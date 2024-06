Los padres de la píldora de la diabetes y la obesidad, premio "Princesa de Asturias" de Investigación

Cinco líderes mundiales en el campo de la endocrinología, y especialmente en el estudio y abordaje de patologías de tanto impacto como la obesidad y la diabetes, son los nuevos galardonados con el premio "Princesa de Asturias" de Investigación Científica y Técnica 2024.

En concreto, el jurado reconoce el mérito del Daniel J. Drucker, médico, (Canadá); Jeffrey M. Friedman, biólogo molecular, (Estados Unidos); Joel F. Habener, endocrinólogo, (Estados Unidos); Jens Juul

Holst, químico, (Dinamarca); y Svetlana Mojsov, química, (Macedonia y Estados Unidos), los que podrían ser considerados como los "padres" de la píldora para tratar la diabetes y la obesidad que ha revolucionado el abordaje de estas enfermedades.

Según explica el jurado en su acta, "las investigaciones de los científicos galardonados han establecido las bases endocrinas de la diabetes y la obesidad, patologias prominentes que son un problema global de salud pública sin tratamiento efectivo hasta la fecha".

Añaden que Jeffrey M. Friedman ha sido pionero en establecer la base genética de la hormona que regula el apetito. Daniel J. Drucker, Joel F. Habener, Jens Juul Holst y Svetlana Mojsov han estudiado el efecto de determinadas hormonas que regulan la secreción de insulina y consecuentemente los niveles de glucosa. Estas investigaciones han conducido al desarrollo de tratamientos que ya están disponibles y que están mejorando la calidad de vida de cientos de millones de personas en todo el mundo.

Estos trabajos están teniendo un enorme impacto clínico y social, ya que han permitido por primera vez el desarrollo de fármacos eficaces para combatir la diabetes y la obesidad. Además, permiten mitigar patologías asociadas como las cardiovasculares.

El jurado dio a conocer este mediodía en Oviedo a los ganadores de este galardón, al que este año optaron 48 candidaturas de 17 nacionalidades, entre ellas, algunas destacadas del campo de la geología, la física y la biología molecular. Para el anecdotario quedará que la propuesta de este premio la hizo el que fuera, también, premio "Princesa" de Investigación Científica y Técnica en 2021, Philip Felgner.

El jurado está integrado por Jesús del Álamo, Alberto Aparici Benages, Juan Luis Arsuaga Ferreras, Juan Ignacio Cirac Sastunkin, Avelino Corma Canós, Elena García Armada, Bernardo Hernández González, Jerónimo López Martínez, Amador Menéndez Velázquez, Ginés Morata Pérez, Peregrina Quintela Estévez, Inés Rodríguez Hidalgo, María Teresa Telleria Jorge, María Paz Zorzano Mier, presidido por Pedro Miguel Echenique Landiribar y con Cristina Garmendia Mendizábal como secretaria.

Investigación Científica y Técnica

Tal como explica los evaluadores de la candidatura, en los últimos años se ha producido un gran avance en el tratamiento de la diabetes tipo 2, con la aparición de fármacos que utilizan como principio activo la semaglutida, un péptido semejante a una hormona, el glucagón-1 o GLP-1, que juega un papel de contrapeso de la insulina en el equilibrio del azúcar en sangre.

Cuando el nivel de azúcar baja, el glucagón induce al hígado a liberar glucosa y cuando sube se genera más insulina, que se encarga de reducir el exceso. Además, la semaglutida produce una notable reducción del apetito, lo que ha convertido en un éxito al Ozempic, uno de los fármacos producidos con este principio activo.

La revista Science designó a estos fármacos contra la obesidad como el mayor avance científico de 2023.

Drucker, Habener, Holst y Mojsov comparten el reconocimiento de haber iniciado y desarrollado esta investigación desde los años setenta del pasado siglo. Desde sus diferentes laboratorios estudiaron las hormonas que intervienen en el proceso y regulan el metabolismo digestivo, como la somatostatina, que inhibe la producción de glucagón y de insulina, y variantes del glucagón, denominadas GLP-1 y GLP-2, y comprobaron que este sistema de homeostasis podía ser una diana terapéutica efectiva contra la diabetes de tipo 2.

La semaglutida (como algunas otras moléculas semejantes) funciona como agonista del receptor del glucagón GLP-1, por lo que inhibe la producción de esta hormona, reduciendo los niveles de azúcar en sangre y mejorando el crecimiento de las células betapancreáticas, responsables de la producción y liberación de insulina. Además, se ha comprobado que tiene efectos protectores de accidentes vasculares en adultos con obesidad, indicación autorizada recientemente por la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense (FDA, por sus siglas en inglés).

Por su parte, Friedman descubrió en 1994 otra hormona, la leptina, que se genera en las células grasas o adipocitos y actúa sobre la región cerebral que controla el apetito. Se trata de un sistema en equilibrio: cuanta más grasa hay más leptina se produce, lo que disminuye el apetito, reduciendo la grasa del organismo y por tanto la producción de leptina. En el caso de los obesos este mecanismo está desequilibrado. También ha estudiado la predisposición genética a la obesidad.

Cuatro nombres reconocidos y una mujer que luchó por que se la reconociera

Daniel J. Drucker (Montreal, Canadá, 26 de junio de 1956) se licenció en Medicina por la Universidad de Toronto en 1980. Realizó su interinidad médica entre 1980 y 1981 en el Hospital Johns Hopkins de Baltimore y su residencia en la Universidad de Toronto, entre 1980 y 1984. En 1984 obtuvo una beca para trabajar en el Hospital General de Massachusetts y, en 1987, se incorporó al Hospital General de Toronto, donde trabajó hasta 2021. Desde 2006 es investigador senior en el Instituto de Investigación Lunenfeld-Tanenbaum del Hospital Monte Sinai. Combina su investigación con la docencia en la Universidad de Toronto, de la que es profesor desde 1987 y catedrático desde 1996. Es autor de unas 430 publicaciones científicas y de 33 patentes.

Jeffrey M. Friedman (Orlando, EE.UU, 20 de julio de 1954) se licenció en Medicina en 1977 por el Albany Medical College, y se doctoró en 1986 en la Universidad Rockefeller.

Su trayectoria profesional ha estado vinculada al Instituto Howard Hughes de esta universidad, primero como investigador asistente, después como investigador asociado y desde 1988 como titular de la cátedra Marilyn M. Simpson. Ha publicado 238 artículos científicos, ha recibido 59.201 citas y tiene un índice h de 90. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, de la Real Academia Sueca de Ciencias y de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias.

Joel F. Habener (nacido en Estados Unidos el 29 de junio de 1937) se licenció en Ciencias en la Universidad de Redlands en 1960 y se doctoró en Medicina en la David Geffen School of Medicine de la Universidad de California en Los Ángeles en 1965. Realizó una estancia como interno residente en la Escuela de Medicina de la Universidad John Hopkins (1965-67) y en el Hospital General de Massachusetts.

Desde 1973 ha compaginado la investigación, la docencia y la actividad clínica como profesor de Medicina en la Universidad de Harvard y director del Laboratorio de Endocrinología molecular del Hospital General de Massachusetts. En 2006 fue nombrado profesor emérito y sigue en activo.

Jens Juul Holst (Copenhague, Dinamarca, 1 de agosto de 1945) se licenció en 1970 y se doctoró en 1978 en Ciencias Médicas por la Universidad de Copenhague. Compaginó sus estudios con prácticas clínicas e investigación en el Hospital Bispebjerg y más tarde, como docente y científico en el departamento de Fisiología Médica de la Universidad de Copenhague, desde 1977 hasta la actualidad. En 2010

fue nombrado director científico del Centro de Investigaciones Metabólicas Básicas de los Laboratorios Novo Nordisk, con sede en la Universidad de Copenhague. Es cofundador de las empresas Antag Therapeutics y Bainan Biotech.

Svetlana Mojsov (Skopie, Macedonia del Norte, 8 de diciembre de 1947) estudió física-química en Belgrado y se graduó en 1972 en la Rockefeller University (EE. UU.). Allí trabajó con el premio Nobel de Química 1984 Robert Merrifield y se especializó en la síntesis de péptidos. Más tarde se trasladó al Hospital General de Massachusetts, donde identificó el péptido GLP-1, lo sintetizó y estudió su función,

además de desarrollar anticuerpos contra algunas de sus secuencias. En los años noventa regresó a la Universidad Rockefeller. Pese a su papel en el descubrimiento y estudio del GLP-1, su nombre no fue reconocido hasta que inició una reivindicación reclamando que se corrigieran artículos aparecidos en The New York Times, Nature y Cell. La revista Science publicó un extenso artículo en septiembre

de 2023 explicando y reconociendo su contribución.

Investigación Científica y Técnica

Este premio está destinado a reconocer la "labor de cultivo y perfeccionamiento de la investigación, descubrimiento y/o invención en la astronomía y la astrofísica, las ciencias médicas, las ciencias tecnológicas, las ciencias de la Tierra y del espacio, las ciencias de la vida, la física, las matemáticas y la química, así como de las disciplinas correspondientes a cada uno de dichos campos y de las técnicas relacionadas con ellas".

El año pasado fueron distinguidos con este galardón los biólogos estadounidenses Jeffrey Gordon y Peter Greenberg junto a la bioquímica Bonnie L. Bassler por sus sus logros en la búsqueda de nuevos tratamientos efectivos contra bacterias resistentes a antibióticos.

En ediciones anteriores también lo obtuvieron los expertos en inteligencia artificial Geoffrey Hinton, Yann LeCun, Yoshua Bengio y Demis Hassabis (2022), las bioquímicas Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna; los químicos Avelino Corma, Mark E. Davis y Galen D. Stucky; los físicos Peter Higgs y François Englert, y los neurólogos Joseph Altman, Arturo Álvarez-Buylla y Giacomo Rizzolatti.

El de Investigación Científica y Técnica es el séptimo de los ocho galardones convocados anualmente por la Fundación Princesa de Asturias en fallarse, con lo que en esta XLIV edición tan solo quedará por conocerse el de la Concordia, el 12 de junio.

El acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias se celebrará, como es tradicional, en el mes de octubre en una solemne ceremonia presidida por los reyes en el Teatro Campoamor de Oviedo, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Cada Premio Princesa de Asturias está dotado con la reproducción de una escultura de Joan Miró -símbolo representativo del galardón-, un diploma acreditativo, una insignia y la cantidad en metálico de cincuenta mil euros.