El estudiante Tim Chen, de 21 años, viaja en avión desde la ciudad de Calgary hasta Vancouver, Canadá, dos veces por semana para asistir a sus clases presenciales. Los vuelos de ida y vuelta en una semana le cuesta 150 dólares, lo que supondría unos 600 dólares al mes, la mitad de lo que pagaría por un apartamento de una habitación en Vancouver.

Tim Chen, que estudia Ingeniería, dice que la idea le vino cuando vio un anuncio de una aerolínea -Flair Airlines- que ofrecía vuelos de bajo coste entre Calgary y Vancouver. Al principio, pensó que era una broma, pero luego se dio cuenta de que era una opción viable.

"No tenía nada que perder", dice Chen. "Estaba desesperado por encontrar un lugar donde vivir que no me costara un ojo de la cara", sostiene el joven, que actualmente reside con sus padres.

Chen, un estudiante que vuela a clase para ahorrarse el elevado precio del alquiler / CTV News

Viaja solo con su mochila

Chen se despierta a las 4 de la madrugada para tomar el vuelo de las 6 hasta Vancouver, donde aterriza a las 7.20. Llega al campus a tiempo para sus clases y luego toma un vuelo de regreso a Calgary por la noche. Llega a casa a las 00.30. En la mochila lleva su ordenador portátil, algunos libros y otros artículos personales.

Chen asegura que el viaje no es tan agotador como podría pensarse. "He aprendido a dormir en el avión", confiesa. "Y en realidad, tengo más tiempo para estudiar ahora que no tengo que preocuparme por el tráfico o el transporte público."

La historia de Chen ha sido noticia en todo el mundo, y ha sido entrevistado por varios medios de comunicación, como CBC News, The Guardian o CTV News. Dice que espera que su historia inspire a otros estudiantes a encontrar soluciones creativas para el problema del alto coste de la vivienda.

Lugares con alto coste de vivienda, como Baleares

La historia de Tim Chen es un ejemplo del alto coste de la vivienda en muchas ciudades del mundo, como es el caso de Palma, la capital de Baleares. Los estudiantes, en particular, se ven afectados por este problema, ya que a menudo tienen ingresos limitados. La decisión de Chen de tomar un avión para ir a clase es una solución -ni mucho menos la ideal- al problema del alto coste de la vivienda. Es importante considerar las posibles consecuencias de esta decisión, como el gran impacto medioambiental y la fatiga personal.