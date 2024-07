Si cambiamos las reglas, cambiamos el juego. Acepta el reto de los Game Changers

Somos pura evolución. Pero en ocasiones necesitamos enfrentarnos a un reto, algo que nos lleve a cambiar las reglas del juego, a convertirnos en Game Changers, y estar siempre en movimiento. Y para recorrer ese camino, qué mejor que ponerle banda sonora. Porque la música también es motor de cambios.

Sabes que eres un Game Changer cuando ves las cosas de manera diferente y cambias con lo establecido. Como IQOS*, el dispositivo para fumadores adultos que ha reescrito las reglas del hábito de fumar, y ha evolucionado, dejando de quemar tabaco para calentarlo. Todo un reto con el que ofrece una alternativa al cigarrillo, con el potencial de ser menos dañino para tu salud que continuar fumando*.

Y para seguir innovando, IQOS busca creadores que destacan en distintos territorios y les reta a que rompan con lo establecido. Así, tras el primer reto en el territorio de la Moda, al que se sumó el diseñador Leandro Cano, ahora le toca el turno al proyecto musical “Sueño y Tiempo”. Un reto que el cantaor, compositor y músico español de flamenco, Israel Fernández ha aceptado transformando “La Leyenda del Tiempo” en una versión única. Fernández transforma con su sensibilidad la pieza en la que Camarón de la Isla puso música a la poesía de Federico García Lorca, otro Game Changer de la Generación del 27, y que cambió para siempre las bases del flamenco.

El cantaor y compositor Israel Fernández - Game Changers / .

Game Changers que rompen las bases de la música

El panorama musical está lleno de Game Changers. IQOS quiere formar parte de esa disrupción cultural y por eso lanza este reto, tan fascinante y a la vez tan complejo, al cantaor y compositor Israel Fernández, que ha sabido fusionar tradición y vanguardia para crear un sonido único que inspira a quienes se atreven a escucharlo, marcando un antes y un después. En este proyecto no ha estado solo, y junto a Enrique Heredia (Negri) como productor y Jesús Plaza en la realización audiovisual, todos han reinterpretan con su estilo Game Changer la fuerza de Camarón, para volver a cambiar las reglas del flamenco a base de inspiración e innovación en un vídeo inolvidable.

Nuevas reglas para eliminar el humo

Si hablamos de cambiar las reglas del juego, ¿podemos afrontar de otra manera aquellos retos que nos afectan a todos, como el hábito de fumar? Está claro que la mejor opción será siempre no empezar a fumar, y si ya lo has hecho, lo mejor es dejarlo. IQOS, el dispositivo que calienta tabaco en lugar de quemarlo, supone una transformación en la manera en la que los fumadores adultos consumen tabaco, y por eso se ha posicionado como un auténtico Game Changer. ¿Cómo lo ha conseguido? Investigando y repensando la manera de ofrecer una alternativa menos dañina que los cigarrillos. Porque al eliminar la combustión, elimina el humo, y cambia las reglas para siempre: si no se quema el tabaco, no se produce ni humo ni alquitrán**, y se emite un 95% menos de niveles de sustancias químicas dañinas en comparación a los cigarrillos***. Además, se reduce el olor a tabaco y manchas en los dientes.

Color, música y nuevas energías

Porque somos cambio y somos búsqueda, perseguimos cosas nuevas que nos llenen de energía y nos inspiren, como la nueva edición limitada IQOS ILUMA NEON PURPLE, un diseño muy llamativo que atrapa la vitalidad de los tonos violeta neón y magenta del verano. En cualquiera de los tres modelos del dispositivo, su aspecto exterior elaborado a partir de aluminio anodizado, te convertirá en todo un Game Changer.

IQOS ILUMA NEON PURPLE / .

Un verano para cambiar las reglas del juego

Y para disfrutar y celebrar este reto que une música, talento, innovación e inspiración, durante este verano, IQOS ha diseñado una ruta en la que podrás conocer las últimas novedades de la marca y disfrutar de una serie de experiencias únicas en algunos de los destinos más icónicos de la costa. Desde boutiques temporales en diferentes localidades como el puerto de Sabina, en la isla de Formentera, Jávea (en Market la Villa), Tarifa, Puerto Sherry, IQOS Lounge en Santa Market (Costa Brava) y Maremagnum (Barcelona), hasta eventos especiales para usuarios de IQOS y conocer la nueva edición limitada IQOS ILUMA NEON PURPLE la nueva Edición Limitada IQOS ILUMA NEON PURPLE. Si no te quieres perder ninguna de estas experiencias únete a la comunidad de IQOS CLUB para descubrir muchas más. Cambia el juego y sus reglas. Conviértete en un Game Changer. Este verano, cámbiate a IQOS.

Boutique de Formentera en el puerto La Sabina / .

*Información importante: IQOS no está exento de riesgo y con su uso se inhala nicotina, que es adictiva. Dirigido únicamente a fumadores adultos. Fuente: basado en la evidencia total disponible para IQOS ILUMA en comparación con continuar fumando.

**Información importante: La ausencia de alquitrán no significa que IQOS ILUMA esté exento de riesgo. Con su uso se inhala nicotina, que es adictiva. Dirigido únicamente a adultos.