Si quieres el arco iris, aguanta la lluvia

La frase que titula nuestra crónica de hoy no es mía, es de la maravillosa Dolly Parton, y nos recuerda que nada llega por sí solo; siempre hay que superar ciertas adversidades.

Hemos pasado meses rogando por la lluvia, tan necesaria para nuestros campos y bosques. Y cuando por fin llega, ¡oh sorpresa!, me pilla aterrizando en el aeropuerto. Les cuento, el otro día regresaba de un viaje de trabajo y al llegar al aeropuerto de Palma, con la tormenta desatada tanto fuera como dentro, no sabía si estaba protagonizando el anuncio de Fa Salvaje o una nueva versión de Titanic. Había más agua dentro que fuera, y no tengo idea de cómo entraba, porque la terminal del aeropuerto, con su ausencia de ventanas, parece más un búnker que otra cosa. Dejo la investigación a los responsables de AENA.

Casi nadando, y más cerca de la realidad que de la ficción, con el agua hasta las rodillas, la maleta chorreando y una pala de playa olvidada por algún turista convertido en improvisado remo, reviví la escena de Pocahontas en su canoa. Mientras entonaba «colores en el viento… lalalala», sentía que estaba en una versión de serie B o, peor aún, la versión de Shein.

Pero ya saben, después de la tempestad viene la calma, y aquí estoy, todavía tiritando de frío, pero lista para contarles todo lo que ha pasado en el mundo de los eventos esta semana. ¡Allá vamos!

1 Sorolla en el Museu de Mallorca

El Museu de Mallorca nos invita a sumergirnos en el fascinante mundo de la pintura con su nueva exposición temporal: Viajar para pintar. Sorolla en Mallorca.

Este proyecto es uno de los pilares principales en la conmemoración del centenario del fallecimiento de Joaquín Sorolla. ¿Su objetivo? Llevar las obras del genial pintor a los lugares clave donde fueron creadas.

Viajar para pintar. Sorolla en Mallorca nos transporta al verano de 1919, cuando Sorolla pasó tiempo en la isla. Este viaje es crucial en su trayectoria, ya que las pinturas que realizó aquí representan su última visión del Mediterráneo antes de que una enfermedad le apartara de la pintura hasta el final de sus días tres años después. Una oportunidad única para apreciar la obra de este maestro en un contexto tan especial.

La inauguración atrajo a un centenar de personas, incluyendo a destacadas personalidades como Llorenç Galmés, presidente del Consell; Antònia Roca, vicepresidenta y consellera de Cultura i Patrimoni; Maria Gràcia Salvà, directora del Museu de Mallorca; Jaime Martínez, alcalde de Palma; y Javier Bonet, regidor de Cultura. Una velada en la que el arte y la cultura se fusionaron convirtiendo esta exposición en un evento imprescindible en la agenda cultural del 2024. ¡Y tenemos hasta el 8 de septiembre para disfrutarla!

2 El abstracto de Adam Taylor

Nos trasladamos a Gallery Red para asistir a la inauguración de The Grid, la nueva exposición de Adam David Taylor. Este talentoso artista británico comenzó su andadura en el colegio, donde se divertía dibujando y copiando dibujos animados, como dragones y superhéroes.

Adam estudió Bellas Artes y, en sus inicios, pintaba bodegones de peces y pájaros, un estilo totalmente distinto al de la pintura abstracta que adoptó más tarde y que hoy nos presenta en esta exposición. Sus obras se caracterizan por el uso de solo uno o dos colores, reflejando el estado de ánimo del entorno que le rodea. Le gusta jugar con líneas y rectángulos, creando en cada espacio un cuadro único.

Durante la inauguración, Adam compartió con nosotros que la pintura le permite viajar a lugares fascinantes y conocer a personas interesantes. Sus obras son un reflejo de las emociones humanas diarias, tanto positivas como negativas.

Les invitamos a visitar la exposición, que estará abierta hasta finales de junio. ¡No se la pierdan!

3 Fusion de México con el Mediterráneo

En el escenario del Hotel Concepció by Nobis, se han iniciado los Encuentros Mexiterráneos, una iniciativa ideada por Ana Trujillo. Con este concepto, Ana busca tender un puente de unión entre su amado México y el Mediterráneo, su hogar adoptivo.

El arte y la moda ocuparon diversos espacios del hotel, permitiendo a los presentes descubrir y apreciar todo lo que se crea con sumo cariño en México. A este encuentro se unió la artista mallorquina Constanza Company, quien creó una de sus obras en directo. Sus piezas, conocidas por incorporar partes del cuerpo como senos o piernas en sus composiciones, capturaron la atención y admiración de los asistentes. Además, Constanza expuso una serie de fotografías que ofrecieron una visión íntima y artística del hermoso país norteamericano.

La música, siempre infaltable en una velada especial, estuvo a cargo de los DJ Sonidero Mandril, quienes lograron crear un ambiente vibrante. Mientras la música llenaba el aire, los invitados disfrutaron de exquisitos cócteles, sumergiéndose por completo en esta experiencia única que celebró la unión entre México y el Mediterráneo mallorquín.

4 Aniversario Lonbali

En una apacible tarde que casi nos transportaba al verano, se ha celebrado el primer aniversario de Lonbali, la firma de bolsos y accesorios barcelonesa fundada por los hermanos María, Sole y Marc, hijos de la reconocida diseñadora Purificación García.

El nombre de la firma surge de tres lugares emblemáticos: Londres, Barcelona y Bali, que representan el crisol de inspiración de los hermanos. Estos lugares reflejan fielmente su carácter, combinando la eficiencia, la vitalidad y la energía para lograr un equilibrio perfecto en sus creaciones.

Durante el evento, tuvimos el placer de conocer la nueva colección, mientras Celia Erice, la directora de comunicación compartía con nosotros la visión de la firma. Aunque son conscientes del gran éxito que ha tenido su distintivo bolso Born en Mallorca y en otros países, Lonbali se encuentra en constante evolución, con el objetivo de seguir creando productos que se conviertan en iconos de estilo.

5 Natzaret celebra un siglo de solidaridad

Me atrevería a decir que es una de las instituciones más antiguas de Balears: Fundación Natzaret celebró su primer centenario estos días. Para conmemorar esta fecha tan especial, organizaron una jornada repleta de actividades variadas. Desde conferencias y encuentros didácticos hasta una tarde llena de emotivos actos.

La jornada vespertina comenzó con la presentación de un documental protagonizado por varios chicos y chicas que viven en la fundación, brindando un vistazo conmovedor a sus vidas y experiencias. Posteriormente, Guillem Cladera, su director, rindió homenaje en nombre de Natzaret a todos aquellos voluntarios y empresas que, de manera altruista, han colaborado con la institución a lo largo de los años.

Los actos del centenario fueron clausurados por la consellera de Familia, Catalina Cirer, y la presidenta del Govern Marga Porhens. También estaba anunciada la presencia del Obispo de Mallorca, quien sin excusa lamentablemente no asistió.

Fue una celebración que reflejó el espíritu solidario y el compromiso que han caracterizado a Natzaret durante sus cien años de historia, una ocasión para recordar el impacto positivo que esta institución ha tenido en la comunidad y para agradecer a todos aquellos que han sido parte de su labor.

6 Joy palace: el regreso de una leyenda

Corrían los años 80 y 90 cuando la discoteca Joy Palace en la Playa de Palma vivía sus años dorados, siendo el epicentro de las noches más memorables. Sin embargo, en los 2000 cerró sus puertas definitivamente, dejando un vacío en el corazón de muchos.

Pero ¡oh sorpresa!, hace unos días, bajo el auspicio del renovado Hotel Universal Neptuno, Joy Palace ha renacido como el ave fénix, ahora convertido en un restaurante club. La esencia de la antigua discoteca, mejorada y renovada, toma la inspiración de aquellos años dorados para transformarse en un espacio moderno y chic.

El ambiente vibrante y la filosofía que hicieron legendario a Joy Palace han sido rescatados y adaptados a los tiempos actuales, ofreciendo una experiencia única que combina nostalgia y modernidad.

7 Santa Catalina se voste de gala con Izquierdo

Dicen que es uno de los mercados cubiertos más antiguos de España, y el mercado de Santa Catalina, sede de la Charcutería y tienda Gourmet Izquierdo, no defraudó al vestirse de gala para una ocasión muy especial.

La celebración marcó un cambio generacional y la presentación de las renovadas instalaciones de Izquierdo, donde ahora se pueden encontrar los productos más espectaculares, deliciosos y sabrosos. Con la incorporación de nuevas marcas de delicatessen, esta emblemática tienda no solo mantiene su esencia, sino que también eleva la experiencia gastronómica a otro nivel.

8 Opening Season: Maria 5 Beach

En plena temporada de fiestas de aperturas, o como se les llama ahora, Opening Season, el famoso club Maria 5 Beach se lució reuniendo a un nutrido grupo de amigos, clientes y colaboradores para celebrar el inicio del verano.

La fusión entre gastronomía, diversión y buen ambiente fue el cóctel perfecto para que todos los asistentes disfrutaran de una fiesta inolvidable. Con el sol brillando, las olas de fondo y la mejor música, no faltaron risas, brindis y momentos especiales que hicieron de esta apertura algo muy especial.

Si aún no has tenido la oportunidad de asistir a una de sus fiestas, ¡no sabes lo que te estás perdiendo! Maria 5 Beach promete hacer de cada día de verano una celebración. ¡Vamos, que el verano ya está aquí y hay que disfrutarlo a lo grande!