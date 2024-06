Pilar Mateo, investigadora: "La UE se ha convertido en el principal financiador científico"

Pilar Mateo (Valencia, 1959) es doctora en Química y una de las grandes referencias de la investigación científica internacional. Con hasta ocho familias de patentes a lo largo de su carrera investigadora y científica, Mateo pone el foco en la vocación social de la ciencia y en su impulso a nivel europeo.

¿La ciencia mira al 9-J?

Por descontado. Cuando España se adhirió en el año 1986 ya se había puesto en marcha el Primer Programa Marco de cooperación científica intraeuropea y en estos momentos, el mayor financiador de proyectos científicos en la Unión Europea son las instituciones comunitarias.

¿Existe la ciencia europea?

Aunque no es una política comunitaria, Horizonte Europa es el programa marco más grande y ambicioso concebido hasta ahora con 95.500 millones. Gracias a estos fondos el objetivo científico ha evolucionado desde la mera cooperación transfronteriza hasta la promoción de una auténtica coordinación europea. Esta colaboración también se ha visto apoyada por otros mecanismos como el Banco Europeo de Inversiones, los fondos estructurales o los Erasmus.

¿En qué punto está España?

No conozco al detalle este tema, pero ocupamos el cuarto puesto en la UE en la cantidad de proyectos presentados y aprobados, lo que demuestra que somos un país activo.

¿Qué necesitaría Europa para equipararse a EEUU como potencia investigadora?

Es evidente que EE.UU. juega con la ventaja de un presupuesto federal y una normativa común que les permite ser mucho más eficaces. También han tenido la ventaja de la movilidad del personal científico intra y extra. Por desgracia en la actual UE hay fuerzas políticas que priorizan el sueño de la «autarquía científica» y que no estiman necesario realizar políticas comunes. Pero todos sabemos que si no hay obligaciones de las partes implicadas, la idea de la colaboración es una quimera que no va a dar resultados.

¿La pandemia ha supuesto un punto de inflexión en la investigación europea?

Se tomaron medidas importantes en el campo de la creación de las vacunas, de la aceleración de su puesta en el mercado, de la educación en materia de salud e higiene, del control de la movilidad física de las personas… y eso ayudó mucho a controlar la situación; pero quedan otros aspectos por desarrollar como la coordinación entre científicos de diversas especialidades o asentar una política industrial europea más autónoma en lo relativo al material sanitario.

¿Y en la cooperación en tema sanitario? Se ha visto que para protegernos hay que prevenir los brotes en terceros países

Los virus, como la contaminación, no tienen frontera y viajan libremente por el planeta Tierra, usando a las personas y a los animales como medios de transporte. La donación de vacunas se hizo una vez tuvimos cubiertas nuestras necesidades en los países occidentales y seguramente con dosis que de otra forma se hubieran perdido. No olvidemos que, por ejemplo, los británicos se saltaron a la UE para ser los primeros en recibir las dosis. Y no es la primera vez que aplican la norma de sálvese el que pueda. Lo principal en estos casos sería poder controlar los brotes en origen para evitar que alcancen una dimensión planetaria.

Suscríbete para seguir leyendo