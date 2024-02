Cuando optas por realizar una escapada a otro país, el avión, cuando antes lo cojas mejor, se convierte en la opción más barata. Aunque como siempre las restricciones en la maletas sean el escollo que hay que superar. Muchas veces nos vemos obligados a abonar tarifas adicionales por añadir una maleta extra. Por esta razón, hace poco se ha hecho viral un truco para reducir a la mitad el costo del equipaje al viajar.

No es la primera vez que nos llevamos una chaqueta grande para intentar meter todo lo que quepa y así no tener que llevar un equipaje más. Y es que para poder llevar algo encima no hay más que tirar de un chaleco de pesca.

Chelsea Dickenson, una joven originaria del Reino Unido, es una entusiasta viajera que ha perfeccionado diversas estrategias para reducir significativamente los costos de sus vuelos y equipaje. A través de sus redes sociales y su sitio web, comparte a diario una amplia gama de trucos que te permitirán ahorrar dinero en tu próxima aventura.

Además de revelar métodos eficaces para encontrar habitaciones de hotel a precios bajos en cuestión de minutos, Chelsea también comparte consejos ingeniosos para disfrutar de vuelos sin compañeros de asiento.

El motivo del chaleco de pesca

#cheaptraveld#budgettravels#easyjeta#ryanair ♬ original sound - Cheap Holiday Expert @cheapholidayexpert Packing hack #3 - A FISHING VEST 🎣 After stuffing my pants in a neck pillow and using a duty free bag, it was only time before I reached the heady heights of leisurewear 🦺 Not only is it super stylish (😬) but it has about twelve million pockets for stuffing your bits in. Honestly - this one is daft but also… COMPLETELY LEGIT???!! It’s a winner for me 😂 WOULD YOU GIVE THIS A GO? And let me know if there’s any hacks you want me to test out for you - I AM WILLING TO GIVE ANYTHING A GO 💪 Just call it #inv #investigativejournalism ‍♀️ 💾 Don’t forget to save this hack or tag someone you think will like this!! #t #travelhack travelhacks #pac #packinghack

En su última vídeo vemos como la viajera es capaz de meter todo lo que necesita en un simple chaleco de pesca de 10 euros de Amazon. Un jersey, el pasaporte, un buen altavoz de música, los bikinis, un juego de cartas para no aburrirse, la cartera con sus tarjetas, incluso un desodorante ( los 100 ml que se permiten en los aeropuertos) son algunos de los productos con los que Chelsea puede viajar sin necesidad de llevar una maleta de mano.

Pero ese no es lo único que puedes llevar en el chaleco. Además, detrás del chaleco te puedes llevar el ordenador sin ningún problema.

Otros trucos en su TikTok

En uno de sus últimos vídeos, Dickenson demuestra que un sujetador adicional puede ayudarnos a llevar mucha más ropa de la que pensábamos sin tener que pagar por una maleta adicional. Tras meterse en uno de los baños del aeropuerto, la protagonista del vídeo nos demuestra lo fácil que puede ser guardar ropa en el sujetador.