Gloria Lomana: "El poder es siempre transformador y las mujeres queremos estar en esa transformación"

El papel de las mujeres como emprendedoras, empresarias y directivas recibe este miécoles en Gijón un gran homenaje en la entrega de los III premios de la Federación de Empresarias y Directivas de Asturias, concedidos a Paula Rodríguez, Irene Cano e Isabel López Ferrer, y con una mención especial a la periodista madrileña Gloria Lomana, presidenta de la consultoría '50&50', especializada en programas de igualdad y liderazgos femeninos: "Es un reconocimiento que me llena de orgullo porque es muy gratificante encontrar mujeres que quieren reconocer el trabajo de otras mujeres"

¿Visibilización al poder?

Las mujeres tenemos un sentido especial para reconocer el trabajo de otras mujeres, identificamos muy bien su talento. Yo siempre digo que los hombres han tenido la tendencia de elegir modelos semejantes a los suyos para ejercer liderazgo, para auparse en posiciones de poder, para promocionar en las empresas, y eso excluía automáticamente a las mujeres, éramos invisibles. Es muy importante que haya mujeres en puestos de decisión y en los centros de poder para que identifiquen el talento femenino y otros liderazgos de futuro femeninos que debe haber para hacer una sociedad no solamente más justa sino más rica en todos los sentidos.

¿Las jóvenes de hoy lo tienen más fácil que las de ayer?

Siento mucha alegría porque no tengan que pasar por tantas pruebas como antes porque no se contaba con nosotras para el liderazgo. Cuando estábamos ahí éramos tan excepcionales que la reacción era de extrañeza. Yo trabajo ahora en aupar a todas las jóvenes en programas de «chicas imparables» para que les sea más fácil, pero les digo que no hay que relajarse, no está todo conseguido, tenemos igualdad muy reconocida en las leyes y la sociedad está muy concienciada pero en el día a día seguimos sin conseguir la igualdad real, seguimos padeciendo muchísimas brechas de todo tipo.

¿Una asignatura pendiente?

La conciliación. Aunque me gusta más hablar de corresponsabilidad._Siguen persistiendo sesgos de que las mujeres deben de ser las que renuncien por la imposibilidad de poderse dividir en tantas esferas como se les exige. Estamos hablando de un cambio de mentalidad para que seamos capaces de identificar que la sociedad ganaría muchísimo, muchísimo, si incorporara a todas las personas en igualdad, sin distinción, sin ningún tipo de sesgo, estereotipo y discriminación.

¿Diversidad ante todo?

Me gusta hablar de diversidad de todo tipo: intercultural e intergeneracional, no solamente de género. Incorporar todo el talento nos haría una sociedad más creadora, más innovadora, mucho más participativa y mucho más feliz. El producto interior bruto y la riqueza de las empresas crecería exponencialmente si se incorpora la igualdad.

Hay quien critica la paridad en los consejos de administración porque, dicen, lo que importa es el talento y no el género.

Puedo estar muy de acuerdo con que importa mucho el talento, pero en ese caso también invito a que de esos consejos salgan los hombres que no están preparados suficientemente para esas posiciones y que no han hecho tanta formación como hacen las mujeres para acceder. No conozco a ningún hombre que haya hecho un curso de consejeros como hacen las mujeres de consejeras para ello. Las mujeres cuando llegan arriba han tenido que sortear todo tipo de obstáculos. La que llega, llega con una capacitación envidiable y por lo tanto las empresas inteligentes y los líderes inteligentes incorporan a mujeres, pero no porque haya que hacerlo, sino porque ellas están haciendo un trabajo de enorme esfuerzo. Las mujeres tenemos muy desarrolladas habilidades desde hace muchísimos años que hoy está pidiendo la sociedad, sobre todo después de la pandemia. Tender puentes, mediar, hacer escucha activa, intentar que todos los miembros de un equipo, como han sido las familias, tuvieran bienestar, ponerse siempre en la posición del otro, tener empatía, ser muy flexibles y hacer todo con una mano muy tendida y una mirada más pausada. Eso es lo que hemos desarrollado las mujeres por razones culturales, tenemos una manera de liderar que es así. Los líderes inteligentes están asimilando una manera de hacer con menos verticalidad, sin el ordeno y mando, y con otras formas que tradicionalmente hemos hecho siempre las mujeres.

¿Un mundo liderado por mujeres tendría menos trincheras?

Las mujeres amamos la vida porque la damos, es decir que las mujeres no queremos mandar a los hijos a la guerra. Allí donde median las mujeres la paz es más duradera y esto son datos, no es que a mí me lo parezca o no. Si hubiera más mujeres o más maneras de hacer las cosas con la forma que tenemos las mujeres de actuar, con menos verticalidad y testosterona, las cosas efectivamente serían mejor. Necesitamos mujeres en el poder para participar de las grandes decisiones. El poder es siempre transformador y las mujeres queremos estar en esa transformación y en esos núcleos donde se están decidiendo las grandes cosas y todo lo que está sucediendo en el mundo con cambios vertiginosos.

¿Un futuro menos oscuro?

No debe faltar el alma femenina si queremos construir una sociedad más justa, una sociedad más colaborativa, más sostenible, que piense en la siguiente generación dejando un planeta acogedor. Tenemos la obligación moral de trabajar por la siguiente generación, de dejar un legado mejor que el que hemos recibido, de pensar en los hijos y trabajar con esa mirada que nos haga fortalecernos y no debilitar lo que hemos construido hasta llegar aquí.