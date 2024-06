Chenoa, presente en la noche del 'streaptase' de Carlos Baute

El venezolano Carlos Baute cumple 30 años en el mundo de la música. Para celebrarlo, el artista está realizando una gira por nuestro país que dio el pistoletazo de salida el pasado miércoles 5 de junio en Madrid.

El cantante de 'Colgando en tus manos' ha hecho un completo repaso de sus grandes temas, donde ha contado con invitados muy especiales con los que ha dejado grandes momentos.

El momento más mágico de la noche lo ha protagonizado con su gran amiga Chenoa, con la que ha cantado 'El chisme' y ha derrochado complicidad y buen rollo sobre el escenario. Tanto es así que después de pedir el aplauso más fuerte del mundo para Carlos, la mallorquina ha revelado que si hace deporte a diario es gracias al consejo que el venezolano le dio allá por 2002.

"Quiero agradecer a Chenoa, pese a tener muchísimo, muchísimo trabajo ya qu llegaba hoy de grabar un programa de televisión que ya sabemos. Te quiero, gran amiga, hermosa, dopamina, eres una persona vitamina" ha exclamado el artista, emocionando a una Chenoa que estaba más radiante que nunca con un pantalón dorado y un ajustado top negro con los que presumió de figura.

Concierto de Carlos Baute para celebrar sus 30 años en la música / EFE

El primero, el emotivo agradecimiento que Baute ha hecho a su madre, presente entre el público, por haber sido quien vio su talento para la música cuando era tan solo un niño.

Momentos especiales y un improvisado 'streaptase' de Carlos Baute

Entre tema y tema, su mujer Astrid Klisans quiso darle una romántica sorpresa con la proyección de un vídeo en el que hablaba de lo único que es no solo como cantante, sino también como marido y padre. Pero un fallo en el sonido impidió que se escuchase la grabación, por lo que un divertido Carlos no dudó en llamar a gritos a su "gorda" para que saliese al escenario y le dijese en directo lo que contaba en el vídeo.

"No son solamente más de 30 años de carrera, sino que ya acabo de cumplir 50 años. Y mi esposa también va a cumplir 40, y yo todavía le digo, 'mi amor, yo me siento joven, me siento tan sexy" ha confesado antes de sorprender al público con un improvisado 'streaptase' con el cantante Rasel, quitándose la ropa hasta quedarse en bermudas y camiseta interior. Un look playero que ha completado con un sombrero de paja y un cocktail con pajita en la mano.