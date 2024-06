Ahorrar e invertir: las claves para maximizar tu dinero a cualquier edad

El ahorro y la inversión son imprescindibles para garantizarse un buen futuro. Sin embargo, actualmente, jóvenes y mayores no parecen estar demasiado concienciados. Prensa Ibérica, El Periódico de España y Bestinver, de Acciona, organizaron un evento el 21 de junio con un objetivo claro: dar respuesta a sus dudas sobre cómo rentabilizar el dinero.

Parece que hoy en día, eso de ahorrar e invertir se ha convertido en una misión imposible para los jóvenes. Y no es para menos: solo el 42% pueden cubrir sus gastos básicos y apenas el 30% tienen un colchón para emergencias. “Las reglas han cambiado”, dice Javier Hombría, profesor del Máster de Bolsa y Mercados Financieros en IEB. Ya no hay esa seguridad laboral de antes y los tipos de interés están por los suelos.

El problema es, según León Izuzquiza, analista de renta variable de Bestinver, “la cantidad de servicios que consumimos hoy en día, muy diferentes a los de antes” y que incitan poco al ahorro. “Pero si le haces entender al particular que poco ahorro se puede convertir en un número muy grande, quizás puedan cambiar esas pautas de consumo”.

Javier Linares, asesor financiero certificado EIP, inversor y divulgador, habla en nombre de la generación más joven. Ve mucho pesimismo respecto a las inversiones y mucha desconfianza respecto a los bancos, incrementada por la crisis de 2008. Por otro lado, la tardanza en formar una pareja no permite “esa manera de ahorrar conjunta que sí teníamos antes, lo que hace que se dispare la dificultad de acceder a una vivienda”.

Con este panorama, muchos jóvenes piensan: “Si no voy a llegar, ¿para qué me molesto?”. El llamado “nihilismo financiero” puede resolverse con ayudas públicas y con educación. Que los chavales sepan que invertir no es cosa de ricachones con chistera. Linares lo tiene claro: “Hay que enseñar desde pequeños que el dinero es la manera que tenemos en esta sociedad de ganarnos nuestra libertad”.

“Olvídate del pelotazo y del tío que presume de cochazo en Instagram. Lo que funciona es tener un plan y mantenerlo”, “Cuanto antes se empiece a ahorrar, mejor”, insiste Hombría. Pero, ¿por dónde empezar? Libros como “Inversión para Dummies”, los vídeos de las cartas de inversores en YouTube o los contenidos digitales de las gestoras pueden ser un buen punto de partida. Aunque lo más recomendado es, en general, delegar en profesionales. Como dice León: “Tómate tu tiempo para invertir”, y evita cometer errores.

El famoso FOMO (del inglés: fear of missing out, miedo a perderse algo) es el principal problema: querer hacerse rico de la noche a la mañana. Eso y confundir invertir con especular. Linares lo explica así: “La gente entiende que un piso va a valer más en 15 años, pero no ve que las acciones de las grandes empresas también pueden subir a largo plazo”.

¿Y cómo minimizar riesgos? No hay fórmula mágica, pero los expertos dan algunos consejos: primero, guarda un colchón de 6 meses de sueldo por si vienen mal dadas. Luego, lo que te sobre, a invertir en fondos. No dejes de formarte, piensa que cuanto más ganes, más podrás ahorrar. A largo plazo, la renta variable suele dar alegrías. Hazte un Excel y apunta lo que ganas y gastas al menos una vez al año. Intenta que, del total, un 50% sea gastos fijos, un 30% en costes variables y ahorrar al menos el 20%. Por último, cuidado con pedir préstamos para caprichos. Hombría lo resume así: “Cada generación tiene sus retos. Invierte en ti mismo y sé positivo”.

Segunda mesa de debate. / Maite Cruz

El reto de repensar los ahorros para la jubilación

La jubilación ya no es lo que era. Alejandro Mollinedo, responsable de grandes cuentas de Bestinver, habla de la nueva realidad demográfica. “Una persona de 75 años puede vivir 20 años más”, lo que obliga a estirar los planes financieros mucho más allá de lo que se pensaba hace unas décadas.

Pero no es solo cuestión de años. La inflación se ha convertido en el gran quebradero de cabeza para los ahorros. Mollinedo lo explica con cifras contundentes: “Cada 3% de inflación a 10 años te quita un 20% del poder adquisitivo. A los 20 años pierdes un 40%”.

El problema es que muchos mayores siguen viendo la inversión como algo arriesgado o complicado. Mapi Amela, CEO y fundadora de ahorradoras.com, señala que esto pasa especialmente entre las mujeres. “Hay muy pocas inversoras”, lamenta, destacando una brecha de género en la cultura financiera que es necesario abordar.

¿Qué hacer entonces? Los expertos proponen dividir los ahorros en tres cajones: corto, medio y largo plazo. Para el día a día, nada de riesgos: letras del Tesoro o fondos muy seguros. Si se puede esperar unos años, se puede probar con fondos mixtos. Y para el largo plazo, ya se puede pensar en renta variable.

Todo esto suena muy bien, pero la realidad es que muchos jubilados no tienen ni para empezar. José Manuel Azorín-Albiñana, de la junta directiva de CEOMA (Confederación Española de Organizaciones de Mayores), recuerda que muchos están echando una mano a sus hijos o nietos, que no levantan cabeza con los sueldos actuales.

Otra cuestión importante es la falta de confianza en los bancos. Los expertos insisten en la importancia de contar con un buen asesor, alguien que explique las cosas claras, con productos sencillos y un trato más cercano. Muchos mayores prefieren seguir yendo a la oficina del banco a que les cuenten las cosas cara a cara, en lugar de transitar en apps y webs que no entienden ni los más eruditos.

Mapi Amelia desmonta uno de los grandes mitos sobre el ahorro: “Hay que quitarse de la cabeza que para ahorrar o invertir hace falta muchísimo dinero. Con poco se puede ir haciendo en todas las etapas de la vida, incluso en la jubilación. Si tienes capacidad de ahorrar 50 euros al mes, ya puedes empezar a invertir”.

Azorín-Albiñana concluye: “Somos ahora mismo la población que más viaja. Estamos tirando el dinero como locos”. Está claro que hay ganas de disfrutar la jubilación, pero también hace falta un poco de cabeza para que el dinero aguante hasta el final.