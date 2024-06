Adiós al cole y a las becas comedor: 850.000 menores no tienen asegurada una comida completa al día en verano

Más de 850.000 niños y niñas en España reciben becas comedor durante el curso escolar. Eso les garantiza una comida completa y saludable al día. Pero en el momento en que empiezan las vacaciones y los coles echan el cierre, se acaba. Y eso, en un país en el que la pobreza infantil afecta a tres de cada diez niños, y en el que la previsión es que el precio alimentos siga subiendo, preocupa.

Desde hace más de una década, Educo reclama el acceso a la alimentación saludable de la infancia en el periodo escolar y estival. Este miércoles lo han vuelto a hacer con el informe Los derechos de la infancia no se van de vacaciones. En él, recuerdan que hay menores que conseguirán plaza en unas colonias o campamentos de verano donde se les proporcione comidas saludables, pero solo durante unos días. Otros recibirán alguna ayuda. Y, para otros tantos y tantas, el verano supondrá estar en casa o en la calle, sin poder irse ni una semana de vacaciones, sin mucha actividad, solos o con pantallas, esperando a que llegue la vuelta al cole.

Pilar Orenes, directora general de Educo, lamenta que, pese a que existen algunas ayudas de las administraciones y entidades sociales para garantizar esa comida, "es muy difícil saber a cuántos niños y niñas llegan o si cubren todos los meses de verano".

Sin contuinuidad en la alimentación en las escuelas

Lo que sí saben es que el 57% de las escuelas consultadas les han señalado que en verano no hay continuidad en la alimentación de los niños y niñas que reciben becas durante el curso. O que esta es muy limitada. Un 29% afirma que no tienen información sobre el verano en sus barrios. Solo el 14 % asegura que hay continuidad.

En el informe recalcan que para los niños y niñas más vulnerables, la comida en el comedor es tal vez la más completa del día. Incluso puede que sea única. Las becas se convierten en "un ancla que asegura la alimentación" en familias que se encuentran en situación de pobreza. Porque, según los últimos datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística, el 6,9% de los menores de 18 años no puede permitirse comer carne, pollo, pescado o sus equivalentes proteicos cada dos días. Son más de medio millón de niños, niñas y adolescentes que no están comiendo la cantidad adecuada de proteínas para su edad.

Además, en solo tres años, la cesta de la compra ha subido casi un 40% según ha denunciado la Organización de Consumidores y Usuarios. Pero, pese a eso, y a que todos los años se repite la misma denuncia, la situación sigue sin cambiar.

Sin apuesta clara

"No hay una apuesta suficiente por garantizar derechos de todos niños y niñas en periodo vacacional", indica Orenes a El Periódico de España, del mismo grupo editorial que este diario. Y eso que, opina, "la mayoría son conscientes de esto y hacen esfuerzos en mayor o menor medida. "El problema es que no llegan a todos. Al final falta coordinación entre los diferentes entes públicos y privados para asegurar que esto no pase". También, indica, falta que se priorice presupuesto de polítias públicas para la infancia.

Por todo ello, Educo hace un llamamiento a la ciudadanía para colaborar con ellos a la vez que piden cooperación pública para apoyar iniciativas, como sus becas comedor, que contrarrestan la nevera vacía que puede haber en sus casas.