Se devela la carta que Carlos Navarro, 'El yoyas', mandó a este programa tras su entrada en prisión: "Lo doy por perdido"

Carlos Navarro, conocido como El Yoyas, ha enviado una carta exclusiva al programa 'TardeAR' de Ana Rosa Quintana desde la prisión de Brians 2, donde cumple una condena de cinco años y ocho meses por maltrato habitual, lesiones, amenazas leves y vejaciones leves.

En su carta, el exconcursante de Gran Hermano critica a su ex pareja, Fayna Bethencourt, acusándola de haber dificultado el contacto con sus hijos al quitarles los teléfonos antes del juicio de 2020.

Navarro, quien perdió la patria potestad tras su condena, expresa su desesperanza sobre la posibilidad de restablecer la relación con sus hijos. Es relevante mencionar que estuvo en busca y captura durante casi dos años antes de ser detenido.

La carta de 'El Yoyas' a 'TardeAR'

"Hola. Aún es pronto para saber cómo estaré aquí porque la condena es elevada. He hablado con el psicólogo y la asistenta social y me decían que lo mío era para un tercer grado directo, pero claro, si hubiera entrado el primer día", es el comienzo del escrito.

'El Yoyas' ha asegurado que la depresión ha sido un problema importante en su vida, ya que no le ha permitido comportarse con sus hijos de la manera que le hubiera gustado: "En 2017 tenía a mis hijos que cuando me decían de hacer actividades, no podía. La depresión no me dejaba actuar, y con esta condena y quitándome la patria potestad, yo doy por perdida la relación con mis hijos".

Manu Marlasca, colaborador de 'TardeAr', expresó su pesar por la ausencia de remordimiento en la carta de Navarro. "No pide disculpas a nadie", afirmó el colaborador. Por su parte, Archidona concluyó: "Me sorprende que mencione una condena severa. No hay condena más difícil que la de Fayna, quien ha vivido durante años con el conocimiento de que su agresor estaba prófugo y podía reaparecer en cualquier instante".