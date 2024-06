El final del curso siempre ha sido un momento especial, cargado de emociones y expectativas. Recordar esos tiempos nos transporta a una época donde la simplicidad y la felicidad iban de la mano. En cada fin de curso, no solo celebrábamos el cierre de un capítulo académico, sino también la llegada de un verano lleno de posibilidades. Aquí comparto con ustedes un vistazo a esos momentos dorados que muchos de nosotros atesoramos.

¡Qué felices éramos cuando terminaba el curso! Ese momento mágico en el que te daban las notas y descubrías que habías aprobado todo, abriendo la puerta a casi tres meses de vacaciones. Tres meses llenos de días interminables en la playa, juegos con amigos, noches de verano bajo las estrellas, y esos cuadernillos de Vacaciones Santillana que intentaban mantener vivos los conocimientos del curso.

A medida que crecíamos, las cosas se volvían aún más emocionantes. Las primeras verbenas del verano, las tardes dando vueltas con los amigos, disfrutando de una Fanta en el bar con las «pesetillas» que nos daban, los primeros amores de verano, y esas galas de tarde que nos hacían sentir mayores.

¡Qué bonitos eran esos momentos y qué felices esos recuerdos! Sin darnos cuenta, vivíamos una etapa irrepetible que con el paso de los años se convierte en una dulce nostalgia.

Sin nostalgia y con gran alegría, vamos a compartirles todas las novedades de esta semana en el vibrante mundo de la socialité mallorquina. ¡Prepárense para enterarse de los eventos, las fiestas y los momentos más destacados que han marcado estos días en la isla!

Nit solidaria contra el cáncer

Por segundo año consecutivo, la Asociación Española Contra el Cáncer organizó su esperada «Nit Solidaria» con el noble propósito de recaudar fondos para la investigación contra el cáncer, con la meta clara de alcanzar un 70% de superación de esta enfermedad para el 2030. Este año, el majestuoso Castell de Bellver se vistió de verde y se engalanó para recibir a más de 400 invitados, quienes con su presencia y apoyo contribuyeron generosamente a esta causa tan importante.

La Nit Solidaria estuvo repleta de actividades emocionantes y entretenidas. Desde las actuaciones del coro Palma Gospel Singer hasta los vibrantes ritmos de los DJs Mangos Nursery, pasando por una exquisita oferta gastronómica a cargo de chefs de la Asociación de Cocineros Afincados en Baleares (Ascaib) como Gabriela Oliva, Bernabé Caravotta, Miquel Serra, Javier Soriano y Enrique Erazo, además de restaurantes de primer nivel. No faltó una tómbola cargada con más de 100 regalos increíbles. Todo magistralmente conducido por David Ordinas.

Una amplia representación de autoridades y representantes de diversos estamentos sociales de la isla se dieron cita en el evento. Esta mágica velada no habría sido posible sin el apoyo incondicional de las empresas patrocinadoras, los colaboradores y, especialmente, los voluntarios y organizadores que, con su dedicación y esfuerzo, hacen que este encuentro sea cada año más especial.

Mar Sea Club: una Nueva Joya en el St Regis Mardavall

Anclado en un rincón de vistas privilegiadas, el Hotel St. Regis Mardavall presenta con orgullo el Mar Sea Club, una nueva adición que ofrece un exclusivo servicio de delivery a las embarcaciones que atraquen cerca del recinto. Este club propone una cocina sofisticada pero sencilla, basada en platos frescos y ligeros de inspiración mediterránea, donde las carnes y pescados a la brasa y los deliciosos arroces son las estrellas del menú, elaborados con maestría por el chef Pau Oliver.

El evento de presentación fue una ocasión especial para conocer y darle la bienvenida al nuevo director del hotel, Borja García. Con una dilatada carrera profesional dentro de la marca The Luxury Collection, perteneciente al portafolio de Marriott International, García trae consigo una visión renovadora y una pasión contagiosa por la excelencia.

García compartió con nosotros los emocionantes planes de la compañía para continuar con la renovación de sus instalaciones, aumentando aún más la pasión que los clientes sienten por este emblemático lugar de la costa mallorquina. No es de extrañar que este oasis de lujo haya sido premiado por una prestigiosa revista de viajes como el mejor «Hotel Icónico».

La presentación del Mar Sea Club no solo destacó por su exquisita propuesta culinaria, sino también por el ambiente cálido y acogedor que hizo que todos los presentes se sintieran parte de algo muy especial. Con su nuevo servicio de delivery y una oferta gastronómica de primer nivel, el Mar Sea Club está destinado a convertirse en un punto de referencia para los amantes de la buena vida en Mallorca.

Forbidden Fruit: una Exposición que Despierta Reflexión

La Escuela Universitaria ADEMA inauguró en la Fundación Barceló una fascinante muestra colectiva titulada Forbidden Fruit. Esta exposición reúne obras del alumnado de segundo año del Grado en Bellas Artes y de estudiantes en residencia de la University of the Arts, London - Chelsea College of Arts y la École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne. El evento se enmarca en la III International Art Week Congress ADEMA, celebrando la Art Palma Summer.

Forbidden Fruit, comisariada por Mónica Galván, parte de una poderosa metáfora: la «fruta prohibida». Esta temática se utiliza para analizar, desde el arte, las tendencias actuales en la incorporación de la Inteligencia Artificial en los procesos creativos.

A través de 24 obras, Forbidden Fruit plantea interrogantes fundamentales sobre la naturaleza de la inteligencia, la libertad, la creación y el cambio social. Invita a los espectadores a reflexionar profundamente a través de las piezas expuestas, ofreciendo una experiencia visual y conceptual que va más allá de lo convencional.

Si buscas una exposición que combine creatividad, innovación y una reflexión sobre el futuro, Forbidden Fruit es una cita imperdible en la escena artística de Palma.

Grand Azul: Un Nuevo Espacio para Soñadores

Los amantes de los viajes tienen un motivo para celebrar en Palma. Azul Marino ha inaugurado en la calle San Miguel un espacio innovador que redefine la experiencia de planificar aventuras. Este singular lugar, bautizado como Grand Azul Marino, es un auténtico «Atelier de Viajes» donde los profesionales de la empresa se dedican a diseñar viajes a la medida de los sueños de cada cliente.

Ubicado en el corazón de la ciudad, Grand Azul Marino está pensado para aquellos que buscan un trato personal, diferenciado y único. Aquí, cada viaje, grande o pequeño, se convierte en una experiencia exclusiva, con un servicio de atención al cliente inmejorable que garantiza la mayor satisfacción posible.

A la inauguración de este «Atelier de Viajes» asistieron más de 150 personas ansiosas por descubrir este nuevo concepto. Los invitados recorrieron las elegantes instalaciones y disfrutaron de una velada que combinó el entusiasmo por los viajes con la calidez y el trato personalizado que caracterizan a Azul Marino.

Grand Azul Marino promete hacer realidad los sueños de viaje de sus clientes, ofreciendo no solo destinos, sino experiencias únicas que quedarán grabadas en la memoria. Sin duda, este nuevo espacio se convertirá en el punto de referencia para los viajeros en busca de aventuras a medida en Palma.

Fundación Barceló: Empoderamiento a Través del Calzado

Hasta el Museo del Calzado de Inca nos trasladamos para conocer uno de los fascinantes proyectos de cooperación de la Fundación Barceló. En un ambiente cálido y acogedor, Amelia Fornés, directora de proyectos de la fundación, compartió con los asistentes los detalles de la iniciativa de Formación Profesional (FP) en artículos de piel desarrollado en Tanzania.

Amelia explicó cómo, a través de talleres productivos, se está contribuyendo a la independencia y empoderamiento de las mujeres locales. Con entusiasmo expuso los planes para la creación de una fábrica de zapatos donde se llevará a cabo tanto la producción como la distribución de calzado de cuero. Este proyecto no solo fomenta la economía local, sino que también proporciona oportunidades laborales y educativas a mujeres jóvenes con discapacidad, quienes han completado su formación en la escuela de formación profesional subvencionada por la Fundación Barceló en Karawge, Tanzania.

La iniciativa está diseñada para transformar vidas, ofreciendo a estas mujeres no solo una fuente de ingresos, sino también la dignidad y la confianza que provienen del aprendizaje de un oficio y la capacidad de contribuir a sus comunidades. La presentación de Amelia Fornés no solo iluminó los aspectos técnicos del proyecto, sino que también destacó el profundo impacto humano y social que la Fundación Barceló está logrando con esta encomiable labor.

El encuentro en el Museo del Calzado de Inca fue un recordatorio conmovedor del poder de la cooperación y la educación en la creación de un futuro más brillante para todos.