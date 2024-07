Mainat dijo a los sanitarios que le atendieron que su mujer le había "inyectado algo"

"Me ha inyectado algo". Estas palabras son las que pronunció el productor audiovisual y exmiembro de la Trinca, Josep Maria Mainat, a la doctora del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) que le atendió el 23 de junio de 2020 cuando sufrió una hipoglucemia que le provocó un estado de soma, según ha declarado este martes la facultativa en la segunda sesión del juicio que se está celebrando en Barcelona contra la exesposa del músico, Angela Dobrowolski, a la que se le imputa haber intentado asesinar a su marido inyectándole insulina. La médica se lo encontró en su, ha admitido, en un estado de salud muy preocupante: "Nos dio la sensación que había fallecido, pero al tomarle las constantes vimos que no". Le enfermera del equipo ha ratificado: "Estaba muy grave, no sabíamos si estaba vivo". Unos de los Mossos que investigaron el caso han asegurado que el doctor del centro donde Mainat fue atendido le comentó que el paciente había sufrido una "sobredosis de insulina" y que podría ser "un intento de homicidio".

Cuando los sanitarios llegaron a la vivienda de Mainat este estaba estirado en su cama, inconsciente y con unos niveles muy bajos de azúcar. Al productor se le diagnosticó diabetis hacía años, pero solo se medicaba con una pastilla, una con insulina. La doctora que la asistió en la vivienda ha explicado que al comentar Dobrowolski que era diabético, ya sospecharon que el músico había padecido una hipoglucemia. La procesada, han recordado, les comentó que había intentado reanimar a su marido dándole algo de comer. Después, si que le precisó que le había inyectado hormona del crecimiento y testosterona. "Yo le pregunté por qué lo hacía y él me dijo: para ser más joven".

"Me ha querido matar"

Las dos empleadas del hogar, una de ella canguro de los dos hijos del matrimonio, han explicado al tribunal que la tarde anterior, la pareja habían discutido. "Oía gritos", ha relatado la cuidadora de los menores. Con el paso de las horas, la situación se calmó. Pero la tranquilidad saltó por los aires, cuando una de ellas recibió el aviso que Mainat se encontraba mal y que tenía que quedarse con los pequeños. "Tenía los ojos saltones, estaba desorientado y tenía un habla como gangosa", ha asegurado. El productor audiovisual ya en el interior de la ambulancia que le condujo a un centro sanitario, le dijo: "Me ha querido matar, me ha querido matar " Dobrowolski, ha detallado, le respondió: "No digas tonterías". La exesposa del músico le llegó a reconocer después de que "le había pinchado cuatro veces y que le había salvado la vida".

Una empleada del hogar ha declarado que las discusiones entre el matrimonio eran "frecuentes".

La segunda empleada del hogar ha añadido que en "los últimos días las discusiones eran frecuentes" entre el matrimonio por "los niños, el divorcio". "Se peleaban por tantas cosas", ha insistido. En la tarde anterior a los hechos, se reprodujo una de ellas. Una discusión, según ha afirmado la testigo, "como cualquiera de otros días". Esta trabajadora ha refrendado la versión de su compañera: "Me dijo que Mainat le había comentado que Ángela (Dobrowolski) le quería matar". Al día siguiente, ya con el productor hospitalizado, la procesada, según esta persona, insistió en tirar ella misma la basura, cuando nunca lo hacía. "Ángela decía que él le estaba acusando (....) y que Josep Maria (Mainat) había tenido una bajada de azúcar y ella lo había querido salvar", ha rememorado. "Dijo que le había inyectado insulina, después que era un medicamento para adelgazar", ha asegurado. El la nevera había varios lápices para inyectar sustancias. Mainat no necesitaba insulina.