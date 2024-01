A continuación, te presento algunas de las prendas más destacadas y versátiles que no deberían faltar en tus compras durante estas rebajas de invierno 2024.

Una americana o abrigo a cuadros:

En todos los informes de tendencias de invierno, los cuadros han tenido su presencia y todo apunta a que ganarán aún más protagonismo durante el 2024. Este estampado clásico no se limitará solo a tejidos clásicos como el tartán, los cuadros de Gales o el cuadro Harris. La estética del old money y el resurgimiento del look inspirado en la moda colegial son responsables de esta tendencia. Una vez más, el estampado de cuadros se erige como el más recurrente en las colecciones de invierno. Ya sea en trajes sastre o chaquetas de tartán, desde lo más lady hasta lo más grunge, los cuadros se imponen, especialmente en tamaños XXL, reafirmando su posición como el protagonista indiscutible del invierno.

Un chaleco o abrigo de doble faz:

Los abrigos de doble faz, con borreguito en su interior y ante o piel en el exterior, continúan siendo una elección destacada en pasarelas y firmas de moda. Este invierno, además de los clásicos colores camel y blanco, se presentan versiones con tonos llamativos, ampliando la versatilidad de esta prenda. La novedad está en las versiones maxi, que casi rozan el suelo, aportando un toque de elegancia y calidez.

Una chaqueta de punto grueso (cárdigan):

El cárdigan de punto, clásico reinventado, ofrece múltiples alternativas estilísticas para agregar personalidad a tus looks presentándose como una elección elegante y actual que no pasa desapercibida.

Un pantalón vaquero ancho y de tiro alto:

No hay armario completo sin la presencia del pantalón vaquero, el soberano indiscutible entre las prendas de vestir. Confortable, de tiro relajado, lavado medio y corte amplio, este elemento es esencial para cualquier ocasión, consolidándose como el rey indiscutible que no puede faltar en tu vestuario.

Un abrigo blanco invernal:

Tan esencial como el abrigo negro, camel o azul marino, el abrigo blanco se convierte en la insignia del minimalismo y del lujo silencioso este invierno 2024. Una pieza fundamental para cualquier armario cápsula.

Unas botas de caña alta:

Sencillas, de caña alta, textura lisa y tacón cuadrado, estas botas normcore se erigen como una compra versátil que eleva cualquier look. Ya sea con pantalones largos, vestidos o faldas, su discreción y elegancia las convierten en un básico atemporal.

Un pantalón sastre oversize:

La comodidad se fusiona con la elegancia en la tendencia de los pantalones sastre oversize. Con un ajuste holgado, suelto y un corte masculino inspirado en la sastrería, estos pantalones extra anchos se han apoderado del street style, ganando cada vez más fuerza y amplitud en la escena de la moda urbana. Únete a la revolución de la elegancia desenfadada y descubre el poder de los pantalones que marcan tendencia con su estilo amplio y contemporáneo.

Unos leggings:

Los leggings se erigen como la prenda por excelencia que demuestra la armonía entre comodidad y estilo. Desde hace meses, las prescriptoras de moda francesas y las nórdicas los han integrado en sus conjuntos más versátiles. Aquí te proporciono algunas claves para aprovechar al máximo el potencial de esta prenda:

Con camisa o jersey oversize una de las diferencias notables respecto al pasado es que los leggings ya no se combinan con prendas crop., así que combina tus leggings con una camisa o jersey oversize para un look moderno y relajado.

Utiliza unos leggings de efecto piel con blazer, para un toque de elegancia que fusiona lo casual y lo chic.

Con mocasines y abrigo clásico:

Esta combinación crea un equilibrio entre lo cómodo y lo refinado, perfecto para diversas ocasiones.

No te olvides de anotar tu lista de imprescindibles antes de lanzarte a las compras durante las rebajas. Este simple paso no solo te permitirá ahorrar dinero, sino que también hará que tu experiencia de compras sea más eficiente y satisfactoria.