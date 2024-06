Josep Triay: «Travel to Zero es un viaje hacia nuestros orígenes»

Josep Triay dirige Travel to Zero, una guía sostenible con identidad local hecha en y para Mallorca. Triay explica cómo surge esta iniciativa y cuáles son las motivaciones de Proa Group para fomentar el turismo responsable en Mallorca.

Mallorca que es uno de los destinos más importantes del planeta. ¿Por qué crear una nueva guía como Travel to Zero?

Nuestro objetivo es que sea una guía de viaje de turismo responsable. Que los viajeros que nos visitan y la comunidad local apuesten por restaurantes con una oferta gastronómica un poco especial, por el producto local, la artesanía... que sean respetuosos con la isla y con nosotros los isleños. En la guía damos visibilidad a proyectos que generan un impacto positivo en su entorno. Sea de la forma que sea, medioambiental, social o económicamente. Son pequeños proyectos donde hay una dedicación, una historia detrás.

Travel to Zero es una guía con identidad local que da visibilidad a proyectos sostenibles. / Travel to Zero

¿Existen proyectos e historias para compartir como las que ha descrito?

Travel to Zero es una guía donde compartimos reviews gastronómicos y también artículos sobre la historia de esos lugares, o de esas personas que están detrás de ese proyecto, cuál es su visión, cuál es su mensaje. Después tenemos una sección que es It’s a must, que es lo que no te puedes perder, donde hacemos una selección de lugares que también hemos visitado. La guía también es una app que te puedes descargar y que tiene unas funcionalidades como un mapa, un explorer, con la ubicación de todos los sitios que salen en la guía, con lo cual puedo buscar cerca de mí cualquier tipo de contenido que generamos en la guía. Puedes ver el review de alguien que ha ido ahí, comparte su experiencia y además puedes conocer la historia de ese sitio. Son artículos de lectura, enfocados al slow travel y slow life, para ir un poquito más despacio, que en este momento de consumo frenético de imágenes, puedas tener un momento para sentarte y leer la historia de ese lugar al que vas a ir.

Potenciar la electromovilidad

¿Hasta dónde quieren llegar con sus recomendaciones y prestaciones?

Hay varias intenciones. Travel to Zero es una iniciativa de Proa Group y es una apuesta por la sostenibilidad y el consumo responsable. La idea de la guía también es integrarnos con una plataforma de alojamiento turístico, que es el gran generador de coches de alquiler, precisamente para poder mostrar los alojamientos, las fincas o pequeños agroturismos, que tienen un cargador de coche eléctrico para potenciar la electromovilidad. Travel to Zero va a ser una aplicación todo en uno donde puedo buscar información de este tipo de proyectos y experiencias de consumo sostenible. Podré reservar un alojamiento sostenible con mi coche eléctrico, hacer una reserva de un restaurante. Puedes registrarte gratuitamente, guardar contenido en tu perfil, crear rutas, compartir mis favoritos, crear una carpeta de recomendaciones... Los siguientes pasos van a ser integrarnos con reserva de restaurantes, siempre restaurantes pequeños, de producto local, pequeños proyectos que son delicados. Queremos aportar esa visibilidad y que ellos que se puedan focalizar en su pasión.

Travel to Zero propone experiencias únicas par avisitar Mallorca de un modo diferente. / Travel to Zero

¿Qué les gustaría aportar, para poner ese granito de arena para dar un cambio en el modelo turístico?

Nosotros creemos que aporta visibilidad a pequeños proyectos que precisamente ya apuestan por este nuevo paradigma o filosofía, de ser más respetuoso con ellos mismos y con el entorno. Sus propuestas están hechas con esa mirada más próxima. Travel to Zero es un viaje hacia el cero, que es hacia el futuro, de cero emisiones en cuanto a la electromovilidad. Pero realmente es un viaje a nuestros orígenes, porque nuestros orígenes eran cero emisiones. Lo que te ofrece la guía es precisamente ir a a proyectos muy respetuosos y que puedas hacer un consumo mucho más circular, que queda en la gente de aquí, no en grandes empresas o corporaciones. Todo está muy muy enfocado a lo local.

Una aplicación de viajes con diversas funcionalidades

¿Han detectado un aumento en la demanda de este tipo de experiencias?

Nosotros lo hemos detectado, pero hay infinidad de estadísticas de diferentes portales, incluso grandes portales, que dicen que personas, sobre todo de países nórdicos, están súper concienciados en esto y es gente que prefiere pagar un poquito más, que piensa que no quiere formar parte de la destrucción de ese destino. Alquilar un coche eléctrico, aunque cueste un poco más, y no contaminar, ir a una pequeña finca donde los dueños son Tomeu y Margalida, y sabes que ese dinero se queda ahí. Hay mucha gente que apuesta y quiere este tipo de turismo.

La aplicación incluye diversas funcionalidades que se irán ampliando. / Travel to Zero

¿Faltaba una guía como ésta que reúna esos intereses?

Hay más blogs informativos de viaje que apuestan por mostrar este tipo de turismo y de proyectos. Nuestro gran diferencial es precisamente que no somos solamente un blog de contenidos, sino que incluimos funcionalidades. para hacer reservas, encontrar sitios. Pronto vamos a integrar en la página web la opción de la agenda semanal, que ya compartimos en nuestro Instagram. Colaboramos con Rata Cultura, Saladina Fest, con proyectos que promueven la lectura y la cultura. Está enfocado en una forma de relacionarte más mediterránea, de tener tu tiempo. Ese ritmo se puede percibir en la guía.

Experiencias y viajes desde un punto de vista sostenible

¿Cuál es el perfil de viajero más susceptible de que le llegue este mensaje.

Tenemos casi 5.000, seguidores y vamos creciendo. El primer enfoque es tener una cierta comunidad local. Es un proyecto que arrancó hace dos años y está planteado prácticamente a 10 años. Nuestro crecimiento también es slow, orgánico. Es un campo donde el mismo camino nos va indicando. Lo primero era conseguir una comunidad local al principio virtual, como es ahora, pero queremos hacer un evento presencial, con actividades, invitar a todos los proyectos que están ya en la guía y poder hacer un encuentro presencial más allá de esta comunidad virtual. Ahora empezamos a promocionarnos entre el público inglés y alemán que nos visita. Es una guía con identidad local. Y después está enfocado a cualquier tipo de visitante que tenga una cierta conciencia, responsabilidad de cómo te mueves por el mundo. ¿Qué intentamos desde Travel to Zero? Pues recomendar una experiencia distinta, lo que me gustaría encontrar cuando voy de viaje. El usuario de Travel to Zero, en principio, no es el que masifica, quizás no es el usuario que venga en julio y agosto. Lo que está claro y eso lo decimos por convicciones y valores, es que el futuro tiene que ser sostenible.

¿Cuál es el germen de Travel to Zero?

La idea parte de la electromovilidad, por que Travel to Zero nace de un grupo de movilidad, como es PROA, que apuesta por la sostenibilidad y la reducción de CO2. Nosotros nos dábamos cuenta de que había clientes que venían a pasar una semana en una finca con su coche de alquiler de combustión, pero que en su país conducían un coche eléctrico. Y aquí no se alquilan un eléctrico porque no quieren estar preocupados de un enchufe. Las infraestructuras, o en este caso las acomodaciones, no apuestan por tener un punto de carga. El objetivo era ayudar a generar esa demanda o esa visibilidad. Que el visitante pudiera ver que también tienen acomodación con puntos de carga, tienen un buscador de coches de alquiler solamente eléctricos y potenciar la electromovilidad.

¿Cree que la iniciativa puede generar un cambio de visión?

Sí, yo creo que todas estas personas, que nos siguen, todos estos proyectos a los que damos visibilidad en la guía, y todas las personas que sigan estos proyectos o que los mantienen proyectos con vida, esa gente ya tiene ese cambio presente. Es un proyecto que apuesta por ese ritmo más pausado, una lectura, por un silencio, por un momento de reflexión, de presencia. Una mirada, un momento cercano, esos instantes que son lo que te llevas de un viaje. Esa es la experiencia que te cala, que te lleves un instante vivido. Hay gente que va de vacaciones y quieren romper con esa rutina y sentirlo de otra forma. La idea también es imprimir una guía al año, precisamente para poder tocarla y sentirla.

Un proyecto contracorriente de la masificación

¿Su voluntad es que la guía sea un referente?

El objetivo de la guía no es ser grandes. Abogamos por una responsabilidad individual, por una adultez del usuario. Nuestros abuelos, solamente cogían lo que necesitaban, no cogían de más. Y lo que no consumían ellos, lo compartían. Vamos a contracorriente de la masa, pero sí que cada vez hay más gente concienciada. Creemos que nuestra responsabilidad es transmitir, igual que los abuelos nos transmitieron, principios, valores. Y habrá gente que los recibirá y los compartirá. Y bueno, si nosotros podemos impactar a 4.000 personas, o usuarios, o seguidores, vosotros con el diario podéis impactar a 20.000. Y el de aquí al lado impacta a 5.000. Y el otro impacta a otro. Somos parte de ese cambio que no sabemos dónde llegará, pero al final lo único que puedes hacer es tu parte. Son valores que también están muy inculcados en Proa. Es una empresa muy grande, pero tiene esa manera de hacer las cosas más allá del objetivo. Es una empresa familiar y las personas son importantes, el cómo es importante. Y Travel to Zero quizás es la máxima expresión dentro del grupo de esos valores, de esa forma de actuar.

Travel to Zero es un viaje hacia el cero, que es hacia el futuro, de cero emisiones en cuanto a la electromovilidad.

¿De qué manera llegan a los proyectos que comparte Travel to Zero?

Hay un trabajo de investigación, de búsqueda... No cuesta nada salir en la guía, pero nosotros hacemos ese filtrado y a veces es difícil el seleccionar. A través de la comunidad que ya tenemos, nos llegan sugerencias de otros contenidos, también el boca a boca. Intentamos encontrar un equilibrio entre proyectos que nos nutran a nosotros, que nos va a dar seguidores, y otros proyectos por los que queremos apostar precisamente para darles visibilidad, que nos parecen interesantes y que apostamos porque sean conocidos.

¿Cuenta ya con una comunidad seguidores viajeros que les estén dando feedback sobre la guía?

Estamos empezando ahora a hacer algo más enfocado a los viajeros. El año pasado estuvo muy enfocado a crear una cierta comunidad local que es lo que te da solidez. Este año empezamos a hacer algún anuncio por Instagram en Inglaterra, en Alemania, en países nórdicos, Dinamarca sobre todo, en ciudades donde hay mucha mucha conciencia de electromovilidad, como Gothenburgo. Ciudades donde la gente va mucho en bicicleta, por ejemplo, sin olvidarnos, aunque ahora no esté tan presente, que el punto de unión es la electromovilidad. Es cierto que todo está ya masificado, vayas donde vayas, tpasa en todo el mundo. Entonces el objetivo es que el viajero se sienta como una persona local. Podemos reducir un poco el número de visitantes sí pero no vamos a reducir un 50% . Si redujeramos un 10% ya sería lmuchísimo. Pero lo que sí podemos intentar es que la gente que nos visitan lo haga de otra forma

Travel to Zero porppone una forma distinta de viajar y de conocer la isla. / Travel to Zero

¿Cómo sería el viajero ideal para Travel to Zero?

Creo que es cualquier tipo de viajero, que no de turista ya que para mí hay una diferencia entre uno que viaja y uno que hace turismo. Un viajero es alguien que quiere conocer el lugar que visita, estar con la con gente autóctona u originaria de ese lugar, quiere aprender de esa cultura, saber sus tradiciones y sus preocupaciones. Quieren vivir al mismo ritmo, vivir situaciones de la gente que reside en ese lugar y nutrirse, pero sin dañar respetando ese entorno. Ese sería el viajero ideal, con conciencia de los recursos que se consumen, que no deja huella física. El viajero ideal quiere probar la comida de aquí, seguir las tradiciones y hacer las cosas de aquí.

Somos parte de ese cambio que no sabemos dónde llegará, pero al final lo único que puedes hacer es tu parte.

¿Creen que es posible ese cambio o llegamos tarde?

Nuestro mensaje es en positivo, el mensaje es que estamos a tiempo, que depende de nosotros. Hay gente que está apostando por pequeños proyectos, por recuperar tradiciones. Es gente que pone su proyecto de vida para que eso no suceda con lo cual es un mensaje motivante, positivo. Depende de nosotros formar parte de este cambio.

Travel to Zero también creará guías de Menorca, Ibiza y Formentera

¿De qué manera irán ampliamdo el tipo de información que comparten en la aplicación?

Vamos a añadir la agenda de actividades semanal, siempre bajo esta mirada o esta filosofía. Vamos desarrollando diferentes funcionalidades para que el registrado pueda compartir para realizar una reserva. Queremos que Travel to Zero vaya más allá de lo informativo, que sea algo funcional para que esté presente, poder tener diferentes ritmos de comunicación para diferentes momentos. Vamos a incluir un nuevo tipo de contenido con actividades o experiencias que puedes hacer y por las que no tengas que pagar, experiencias que tú te puedas montar por tu cuenta como pueda ser un trekking, una visita a un mirador, conocer tradiciones, cultura... Dar a conocer la historia, los mito de nuestra cultura de una forma amena. La idea es abarcar muchos tipos de actividades para para que cualquier persona que busca dentro de su segmento pueda encontrar la propuesta más pequeñita más auténtica, que sea tanto en Palma como en toda la isla y empezar también con Menorca, Ibiza y Formentera, a nivel de Baleares.

¿Cómo resumiría la filosofía de este proyecto?

Apelamos a la responsabilidad y damos visibilidad a proyectos con un impacto positivo. Transmitir en positivo es importante para nosotros. Travel to Zero no es solamente un blog de viajes, es una aplicación de viajes con funcionalidades. Es la primera APP hecha aquí, de aquí, enfocada a un turismo y a un consumo responsable. Ha sido desarrollada por Proa Data, de Proa Group.