Una de las situaciones que más preocupa a los pasajeros es la incertidumbre en torno a las dimensiones permitidas para el equipaje de mano, especialmente en aerolíneas de bajo coste. Dado que no existe una normativa específica y son las propias compañías las que establecen los límites, este año 2024, algunas de las aerolíenas como Ryanair cambiará sus medidas para la comodidad de los viajeros.

En respuesta a esta problemática, el Parlamento Europeo presentó el pasado octubre una propuesta para establecer parámetros comunes en todas las aerolíneas con respecto al equipaje de mano. El objetivo es respaldar la recomendación realizada por la institución europea hace 9 años, que consideraba el equipaje de mano como un "elemento esencial" exento de "cargos adicionales".

Aunque aún no se ha determinado la fecha de implementación de la nueva legislación, su aplicación tiene como meta lograr la uniformidad de condiciones entre las compañías, evitando así posibles "recargos injustificados". Hasta ahora, la normativa aérea establece que el equipaje de mano debe estar incluido en el costo del billete y no debe conllevar un costo adicional.

Aunque no especifica las dimensiones ni el peso permitido. No obstante, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) establece que las dimensiones del equipaje de mano no deben exceder los 55 cm x 35 cm x 20 cm, y su peso no debe superar los 8 kilos.

Este es el cambio de Ryanair en 2024

En el caso de Ryanair, una de las opciones populares de bajo costo, sus regulaciones incluyen una maleta de mano pequeña de 40 cm x 20 cm x 25 cm y una maleta grande de 55 cm x 40 cm x 20 cm, con un límite de peso de 10 kg. Sin embargo, existe la posibilidad de que la maleta grande sea transportada en la bodega sin costo adicional si la compañía lo considera necesario.

El equipaje de mano que excede las dimensiones permitidas será trasladado a la bodega, conllevando el pago de una tarifa previa de 81,14 euros, sujeta a IVA en vuelos nacionales según las tasas impositivas vigentes.

Te puede interesar: Viajes El esperado cambio que llega con las maletas de mano en los aviones

La fecha de implementación de la nueva normativa aún no se ha detallado, ya que requiere la aprobación del Consejo Europeo. Una vez aprobada, se establecerá una fecha a partir de la cual será aplicable en todas las aerolíneas.