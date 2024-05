La 'Beyoncé de Menorca' abandona su chalé de lujo

La 'Beyoncé de Menorca’ se ha quedado sin mansión. Este jueves, María Iguazo ha abandonado el chalé que había okupado días atrás en una de las zonas más lujosas de Menorca. La presión mediática y la amenaza de la propiedad de poner el asunto en manos de ‘Desokupa’ han acabado convenciendo a la mujer para dejar la casa.

La historia de María se popularizó hace algunas semanas, después de que ella misma publicara un vídeo mostrando con todo lujo de detalles la casa que había okupado con su marido y sus cinco hijos. “Es una casa que ni Beyoncé’, celebraba la mujer en la grabación.

El chalé, de nueva construcción y valorado en unos 620.000 euros, tiene unos 160 metros cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, un amplío salón comedor con cocina, dos baños y un aseo. Completa la propiedad una zona de barbacoa, jardín e incluso una piscina.

En varias entrevistas concedidas a programas de televisión tan populares como Tardeando o Y ahora Sonsoles, María explicaba que, pese a estar recibiendo 1.500 euros al mes gracias al Ingreso Mínimo Vital, el dinero no le llegaba para alquilar nada, “teniendo en cuenta los precios que hay en Menorca”. No obstante, aseguró que había pagado unos 800 euros a la persona que le había facilitado la llave. “Tengo cinco hijos y lo poco que tengo es para darles de comer. En la situación actual, yo no me puedo permitir otra cosa”.

Dinero para la mudanza

María Iguazo, la okupa de Menorca, muestra el chalé / MEDIASET

A pesar de que María se mostró en todo momento “emocionada” por vivir en un chalé de ensueño, ayer accedía a abandonarlo ante la sorpresa de muchos. Finalmente, la presión mediática y la amenaza de que los dueños del chalé recurrieran a ‘Desokupa’ para recuperar la propiedad, llevaron a la Beyoncé menorquina a tomar la decisión de ceder y desokupar la vivienda.

El programa de Ana Rosa, Tardeando, desveló que la propietaria real del chalé -que no quiso identificarse por miedo a represalias- había conseguido ponerse en contacto con María para negociar su salida. Tras varios tiras y aflojas, la familia dejó el chalé tras recibir el pago de 150 euros para la mudanza.

No obstante, la propietaria del chalé confesó que sentía mucho miedo de que regresaran. “Tenemos pánico de que esta noche vuelvan y nos revienten los cristales. Son gente muy agresiva, peligrosísimos”.

“Una mafia organizada”

El director de la inmobiliaria que comercializa los chalés, José Pons, aseguró que detrás de estas okupaciones había “una mafia organizada”, que sabe servirse de las leyes españolas para sus propios intereses. “Es una manera de ganar dinero estafando, engañando y sobre todo delinquiendo”.