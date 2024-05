Jorge el pediatra | Ya está aquí el veranito

Muy buenos días, familias, creo no equivocarme con estas palabras: ya se nota el ambiente de verano, los días son más largos, ves a las familias saborear sus helados mientras pasean por el Borne, y, por supuesto, a los típicos guiris rojos como gambas de Sóller. De eso, precisamente os quiero hablar hoy.

Que un adulto se queme al sol y le salgan ampollas, pues a mí me da igual, la verdad, ya son mayorcitos, pero que a un niño le pueda pasar esto, por ahí no paso. Independientemente del tipo de piel que tenga, en seguida os las explico, hay que protegerse. Para no extenderme, hay una clasificación de piel, según el color, del I al VI, siendo uno la piel que siempre se quema, pelo albino, ojos muy claros, y el 6 la raza negra que no se quema, con cabello rizado negro y ojos negros. Yo en África he visto trabajadores en el campo con sombrero, para protegerse. Es cierto que tienen más riesgo de sufrir melanomas (cáncer de piel) aquellos con piel tipo I, aunque todos estamos expuestos al riesgo.

Hablemos de los más pequeños. Cuando me preguntan en la consulta cuándo pueden llevar al peque a la playa, depende mucho de cómo irán a la playa. Existen tiendecitas tipo camping para bebés que las recomiendo, porque están especialmente diseñadas para proteger del sol, así que con un bebé se puede ir, diría que a partir de 4 o 5 meses de edad. Siempre buscar la sombra de árboles, y nunca en horas de calor extremo, es decir entre las 11.00 y las 17.00. Un buen truco para saber en qué momento es más seguro exponerse al sol es fijarse en nuestra sombra, si nuestra sombra cuando estamos de pie es igual o más larga que nuestra estatura los rayos solares no son tan dañinos.

Cuándo podemos poner protección solar, pues a partir de los 5 o 6 meses de edad, tienen que ser cremas que protejan de rayos UVA y UVB, que tengan filtros físicos minerales, para que los rayos reboten. No hay que olvidarse nunca del gorrito o gorra. El factor de protección, el 50. Lo ideal es aplicar la crema protectora media hora antes de la exposición, pero todos sabemos que en la práctica, y con el follón que se forma al salir de casa con un pequeño, se nos puede olvidar hacerlo en ese momento, pero bueno… ponerla hay que ponerla. También me preguntan cada cuánto tiempo, pues cada 2 horas aproximadamente. De todos modos no abusemos de la exposición.

En cuanto a las prendas de vestir que sean claras para que no absorban el calor. Incluso se pueden adquirir prendas tipo neopreno, que no lo son, que protegen de los rayos solares.

Recordemos también la hidratación, muy pero que muy importante. En bebés que todavía tomen lechita de la mamá se verá que piden con más frecuencia, y si no lo hiciera, vamos a ofrecerle. Si son bebés de lactancia artificial, llevad siempre el material a bordo para prepararlo, y transportarlo en neverita pequeña portátil. En los más mayores, agua a tope. La fruta también hidrata, yogures bebibles. En alguna ocasión me han preguntado si los helados hidratan, la respuesta es que sí, aunque hidratan más los polos que los cremosos. Es una muy buena oportunidad para hacer polos caseros con frutas.

No hace falta decir que debemos protegernos no solo cuando vamos a la playa o piscina, sino también para el campo o paseos, no olvidando tampoco la protección ocular con gafitas homologadas, que las hay también para bebés.

Disfrutad de esta maravillosa isla.

Para consultas médicas con cualquier miembro del equipo. Siempre por whatsapp 667719202, o en nuestra web espaciojorgeelpediatra.com

