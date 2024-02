Abre la primera tienda de Las Vajillas de Martha en Mallorca, el exitoso outlet de cerámica portuguesa

Preparar nuestra mesa para compartir una cena o una comida en buena compañía es todo un arte que precisa de cierta dedicación. Y es que a la hora de agasajar a nuestros invitados, la decoración de la mesa es casi tan importante como la elección del menú.

No hay duda de que una mesa bonita hará que cualquier encuentro sea mucho más agradable. Sobre el mantel, un arreglo floral o unas velas y, por supuesto nuestra mejor vajilla, crearán un todo armónico ideal para recibir a nuestros invitados.

Viste tu mesa con la cerámica portuguesa más bonita. / Las Vajillas de Martha

El secreto de la cerámica portuguesa

Si eres un entusiasta de la decoración, seguro que ya conoces la cerámica de Portugal. Las piezas producidas en el país vecino son de una excelente calidad y diseño y las marcas más prestigiosas eligen a los fabricantes portugueses para llevar a cabo sus creaciones.

Llega a Palma la tienda de cerámica Las Vajillas de Martha. / Las Vajillas de Martha

Lo mejor de todo es que puedes conseguir estas piezas a precios muy asequibles, dándole a tu mesa un toque de distinción y originalidad. ¿Cómo? Desde hace unos años se está extendiendo en nuestro país una práctica que es muy habitual en Portugal: comprar vajillas al peso. Esto te permite crear una vajilla a tu gusto combinando colores y formas.

La buena noticia es que ya puedes adquirir en Palma una vajilla mediante este sistema. Te contamos dónde y cómo.

Una vajilla preciosa a un precio sin competencia: ¿Quieres saber dónde comprarla?

¿Conoces la tienda Las Vajillas de Martha? Si sigues las tendencias en decoración, casi seguro que has oído hablar de ella. Después de abrir establecimientos en Madrid, Zaragoza o Granollers, Las Vajillas de Martha ha recalado en Mallorca.

Hace muy poquito que se han instalado en Palma, en una tienda situada en la calle Gremi Forners, número 27, en el Polígono de Son Castelló. En este amplio y luminoso espacio exhiben centenares de piezas de cerámica, cristalerías, vajillas y mantelerías de lino. Un verdadero santuario del buen gusto para vestir tu mesa al mejor precio.

Así es la nueva tienda de Las Vajillas de Martha en Mallorca. / Las Vajillas de Martha

Compra tu vajilla al peso por muy poco dinero

El sistema de venta es el siguiente: eliges las piezas (plato llano, sopero y/o postre) y antes de pasar por caja se pesan para conocer el precio. También puedes adquirir por precio/unidad tazas, bols...

Comprando de este modo, es posible llevarse a casa una vajilla de gran calidad por hasta el 80% menos del precio original. Por 36 euros (iva incluido) puede comprar una vajilla para 4 personas (4 platos llanos, 4 soperos y 4 postre). Todas las piezas son aptas para el lavavajillas, para el microondas y algunas de ellas para el horno.

Y es que las piezas más caras, como puedan ser un jarrón o una ensaladera solo cuestan alrededor de 15 euros. Otra ventaja es que con esta fórmula, compras únicamente lo que necesitas.

No solo venden al cliente particular sino también a la hostelería, preparando envíos en península, sus islas y resto de Europa semanalmente. Reconocidos chefs españoles ya están comprando platos en sus tiendas no solo por la calidad sino también porque diseñan y fabrican lotes personalizados que se adaptan a sus restaurantes. Ayudan a escoger el diseño, buscan la mejor opción para ellos y le ofrecen descuentos especiales.

Las Vajillas de Martha, la tienda donde podrás comprar cerámica portuguesa al peso. / Las Vajillas de Martha

Quién es Martha y por qué es una enamorada de las vajillas de Portugal

Martha es la creadora de este concepto que ahora llega a Mallorca, después de abrir tiendas en otros punto de España como Madrid, Zaragoza y Granollers. De padres gallegos, hace más de 25 años que reside en España.

Martha es una apasionada de Portugal, país que visita con frecuencia desde la infancia. En sus viajes al país luso solía visitar los mercadillos y adquirir vajillas para su casa. El éxito que éstas tenían entre sus amistades le hicieron dar el paso para convertir su pasión en profesión, iniciando así esta exitosa aventura empresarial.

Crea tu porpia vajilla y cómprala al peso a muy buen precio. / Las Vajillas de Martha

Una vajilla de primeras marcas un 80% más barata

Si visitas Las Vajillas de Martha con cierta frecuencia, verás que los modelos cambian a menudo y que siempre hay diseños y piezas nuevas. Esto es porque Martha adquiere en Portugal palés con un peso de entre 300 y 500 kilos, sin saber lo que hay en su interior.

Estas vajillas se venden a precios tan ventajosos porque son excedentes de producción o porque las firmas que las han encargando no están satisfechas con el resultado visual (color, la forma…). Es por esto que pueden adquirirse hasta con un 80% de descuento.

Así es como puedes crear la vajilla de tus sueños a un precio increíble y vestir tu mesa con un toque de elegancia y originalidad.