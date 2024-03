La consultora de imagen Coco March: «La comparación llega a ser hoy día una adicción»

¿Quién soy?, ¿qué quiero?, ¿qué me pongo? Ante el armario de ropa nos hacemos la tercera pregunta, aunque la consultora de imagen y estilo Coco March propone plantearnos antes las otras dos en profundidad para no caer en la frustración frente a un ropero «lleno de prendas y vacío de estilo». Es lo que enseña en su programa grupal, que comienza el sábado 16 de marzo en Inca y está enfocado a «aquellas mujeres que llevan tiempo sintiendo que su imagen personal no encaja y compran ropa con el fin de solucionarlo pero no lo consiguen, por lo que se vuelve un círculo vicioso», dice la impulsora de la formación BtheChange, que se divide en seis sesiones.

La especialista ha trabajado casi tres décadas en el mundo de la imagen y para ella «un 1% es moda y un 99%, psicología». El problema es que «estamos muy influidos por los cánones de belleza impuestos desde el mercado, donde nos machacan qué deberíamos ser y parecer, marcan estereotipos, modas, tendencias... Nos tienen ahí y les va muy bien que no sepamos ni quiénes somos, porque de este modo continúa funcionando el sistema de consumo. Nos crean necesidades para que sigamos comprando aprovechándose de las inseguridades de numerosas mujeres», destaca March.

Por eso, para hallar un estilo propio, «lo primero que hay que hacer es entender cómo funciona nuestro cerebro, conocerse a una misma y poner el foco en trabajar la autoestima para alcanzar un crecimiento personal», enumera. Cuando eso ocurre, «encuentras tu camino también en la imagen que quieres mostrar, que puede cambiar en función de cómo te sientas en un momento u otro», señala March.

Lo habitual es no haber llevado a cabo este trabajo previo, pero «todas las personas necesitan encajar de algún modo, por lo que la mayoría busca fuera y se compara con lo que ve, sin plantearse mirar hacia su interior. Vivimos en una sociedad donde continuamente nos comparamos y es algo que hoy día llega a ser una adicción», lamenta.

Coco March preparando un armario / @soy_cocomarch.es

Cuerpo y estética

Tras el autoconocimiento, en el que se profundiza durante las dos primeras sesiones del programa, viene «la relación con nuestro cuerpo». Es una continuación de la parte anterior, ya que Coco March aborda el concepto de imagen personal «de manera holística». El cuerpo «no puede continuar siendo criticado, comparado y castigado, sino que tiene que ser visto como lo que es y estar en el lugar que le corresponde: el continente de lo más bonito que tenemos, la vida», anima la consultora y coach mallorquina.

La tercera parte, las dos últimas sesiones, se centra en la estética. «Sin embargo, como ya te puedes imaginar, me desvinculo de modas, estereotipos y todo lo que nos cuentan por ahí que deberíamos ponernos», tal como advierte. En vez de ello, «hay que adaptarla a nuestros valores personales». Y pone como ejemplos «pensar en los colores, formas y texturas de las prendas desde la parte emocional y los escenarios donde te desenvuelves día a día, como el trabajo, ocio, etc. Poco a poco vas creando tu estilo propio y lo que quieres comunicar de ti misma».

«La imagen personal es parte de nuestra identidad», señala, de ahí la importancia de las preguntas iniciales (¿quién soy?, ¿qué quiero?) antes de abrir el armario de ropa y plantear el eterno: ¿qué me pongo? Puede que las estanterías estén llenas de artículos de moda, pero «lo que queremos es que nos abracen y sintamos que son parte de nosotras».