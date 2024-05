Rafael Santandreu: «Serás feliz si estás tranquilo sin quejarte ni necesitar nada»

«Serás feliz si estás tranquilo, sin quejarte ni necesitar nada. Damos demasiada importancia a las cosas en la vida y es un error». Con esta premisa el psicólogo Rafael Santandreu desgranó ayer las claves para conseguir la felicidad durante la presentación de su nuevo libro No hagas montañas de granos de arena en el club Diario de Mallorca.

El experto en psicología cognitiva mantuvo un diálogo con la periodista Carlota Pizá en el que reveló los secretos para alcanzar el bienestar personal.

Rafael Santandreu dio consejos para conseguir el éxito en nuestras vidas. / DM

Para empezar resaltó la trascendencia de pensar de manera correcta ante una situación: «Por ejemplo, ¿cómo puedo adelgazar disfrutando?». A su juicio, «todos los problemas de la vida son algo mental» por lo que resulta esencial «decirnos cosas positivas a nosotros mismos». Para ello Santandreu propuso vivir como si estuviéramos en una secta: «Siempre me interesó el fenómeno de las sectas porque la gente es feliz en su interior. La gente teme demasiado a las sectas cuando la número uno es la propia sociedad porque te manipula. El objetivo es hacer un lavado de cerebro sobre mi mismo y verlo todo de color de rosa. Lo he probado y estoy contento. Debes fijarte unas ideas y convencerte de ellas en profundidad. Podéis crear vuestra propia secta unipersonal. Ser el gurú y el adepto al mismo tiempo para hacernos felices».

El psicólogo incidió en la relevancia de reducir las necesidades de la existencia: «El estrés relacionado con el trabajo o el dinero, por ejemplo, acaba siendo poco importante si te autoconvences de que no lo necesitas». En este sentido, aconsejó contar con la mentalidad del gran viajero que «tiene poco y viaja ligero de equipaje». Contó el testimonio de Jorge Sánchez, que es conocido por haber viajado por el mundo con una mochila de tan solo 3 kilos y dado la vuelta cuatro veces al planeta.

Huir de las quejas

Para el psicólogo, que ha escrito numerosos libros sobre las formas de conseguir una mayor fuerza emocional, aconsejó huir de la queja para obtener la plenitud.

«La queja es siempre mala. No debemos quejarnos nunca porque no hay nada de lo que lamentarse. La mejor manera de transformar la realidad es desde la ilusión y no necesitar nada. La ilusión es el impulso del cambio».

Al respecto, Santandreu argumentó que la indignación «no lleva a nada bueno». Recordó el ejemplo de Mahatma Gandhi que se propuso conseguir la independencia de su país «sin violencia, de manera ordenada y constante».

Pero, ¿cómo afrontar un hecho trágico como la muerte de un ser querido sin caer en la desesperación? El experto explicó que en su último trabajo habla de la espiritualidad como una forma de afrontar momentos clave en la vida de una persona: el duelo de la pérdida y la proximidad de la propia muerte.

«Las experiencias cercanas a la muerte son un fenómeno tabú en la sociedad, pero existen estudios serios basados en los testimonios de millones de personas que han padecido muertes clínicas. Una de las pruebas de que existe un creador de las leyes que rigen el mundo y son maravillosas es la belleza de las esferas celestes», afirmó.

El psicólogo dio dos consejos para conseguir el éxito en nuestras vidas: «Lo que empiezo lo acabo y lo que digo que voy a hacer lo hago, sin excusas». Santandreu concluyó sus reflexiones con un consejo: «Hay que evitar que el miedo coarte nuestras acciones y nos impida ser felices».