Aumentar el precio del tabaco en España durante una recesión económica puede ser una de las mejores estrategias para dejar de fumar. Las economías más vulnerables a las subidas de precios se ven especialmente afectadas por el aumento del costo de vida, incluyendo tanto a los autónomos que luchan por mantener sus negocios a flote como a los empleados que enfrentan salarios estancados y pocas oportunidades de avance profesional.

El aspecto económico y sobre todo la salud, no son las únicas razones para abandonar este hábito que destruye tu cuerpo. Además, fumar está prohibido en muchos espacios públicos, lo que proporciona más motivos para reducir o eliminar el consumo de cigarrillos y puros. No obstante, aquellos que continúan fumando y no planean dejarlo por ahora, ven cómo estos incrementos de precios impactan tanto en su economía doméstica como en otros productos de primera necesidad.

Nuevos precios del tabaco en España en junio

CIGARRILLOS

Allure Glacier (40). 8,50 Euros/Cajetilla

Allure Lilac (40). 8,50

Allure Tabac (40). 8,50

Allure White (40). 8,50

Big Chief American Blend. 4,10

Bullbrand Extra (20). 4,20

Bullbrand Extra 100 (20). 4,10

Bullbrand Gold 20. 4,20

Bullbrand Negro 100 (20). 4,10

Bullbrand Negro Clásico 20. 4,20 euros

Bullbrand Negro Duro. 4,20

Bullbrand Rubio 20. 4,20

Elixyr Choice (20). 4,60

Manitou Fine Green (20). 4,80

Manitou Virginia Gold (20). 4,50

Manitou Virginia Green (20). 4,80

Manitou Virginia Pink (20). 4,50

Manitou Virginia Sky (20). 4,50

CIGARROS Y CIGARRITOS

HORACIO

Horacio Colosso (15). 14,40 Euros/Unidad

Horacio Edición Limitada SLED (15). 13,90

Horacio Estelí Club 0 - mazos (8). 5,00

Horacio Estelí Club 1 - mazos (8). 4,60

Horacio Estelí Club 3 - mazos (8). 4,45

Horacio Estelí Club 5 - mazos (8). 4,40

Horacio Estelí Club 6 - mazos (8). 4,30

Horacio H0 (15). 14,50

Horacio H1 (15). 14,30

Horacio H4 (15). 11,80

Horacio H5 (15). 10,90

Horacio H6 (15). 11,90

Horacio H8 (15). 8,90

Horacio Jaques Chancel (15). 13,40

Horacio XXL (15). 16,00

HENRY CLAY

Henry Clay War Hawk Combo España (El envase de 50). 337,50 Euros/Envase

Así funciona vareniclina, el tratamiento financiado por Sanidad para dejar de fumar en 12 semanas / EP

PICADURAS DE LIAR

Canaleños Virginia Liar (30 g). 5,70

Manitou Nativo N.º 5 Blue (30 g). 5,20

Manitou Nativo N.º 8 Red (30 g). 5,20

PICADURAS DE PIPA