cuenta que detrás del hombre que tomó la fotografía había muchas otras personas que respondieron: “¡Mashalloah!”a la conversión. También tengo chats de Instagram de mi hijo, donde le dice a la gente que se ha convertido al islam. S. le dio un Corán, que descubrí que tenía a través de sus redes sociales, y le descargó una aplicación para leer sus versículos.

¿Su hijo es consciente?

Cuando hoy le dije que la mezquita decía que no hubo conversión, él me enfatizó: “¡Hubo una conversión!”. Él sí es consciente.

“Me cuenta que estuvo sujeto al constante proselitismo de S., que decía en clase que su nombre era Ahmed”

¿Qué pasó cuando lo descubrieron?

En el momento en que descubrimos la conversión, le pedimos a James que dejara de contactar a estos dos amigos musulmanes. Sin embargo, el asiento de S. estaba al lado del suyo en clase, por lo que era difícil evitar el contacto. Le enviamos un mensaje de texto pidiéndole que se distanciara de James y que nos dejara su educación a nosotros. Cuando, después de una semana, lo descubrí en la escuela interactuando con él, le enviamos otro mensaje diciéndole que si no cortaba el contacto, hablaríamos con su padre. A pesar de estas solicitudes, S. no dio marcha atrás y James, bajo su influencia, no resistió. Me cuenta que estuvo sujeto al constante proselitismo de S., alabando la grandeza del islam. En mayo, S. andaba diciéndoles a sus compañeros de clase que el nombre de James era Ahmed. No tenía idea de que este era el ambiente que él encontraba en la escuela todos los días, y no es de extrañar que estos meses fueran tan difíciles para James y nuestra familia.

¿Cómo se encontraba James?

Estaba enojado, de mal humor y había cortado todos los lazos con sus amigos españoles, que tanto le habían hecho los primeros dos meses en la escuela. Era como si estuviera bajo el hechizo de S. y no se le pudiera razonar sobre su conversión.

¿Percibieron algún cambio en el día a día, en su contacto social...?

En marzo, cuando restringimos el contacto con estos niños, comenzamos a asistir a clases de español y gallego para extranjeros a través de la Casa da Xuventude. Íbamos los tres de casa y entre seis y ocho inmigrantes musulmanes. Me quedé desconcertada cuando el argelino mayor saludó tan cálidamente a nuestro hijo con una gran sonrisa, pero deduje que la familiaridad debía deberse al contacto de James con la comunidad de la mezquita, de cuyo alcance aún no era consciente. Luego hubo más encuentros así en la ciudad.

Cuando caminaba por las calles de Lalín y pasaba junto a los musulmanes que tomaban café cerca de nuestra casa, me miraban y luego se decían algo en árabe. Sus miradas y comentarios me incomodaban y ya no me sentía segura en Lalín y quería irme. Este es uno de los motivos por los que no renové mi contrato con la Xunta como auxiliar de conversación para el próximo curso escolar.

“Ya no me sentía segura en Lalín. Es uno de los motivos porlos que no renovémi contrato”

Una o dos semanas después, en la clase, aparecieron nuevos estudiantes musulmanes. Un joven que hablaba muy bien español, tan bien que no necesitaba estar allí, dijo que llevaba unos años en España en una región diferente. Se interesó mucho por mi familia, me preguntó qué religión se practicaba donde yo vivía, cuando, obviamente, él sabía cuál es la dominante en EEUU. Ni siquiera vivía en Lalín y nunca más volvió a clase; había venido para comprobar qué estaba pasando con James.

Se interesó mucho por mi familia, me preguntó qué religión se practicaba donde yo vivía. Ni siquiera vivía en Lalín y nunca más volvió a clase; había venido para comprobar qué estaba pasando con James

Hablé en francés con otro alumno, un hombre de unos 30 años. Mencionó a mi hijo, sacó su celular y me mostró una foto de la conversión. ¡Me quedé absolutamente horrorizada al saber que esta fotografía había sido tomada y estaba circulando! Fue entonces cuando comencé a preocuparme realmente por la seguridad de James, ya que sabía que abandonar el islam conllevaba una sentencia de muerte.

¿Qué respuesta obtuvieron cuándo acudieron a denunciar?

Me encontré con una total despreocupación por la gravedad de esta situación por parte del jefe de la Guardia Civil cuando hice la declaración sobre la conversión de mi hijo. Él respondió con mucha indiferencia: “En España tenemos libertad de religión”. Me quedé sorprendida. Tuve que señalarle que mi hijo era menor de edad, vulnerable y manipulable. Además, es adoptado y ha luchado contra el déficit académico y la inseguridad emocional toda su vida. Es vulnerable, no solo por su corta edad, sino también por su origen social, como persona de color y recién llegado a España, sin estar familiarizado con el idioma y la cultura. S., por otro lado, es un adulto que utilizó la vulnerabilidad de James para manipularlo y convertirlo al islam. Todos los días en la escuela envenenó la mente de mi hijo con sus puntos de vista extremistas, trató de enfrentarlo a su familia y su país y, posiblemente, incitarlo a realizar actividades ilegales en Marruecos. James me dijo que lo invitó a ir a trabajar en una plantación para ganar mucho dinero, que en mi opinión solo podría ser de cannabis. Era presa fácil para alguien como S. Otros estudiantes también están en riesgo.

[object Object] –¿Cómo se encuentra su hijo? –Estar fuera del entorno escolar y desintoxicarnos de S. ha sido útil, ya que nos ha permitido tener conversaciones muy necesarias con mi hijo y me dio la información para reconstruir lo que estaba pasando y ayudarle a comprender la gravedad de la situación. Al regresar a casa, siento que su percepción se vuelve más clara. Escuchar que el imán miente sobre la conversión le está dando una imagen más precisa del tipo de personas con las que trataba. Está cooperando conmigo y continuaremos buscando orientación profesional para él. Cuando le pregunté cómo se sentía acerca de lo que le pasó, respondió: “Me siento traumatizado. Ojalá pudiera olvidarlo todo. Solo quiero volver a mi vida americana. Me siento seguro aquí”. –¿Tienen pensado volver a Lalín? –Vinimos en familia a Galicia con la ilusión de convertirla en nuestro nuevo hogar. Enseñar allí fue una gran oportunidad. Amamos Galicia y conocimos a mucha gente maravillosa y acogedora. Aunque la experiencia de nuestro hijo hizo que nuestra estancia fuera difícil e incómoda en ocasiones, no permitiré que anule todo lo bueno que hemos experimentado. Espero que la exposición que le han dado a este incidente ayude a concienciar al público sobre lo que podría estar sucediendo en sus comunidades, sin importar el tamaño, y estimule a las figuras políticas responsables a tomar el asunto de la radicalización más en serio. Ningún padre quiere descubrir una mañana que su hijo o hija ha desaparecido, y luego ver sus caras en las noticias por cometer actos de violencia o, peor aún, que han muerto luchando para terroristas. –¿Han contactado con el FBI? –Nuestra prioridad es adaptarnos a nuestro nuevo entorno y asegurarnos de que nuestro hijo vuelva a la normalidad en su salud mental y educación. Estamos haciendo un seguimiento con profesionales y analizando el programa que ofrece el FBI llamado No te conviertas en un títere y otros recursos para ayudar a nuestro hijo a comprender su vulnerabilidad y cómo lo estaban radicalizando y manipulando para convertirse. Usaremos todos los recursos disponibles para mantener a nuestro hijo y a los demás seguros y determinar el mejor curso de acción para nuestras circunstancias particulares. Si eso evoluciona hacia un contacto más directo con el FBI, no dudaremos en utilizar ese recurso y hacerles saber todos los detalles de lo que le pasó a nuestro hijo en Lalín. –¿Quiere seguir en el anonimato? –Sí, para proteger a mi hijo, que ya es un niño muy sensible y se siente mal por toda la situación. Con suerte, más adelante podrá aceptar esta terrible experiencia, comprenderse a sí mismo y utilizarlo para ayudar a los demás. Por ahora, no tiene la madurez y necesita protección. En Lalín todo el mundo sabe de quién trata el artículo. Tuve contacto con cientos de estudiantes y mi esposo era voluntario en la comunidad. Éramos la única familia estadounidense en la ciudad, teníamos una vida social activa y éramos bien considerados.

undefined

Suscríbete para seguir leyendo