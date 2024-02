Los cocineros del mundo recuerdan en Horeca sus raíces con los platos de su infancia

«La cocina transmite muchos recuerdos, como las comidas de los domingos en familia», por lo que cuando el chileno Ricardo Rossi se pone frente a los fogones, quiere «contar una historia con un guiño a los platos de la tierra» donde nació, explicó este miércoles el chef del hotel Valldemossa.

Lo mismo le suele ocurrir al argentino Javier Gardonio, al mando de Cantina Panzá, que rememoró los guisos de su abuela durante su infancia, como relató en la tercera y última demostración culinaria de la feria de restauración Horeca, que se centró en los sabores del mundo. Por eso pidió al público «que no se olvide de esos momentos de hogar cuando huelan, coman y disfruten de un plato».

Los ocho participantes en el show cooking ofrecieron nuevas versiones de recetas tradicionales de sus orígenes, aunque algunas de ellas también tenían un toque mallorquín. En palabras del chef y presentador del evento, el vasco Koldo Royo, «no renunciamos al lugar de donde somos» debido a que lo realmente importante es «ser de donde eres y amar donde vives, haciéndolo con producto local».

"Sincretismo culinario"

Así lo ha practicado Rossi desde que vino a Mallorca «hace ya media vida» procedente de la costera Valparaíso. «Me crié en una tierra con mucho pescado y marisco, lo que me arraigó a la isla», aunque «no elaboro cocina chilena ni solo mediterránea, no me cierro a productos diferentes. Si veo algo que puede encajar, lo introduzco sin miedo. Si no fuese así, no estaríamos aquí», resumió sobre la práctica del "sincretismo" en su filosofía culinaria.

También la aplican Gardonio y los chefs que en Horeca representaron a México (David Moreno, de Can Simoneta), Italia (Maya Trocciola y Stefano Cossignani), China (Ye Liao) y Japón (Masahide Ozawa y Carlos Piedra, del Izakaya).

El primero en participar con su demostración fue el precursor del campeonato de cocina china en Mallorca, que hizo en directo un típico rollito de pechuga de pollo y mango, «muy suave y dulce», tal como detalló, y adecuado para el paladar occidental, porque «cada cultura se adapta a su lugar de acogida», añadió Royo.

Y utiliza sus productos, reiteró, como por ejemplo la lubina en fritura con salsa agridulce del segundo plato de Ye Liao. Por su parte, el chef Carlos Piedra, del restaurante de alta cocina japonesa Izakaya, se centró en elaborar uno de los más populares del establecimiento, un usuzukuri de serviola con caviar vegetal (esferificaciones de yuzu, un limón oriental) y huevas de pez volador con salsa trufada.

Cada 20 minutos se producía el relevo en los fogones para que los profesionales fuesen explicando y cocinando estas suculencias en el escenario. Mientras tanto, en el resto del recinto del Velòdrom Illes Balears se desarrollaban los demás eventos del último día de la feria, entre ellos la presentación del libro Unes illes d’arrossos, con una treintena de recetas de arroz de cocineros del archipiélago; y el concurso de pizza, que galardonó a Hernán Maggi, de la pizzería de la Colònia de Sant Jordi llamada El 44. Después de tres jornadas en Mallorca, Horeca se celebrará en Eivissa a finales de febrero y en Menorca a mediados de marzo.