¿Por qué los asesinatos machistas se disparan durante las vacaciones?

El Ministerio de Igualdad confirma la naturaleza machista del asesinato de una mujer de 32 años en Sabadell (Barcelona) el pasado domingo 14 de julio, por lo que este verano, que apenas rebasa el ecuador de julio, ya se configura como uno de los más trágicos en España desde que existen registros oficiales: durante estos siete meses y medio de 2024, un total de 27 mujeres han sido víctimas mortales de la violencia machista, de las que 11 han sido asesinadas desde que empezó el verano el pasado 21 de junio y, cinco de ellas, el pasado fin de seman, mientras que el número de menores huérfanos por violencia de género asciende este año a 21.

Este grave recrudecimiento de feminicidios vuelve a poner de manifiesto que el período vacacional, en concreto, en los meses de verano, incrementa el riesgo de sufrir agresiones machistas. Así lo reflejan los datos, tanto los más recientes como en retrospectiva, pues ya el verano de 2023 culminó como uno de los peores capítulos de la violencia machista en los últimos 20 años en España, con 16 mujeres asesinadas. Solo un lustro antes, el verano de 2018 registró la misma cifra escalofriante de 16 mujeres asesinadas durante los meses de julio y agosto, y precisamente en 2003, año en que comenzaron a computarse los datos, se registraron 16 víctimas mortales en esos mismos meses.

En esta línea, la directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Ana Brito, destaca que "la serie histórica en España demuestra que en los meses de verano se incrementa el número de feminicidios" y que, según un informe del Instituto Carlos III publicado en el año 2021, "el mes de julio es el que registra las mayores cifras". En cuanto a sus causas esenciales, Brito señala que "en estas fechas es cuando más se convive con la familia y, por tanto, con el agresor". "Esto supone un mayor control de los agresores sobre las víctimas y, con ello, un mayor riesgo de conflictividad y escalada de violencia", indica la directora del ICI, quien también señala otros factores agravantes, como los "cambios de rutina" que aíslen a la víctima o "un mayor consumo de drogas y de alcohol" durante las fiestas por parte del agresor.

Una realidad patriarcal estructural

No obstante, los picos de violencia machista en verano no son sino un espejo de aumento ante una realidad patriarcal estructural que agrede y asesina a las mujeres durante todo el año, de manera que este nuevo incremento de casos en período estival vuelve a reflejar fallos generales en el sistema de protección de las víctimas. No es baladí que siete de las 27 mujeres asesinadas este año contaban con denuncias previas y dos de ellas tenían medidas de protección. Pero Brito insiste en la importancia de denunciar, tanto por parte de las mujeres víctimas como de su entorno, así como en la urgencia de "mejorar el modelo de vigilancia y protección de las víctimas". "La responsabilidad y compromiso del entorno de la víctima es clave para señalar e identificar al agresor", indica, si bien admite que "aunque hoy hay más concienciación, más alertantes y más denuncias por parte de las mujeres, todo esto no parece ser suficiente".

El negacionismo de la ultraderecha

Con todo, Brito subraya la "prevención" como uno de los fundamentos del trabajo que se ejerce a diario desde el Instituto Canario de Igualdad, así como en "la educación como principal herramienta de prevención". A este respecto, la directora del ICI lamenta que el discurso del negacionismo de la violencia de género aireado desde el sector de la ultraderecha, en concreto, por parte de Vox y respaldado por el PP, "tristemente ha ido calando entre los más jóvenes" y, sobre todo, "lo que hace es empoderar esa mentalidad machista y las respuestas violentas por parte de los maltratadores". "Es urgente que sigamos educando en valores de igualdad y haciendo prevención de la violencia de género", concluyó.

Con la confirmación del último caso de Sabadell, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 1.271 feminicidios desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos, mientras que el número de menores huérfanos por violencia de género asciende a 454 desde 2013.

Recursos para pedir ayuda

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.