¿Cómo fue tu primera infección por COVID? Tu siguiente infección probablemente será similar

Las reinfecciones por SARS-CoV-2, el coronavirus que causa el COVID-19, suelen tener una gravedad similar a la de la infección original. Es una de las conclusiones de un estudio estadounidense, financiado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), dependientes del Gobierno federal norteamericano, y basado en el análisis de los datos de miles de registros médicos.

Utilizando datos de salud de casi 213.000 estadounidenses que experimentaron reinfecciones, los investigadores descubrieron que las infecciones graves por SARS-CoV-2 tienden a presagiar una gravedad similar de la infección en la siguiente ocasión que una persona contraiga la enfermedad. Además, los científicos descubrieron que el COVID persistente es más probable tras una primoinfección en comparación con una reinfección. La investigación (Hadley E, Yoo YJ, Patel S, et al. “Insights from an N3C RECOVER EHR-based cohort study characterizing SARS-CoV-2 reinfections and Long COVID”) se publicó el pasado jueves en la revista científica “Communications Medicine”, del grupo “Nature”.

Los científicos también descubrieron que, independientemente de la variante, los casos prolongados de COVID tenían más probabilidades de ocurrir después de una primera infección en comparación con una reinfección.

Según informa el NIH en una nota, el análisis utilizó datos de registros médicos electrónicos de 3,1 millones de estadounidenses que forman parte de la Cohorte Nacional de Colaboración COVID. Los investigadores se centraron en 212.984 personas que informaron de una reinfección. Esas personas se infectaron originalmente entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2020. El 31 de enero de 2022 y contrajeron una segunda infección en marzo de 2023. La mayoría de los participantes (203,735) tuvieron COVID-19 dos veces, pero un pequeño número (478) lo tuvo tres veces o más. Las vacunas contra el COVID, aunque no estuvieron disponibles durante todo el período del estudio, se correlacionaron con un efecto protector.

Alrededor del 27% de las personas con casos graves, definidos como aquellos que recibieron atención hospitalaria por una infección por coronavirus, también recibieron atención hospitalaria por una reinfección.

Los adultos con casos graves tenían más probabilidades de tener problemas de salud subyacentes y tener 60 años o más. Por el contrario, alrededor del 87% de los que tuvieron casos leves de COVID que no requirieron atención hospitalaria la primera vez también tuvieron casos leves de reinfecciones.

Las reinfecciones se definieron como aquellas que ocurrieron al menos dos meses después de una primera infección. Se descubrió que ocurrían con mayor frecuencia cuando circulaban variantes ómicron a finales de 2021 y principios de 2022. La disminución de la inmunidad y el aumento de la exposición al coronavirus, incluidas las variantes altamente infecciosas, probablemente explicaron el aumento.

Los investigadores también encontraron que niveles más bajos de albúmina, una proteína producida por el hígado, pueden indicar un mayor riesgo de reinfección. Este hallazgo podría indicar un nivel de albúmina más bajo como un posible marcador de riesgo de reinfección. Los científicos creen que esto merece más atención, y que se podría la posibilidad de realizar ensayos para comprobar si las intervenciones nutricionales pueden prevenir la reinfección o su gravedad.

