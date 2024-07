Adopta a un perro y deja un mensaje para sus vecinos: "Estoy aprendiendo a portarme bien"

La llegada de un perro a casa es una alegría, pero también puede provocar problemas con los vecinos por posibles ladridos o lloros mientras el animal supera un periodo de adaptación en su nuevo hogar.

Para evitar posibles conflictos vecinales, una familia decidió dejar un mensaje para todo su bloque que ha enamorado a las redes sociales.

"Me llamo Bruno y soy el nuevo vecino del 2º A. Todavía soy un bebé, tengo 2 meses y medio". Con esta presentación empieza el escrito de Tomás, el hombre que adoptó a este perrito después de encontrarlo vagando por una carretera, según cuenta el comunicado.

"Soy un poco llorón, sobre todo si me quedo solito. Estoy aprendiendo a portarme bien para ser un buen vecino, así que disculparme si me escucháis llorar o ladrar". Con estas líneas finaliza este mensaje de presentación a sus vecinos, que no tardaron en recibirle con un "¡Bienvenido Bruno!" escrito a mano al final de la carta.

Esta bonita manera de presentar a un nuevo vecino ha enamorado a las redes sociales. "Qué maravilla", "Ojalá muchos más vecinos como Bruno" o "Qué cosa tan hermosa" son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de @LiosdeVecinos que ya suma en X, anteriormente conocida como Twitter, más de 5.000 retuits y 88.000 likes, además de casi 2 millones de reproducciones.