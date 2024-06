Una propuesta para mentes abiertas donde disfrutar de una cocina fresca y creativa

Dos marcas de restauración y una misma pasión por el producto fresco de calidad. Abraham Artigas y Toni Cabanellas se han unido para iniciar un nuevo proyecto bajo el nombre de Wine Studio. En este espacio, creado por The Wine Side de Cabanellas, Abraham Artigas desarrollará su concepto Little Jarana. El próximo 27 de junio, en la calle Menorca, 16 de Palma, comenzará esta nueva aventura de carácter efímero ya que la colaboración entre chef y restaurador finalizará con la clausura de la temporada.

El amor por la buena mesa y una amistad forjada a partir de colaboraciones , reuniones a manteles y admiración mutua, han dado como resultado el alumbramiento de esta propuesta que se concretará en un espacio «un poco diferente», tal y como señala Toni Cabanellas.

El producto del mar va a ser el auténtico protagonista de Wine Studio, un lugar en el que se cumplirá religiosamente el mandato de servir sólo pescado salvaje y se facturará una cocina fresca y de mercado. Estas mismas reglas son las que gobiernan los fogones de The Wine Side, aunque en el establecimiento se respira un ambiente más clásico, algo que cambiará radicalmente en el nuevo local donde se facturará una gastronomía «más canalla», según relata Toni Cabanellas.

Con este proyecto Abraham Artigas retoma las líneas que definen Little Jarana, el restaurante efímero con el que revolucionó Deià en 2022. Se aleja de la gastronomía de élite para abrazar un concepto más próximo al «bistro europeo moderno, con la línea del producto del mar, el Km 0 y la máxima calidad». Cada semana la carta de Little Jarana x Wine Studio se va a reinventar, aunque dice Artigas que quizás queden como base cuatro o cinco de sus platos icónicos, como las anchoas o las ostras: «El 75% de los platos serán diferentes porque la temporada cambia y los vinos se acaban», asevera el chef. Así, la carta de vinos también irá mutando. Recogerá entre 15 y 20 referencias, según explica Cabanellas, y solo va a incorporar caldos de baja intervención elaborados por bodegas pequeñas.

Con Little Jarana x Wine Studio el que fuera chef de Caballito de Mar Upstairs o Ponderosa Beach, regresa a su idea de facturar cocina diaria, buscando un mayor contacto con el cliente. De hecho, el espacio va a contar sólo con 20 plazas, incluyendo también las situadas en la barra, reservada para los comensales que quieran probar el menún degustación. En Little Jarana x Wine Studio Artigas va a hacer lo que más le gusta, que es cocinar, y a ofrecer los productos con los que más disfruta: «Habrá mucho pescado y vegetales, poca carne y opciones vegetarianas». Una cocina que define como mediterránea contemporánea, de platos pequeños para compartir «ligera, divertida y creativa», en la que no habrá lugar para las frituras ni se va a abusar de los concentrados. En este sentido subraya el alto componente de creación de su gastronomía: «No la vas a encontrar en ningún otro restaurante, porque con los mismos productos, hacemos cosas distintas».

Cenar en Little Jarana x Wine Studio va a ser una experiencia más allá de lo meramente gustativo, una vivencia única que comenzará «en el momento de hacer la reserva y finalizará con la digestión». Y es que según detalla el chef, su propuesta tiene muy en cuenta todos y cada uno de los momentos que van a componer esa visita a Little Jarana x Wine Studio.

En un ambiente íntimo en el que estará muy presente el arte, una de las pasiones de Artigas, Little Jarana x Wine Studio acogerá exposiciones temporales provenientes de diversas galerías. Además, el chef le va a dar especial protagonismo a la música, que él mismo seleccionará. En sus playlists tendrán cabida desde el flamenco al hip hop pasando por el underground y el jazz. «Es un restaurante para pasarlo bien, que sea pequeño propicia un ambiente distendido y de interacción entre los clientes», asegura Artigas, una interacción que también va a darse entre el reducido staff, solamente dos personas en cocina, y los comensales.

Durante toda la temporada se van a organizar diferentes eventos con colaboraciones de otros profesionales de la restauración, una experiencia que Artigas ya llevó a cabo en 2022 con los sumilleres Gabriel Lucas y Julio Barluanga; y los chefs Tomeu Mart y Pau Navarro. Cabe destacara que, gracias a este proyecto el ideólogo de Little Jarana fue uno de lo chefs invitados del restaurante Carousel de Londres. La intención de Artigas es emular estos encuentros aunque esta vez quiere darles un carácter más internacional.

Experiencias únicas para mentes abiertas

Wine Studio abrirá por las noches, de miércoles a sábado, en la calle Menorca, 16 de Palma. Las reservas podrán hacerse únicamente on-line. La buena comida, el buen vino y la música serán las constantes de este espacio al que hay que acudir con «la mente abierta». Y es que durante los eventos las seis mesas del local se unirán para formar una gran mesa comunitaria, una declaración de intenciones del espíritu distendido y cálido que reinará en Little Jarana x Wine Studio.