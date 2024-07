La creación de la Agencia Estatal de Salud Pública se eterniza: "Es un poco frustrante y estamos jugando con fuego"

Es una demanda que se remonta a la Ley de Salud Pública del año 2011. El punto de inflexión, una pandemia que puso sobre la mesa la necesidad, acuciante, de contar con una Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP). Pero la puesta en marcha del organismo -el proyecto de ley para la creación sigue su tramitación en el Congreso- se eterniza desde que se anunció su puesta en marcha. El nuevo plazo fijado es, ahora, 2025. Así lo señaló el director general de Salud Pública, Pedro Gullón, en mayo. Sin embargo, el escepticismo cunde entre quienes llevan años esperando: "Es un poco frustrante", admite a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica. Eduardo Satué, presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS).

El proyecto de ley para la creación de la ansiada Agencia comenzó en enero su tramitación parlamentaria con el visto bueno del Consejo de Ministros. Tras más de una década de espera, Sanidad estimaba que podría ser una realidad esta primavera. Pero su puesta en marcha, suma nuevos retrasos. "Como llevamos más de diez años esperando la Agencia... es un poco frustrante. Es un organismo de estado, independientemente del color del partido político que ocupe el Gobierno", insiste Satué.

Coordinar recursos

El experto en salud pública describe un organismo necesario para coordinar los distintos recursos en caso de emergencia sanitaria como la vivida en la pandemia de coronavirus que asoló el mundo. "Y mientras no exista, poco se va a poder avanzar. Estamos jugando con fuego, porque no me gustaría llegar a la próxima emergencia sin disponer de una agencia bien asentada, con los recursos, con el personal necesario, con las políticas claras. Eso es lo que nos va a servir para enfrentarnos con un mínimo de garantías", abunda el presidente de SESPAS.

Cuando se le pregunta al Ministerio de Sanidad responde que la ley para su creación tiene que pasar por el Congreso. Pero este mismo departamento ya ha avanzado que no va a esperar a que esté aprobada para la elaboración de los estatutos. Así lo ha adelantado a 'Diario Médico' Pedro Gullón este mismo viernes. "Lo ideal sería que la ley pasara por el Congreso después del verano, aunque la intención inicial fuera que la primera ronda fuera antes de verano", ha matizado al citado medio.

Enfermedades transmisibles

La ministra de Sanidad, Mónica García, afirmaba hace unos días en Zaragoza -que se ha postulado como sede del futuro organismo-, que lo más importante es que España tenga "una red tupida de radares capaces de identificar todos aquellos problemas de salud pública que pueden venir a través de enfermedades transmisibles o no transmisibles".

Entre los objetivos de la AESAP, precisamente, la vigilancia, identificación y evaluación del estado de salud de la población y sus determinantes; la información y comunicación pública sobre esa salud y los riesgos que puedan afectarla o la coordinación de actividades de preparación y respuesta ante crisis y emergencias sanitarias.

Anterior legislatura

Sin embargo, lo cierto es que la andadura del organismo, una vieja reclamación de los expertos en salud pública y que se gestó durante la anterior legislatura (con Carolina Darias como titular del departamento), todavía no ha arrancado. "Todo lo que sea echar la pelota para delante no nos va a ayudar para nada. La salud pública es como Santa Bárbara, solo nos acordamos cuando suena. Parece que no pasa nada porque se retrase un poco, pero sí pasa", subraya el presidente de SESPAS.

Habla de cuestiones esenciales para prepararnos ante otra futura emergencia sanitaria. "Algo tan esencial, por ejemplo, como ver qué ley sobre estado de alarma sanitaria necesitamos en este país, porque la que teníamos ya vimos que no acababa de responder a las necesidades. La Agencia es el lugar natural donde se puede articular una ponencia para este tipo de cosas, y mientras no se saque adelante, está todo parado", añade.

"Coqueteo con el desastre"

"Hay un coqueteo con el desastre. Al final, la realidad se impone y pasan y pasarán cosas y necesitamos la Agencia", advierte nuevamente el presidente de la sociedad científica que, además, pide a los grupos parlamentarios que den la "máxima prioridad a este proyecto, que no piensen que es algo en lo que hay tiempo. Tienen que hacer su trabajo, llegar a los acuerdos que tengan que llegar, pero que la AESAP se haga en las mejores condiciones posibles".

Eduardo Satué, presidente de SESPAS / SESPAS

Sobre la sede de la AESAP, Mónica García opinaba recientemente que "no es tan importante" el dónde, sino "qué y para qué". Un aspecto en el que coincide Satué. "La constitución de la agencia debería hacerse al margen de donde sea la sede. Es importante, pero no sustancial. Bienvenido que haya varios sitios, pero eso no puede implicar la paralización del proceso. No sé si es la única cuestión, habrá otras y habría que preguntar a los grupos parlamentarios que están con las enmiendas", finaliza.