España vuelve a batir un récord: registra el máximo histórico de trasplantes de médula ósea en 2023 con 3.717 intervenciones

El trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) o trasplante de médula ósea alcanzó su cifra récord en España en 2023, con 3.717 procedimientos, lo que supone una tasa de 77,4 trasplantes por millón de población (p.m.p.). Los datos se desprenden de la memoria que acaba de publicar la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). De los trasplantes efectuados el pasado año, 2.253 (61%) se realizaron con células del propio paciente (trasplantes autólogos) y 1.464 (39%) con células de un donante (trasplantes alogénicos), que en 832 casos estaban emparentados con el paciente y en 632 eran donantes voluntarios no emparentados.

Se trata del primer año que en nuestro país se realizan más de 600 procedimientos de este tipo de trasplantes de donante no emparentado. Con los datos del Ministerio de Sanidad, la actividad de trasplante de médula viene aumentando en nuestro país desde hace más de una década.

España superó por primera vez los 30 trasplantes de médula p.m.p. en el año 2023 y se situó entre los países europeos con mayor actividad de este tipo de procedimiento.

En particular, el TPH alogénico ha aumentado un 46% desde 2012 (el de donante emparentado un 54% y el de donante no emparentado un 37%). De este modo, España superó por primera vez los 30 trasplantes de médula p.m.p. en el año 2023 y se situó entre los países europeos con mayor actividad de este tipo de procedimiento.

Plan Nacional

Sanidad enmarca el éxito dentro del Plan Nacional de Médula Ósea en el que se aúnan los esfuerzos de la ONT, las comunidades autónomas, sociedades científicas, asociaciones de pacientes y la Fundación Internacional Josep Carreras, que gestiona el Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO), tras la firma del Acuerdo Marco entre esta entidad, el Ministerio de Sanidad y la ONT.

Por comunidades autónomas, el máximo de actividad de TPH el pasado año se registró en Madrid, con 701 trasplantes, seguida de Cataluña (635) y Andalucía (592). En tasas p.m.p., la mayor actividad de TPH se registró en Navarra (150,7), Cantabria (112,1) y Madrid (102,3).

De los 3.717 efectuados en 2023, 2.244 (60%) se realizaron para el tratamiento de enfermedades linfoproliferativas

En cuanto a las indicaciones de los trasplantes, de los 3.717 efectuados en 2023, 2.244 (60%) se realizaron para el tratamiento de enfermedades linfoproliferativas, 1.208 (33%) para leucemias, 147 (4%) para tumores sólidos, 99 (3%) para enfermedades no malignas y 19 (<1%) para otras enfermedades. Por otro lado, 275 (7%) fueron realizados en niños.

Crecimiento constante

La realización de trasplantes de médula de donantes no emparentados depende de la donación voluntaria de personas inscritas en el Registro Mundial de Donantes de Médula Ósea (WMDA, por sus siglas en inglés), que aglutina los datos de 42 millones de donantes en todo el mundo y de más de 800.000 unidades de sangre de cordón umbilical (SCU) almacenadas. El WMDA se compone de 103 registros de donantes de 56 países, incluyendo a España a través del REDMO.

En 2023, desglosa la ONT, se incorporaron 23.686 nuevos donantes al REDMO, lo que supone un crecimiento del 8% respecto a 2022. A 1 de junio de 2024, este registro contaba con 492.958 donantes, cifra que contrasta con los 100.000 donantes inscritos en 2012, cuando se puso en marcha el Plan Nacional.

Navarra (19.022), Murcia (16.800) y Extremadura (15.651) son las comunidades autónomas con mayores tasas de donantes inscritos en el Registro Español de Donantes de Médula Ósea

La tasa de personas inscritas en el REDMO es de 10.083 personas p.m.p. Navarra (19.022), Murcia (16.800) y Extremadura (15.651) son las comunidades autónomas con mayores tasas p.m.p. de donantes inscritos en el REDMO.

32 años de media

La media de edad de los donantes es de 32 años. La mitad (51%) es menor de 40 años. En cuanto al sexo, la población femenina sigue siendo mayoritaria y representa el 64% del registro. Sin embargo, la necesidad de incorporar más donantes varones se evidencia en las solicitudes de los centros trasplantadores, ya que estos donantes elevan la efectividad del trasplante, reseña Sanidad.

Como resultado del rejuvenecimiento del Registro Español y la mejor caracterización de los donantes voluntarios que marca el Plan Nacional. En 2023 se produjeron 396 donaciones efectivas, lo que supone un crecimiento del 24% respecto a 2022 y del 1000% respecto a 2012. La tasa de donación efectiva se sitúa de este modo en 8/10.000, superando el objetivo marcado por el Plan.

Cordón umbilical

Por otro lado, España dispone de 62.097 unidades de sangre de cordón umbilical (SCU), un 7,4% de las almacenadas en el mundo (831.000), siendo el mayor registro de Europa y el segundo del mundo, solo por detrás de Estados Unidos. En 2023, se utilizaron 81 unidades de sangre del cordón umbilical de España para la realización de trasplantes de médula ósea, siete para pacientes nacionales y 74 para pacientes extranjeros. En los 14 trasplantes realizados en 2023 se utilizaron unidades de bancos públicos.

Para facilitar la utilización de las unidades de SCU almacenadas en España, la ONT puso en marcha el proyecto 'Ready to Ship (R2S)', financiado por el Ministerio de Sanidad. El proyecto consiste en la caracterización detallada de unidades de "altísima calidad" para responder a pacientes con necesidad urgente de un trasplante de médula.