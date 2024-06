Sa Tanqueta de Randa celebra su primer año con una propuesta gastronómica renovada

Sa Tanqueta de Randa es un verdadero templo del buen gusto, un restaurante que evoca la idea de una casa de campo, de las raíces y la tradición más profunda de la cocina mallorquina. El espacio, que este año celebra su primer aniversario, está ubicado en el corazón del pueblo de Randa e inaugura temporada con una carta renovada, aunque manteniendo intacta su esencia. Aquí, el compromiso con el producto de proximidad y la cocina mallorquina de alta calidad siguen siendo las notas predominantes.

Sa Tanqueta es una típica casa señorial mallorquina de pedra en sec. / Sa Tanqueta

En su renovada carta se pueden descubrir entrantes y platos para compartir como por ejemplo la coca de cebolla caramelizada y foie, y la ensaimada con pimientos y bacalao. Tampoco faltan las recetas clácias como el frit mallorqui o su delicioso frit de pop.

Disfruta de uno de sus sabrosos y divertidos arroces a la llauna con sus toppings de pulpo y entrecot para complementar y la nueva llauna de fideos finos. Las carnes selectas a la piedra para compartir, su nueva ensalada payesa, muy completa; y nuevo canelon de verduras, espectacular, harán las delicias de los paladares más exigentes. Déjate aconsejar y pide cualquiera de las sugerencias semanales de platos de temporada. Sa Tanqueta de Randa tiene una carta muy equilibrada tanto para los que disfrutan de una buena carne como para veganos y vegetarianos.

No dejes de probar las croquetas de sobrasada con queso mahonés, salteado de verduras con burballes secas, entre otras muchas delicias pensadas para disfrutar de una cena en compañía. Una carta también en la que no faltan sabrosas carnes a la brasa y donde la lechona asada con patató y verduras cobra especial protagonismo. Además, en la renovada carta que Sa Tanqueta de Randa presenta para esta temporada, no faltan algunas deliciosas novedades como corvina a la sollerense, llauna de arrosejat de fideos finos con carne, foie y pato o un espectacular chuletón de ternera madurado 30 días, así como una degustación de postres típicos, entre otras exquisiteces. El espacio cumple 1 año homenajeando a Mallorca y su gastronomía más auténtica.

El restaurante Sa Tanqueta pone en valor los productos de la tierra y de KM 0. / Sa Tanqueta

Sa Tanqueta de Randa es una típica casa señorial mallorquina de pedra en sec. Un templo para isleños y foodies foráneos, estratégicamente ubicado en Randa, un espacio íntimo y acogedor donde poner en valor los productos de la tierra y de KM 0 que además complementa se complementan con una amplia variedad de vinos y otros espirituosos que sirven de homenaje a la isla de Mallorca.

El espacio dispone para la comodidad del comensal un parking privado y una zona de aparcamiento público. También cuenta con un nuevo salón para mesas y celebraciones privadas. El restaurante que abrió sus puertas la pasada temporada se puede encontrar en la siguiente dirección: C/ Sa Tanqueta, 1. 07629 Randa, Mallorca | (+34) 971 82 85 86 | info@satanqueta.com