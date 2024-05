El 'sharenting': la peligrosa exposición de los menores en redes

A principios de abril, las influencers Dulceida y Alba Paul anunciaban su embarazo en Instagram con un fotograma de una ecografía acompañado del texto: "Tus mamis te esperan con muchas ganas". En noviembre de 2023, la creadora de contenido Laura Escanes compartía un vídeo de su hija pequeña en esta misma red donde se le podía ver reencontrándose por primera vez con su perro Rock. Por su parte, hace unas semanas, la ‘celebrity’ María Pombo publicaba una grabación con su bebé recién nacida y sin ropa en la playa, que generó una gran cantidad de críticas entre sus seguidores.

Sin duda, los primeros pasos de un bebé, sus primeras palabras o una larga carcajada generan cierta ternura entre los padres, que, en esta sociedad interconectada, no dudan en inmortalizar el momento para poder revivirlo en un futuro y, además, compartirlo con sus familiares y amigos. Los famosos no son los únicos que inundan las redes sociales de vídeos e imágenes de los pequeños, sino que muchas familias también exhiben con orgullo las pequeñas gestas de sus pequeños a cambio de 'likes' y comentarios por parte de sus seguidores.

Según la encuesta "Las familias en la convergencia mediática: competencias, mediación, oportunidades y riesgos online", realizado por EU Kids Online a padres y madres de menores de 9 a 17 años en España el pasado 2019, el 89 % de las familias reconocía haber compartido fotos o vídeos de sus hijos en el último mes. Este uso se disparó tras la llegada de la pandemia y el posterior confinamiento, ya que estas plataformas se convirtieron en la única ventana para poder estar conectados con el resto del mundo en esos meses de encierro.

Sin embargo, esta moda no es tan positiva como parece y puede generar ciertas consecuencias a corto y largo plazo, tanto entre los padres como entre los menores. Se trata de consecuencias que, muchas veces, no se tienen en cuenta.

Presumir o resistir

"Es difícil no compartir imágenes porque los padres quiere mucho a sus hijos y les parecen increíbles. Es normal que quieran presumir de ellos", señala la psicóloga valenciana, Begoña Albalat. Esta práctica es conocida como ‘sharenting’ (de los términos ‘share’ -compartir- y ‘parenting’ -paternidad-), un término que acuñó el diccionario británico Collins en 2016 tras el auge de esta tendencia. Sin embargo, Albalat reconoce que "hay que resistir esta tentación, precisamente por el amor que les tienen a los pequeños". Además, señala que es importante "respetar su individualidad", por lo que pide a las familias que no compartan ninguna imagen de ninguna manera, aunque sea con emoticonos para cubrir la cara o de espaldas.

Adultocentrismo

La especialista reconoce que esta tendencia tiene como base el adultocentrismo, es decir, la manera en la que, en sus palabras, "vemos la vida a partir de nuestro punto de vista de personas adultas". Sin embargo, esta situación comporta que los padres no piensen en los niños como personas individuales. "Ellos crecerán y desarrollarán su propia opinión cuando sean adultos y, por lo tanto, debemos tener en cuenta su intimidad porque no sabemos cómo se pueden sentir en un futuro cuando vean estas imágenes", explica la especialista, quien añade que "no es lo mismo compartir una foto nuestra de pequeños que de otra persona, que no tiene capacidad de decisión en ese momento".

Otro de los problemas que alega esta experta es la falta de información por parte de las familias. "No son conscientes del peligro que puede suponer porque cualquiera puede acceder a estas imágenes, por lo que su utilización pasa a ser de dominio público», señala. Además, el auge de la Inteligencia Artificial es otro de los peligros presentes, puesto que con un sólo ‘click’ se puede modificar una fotografía. "Compartimos las fotos con la mejor de nuestras intenciones, pero estamos regalando una imagen al mundo sin contar con su permiso", concluye.

Suscríbete para seguir leyendo