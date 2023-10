El cambio de armario es una tarea que marca la transición entre las estaciones. A medida que el calor del verano da paso a las brisas frías del otoño y el invierno, es el momento de preparar nuestro guardarropa para adaptarnos a las temperaturas más bajas. Esta rutina de cambiar la ropa de verano por la ropa de invierno no es solo un acto práctico, sino también una oportunidad para renovar nuestro estilo y abrazar la belleza de la temporada fría.

Pero el cambio de armario no es solo un asunto de prendas de vestir; es también una oportunidad para ordenar y organizar. Mientras sacamos la ropa de invierno, podemos aprovechar para revisar qué prendas necesitan reparación o limpieza, y cuáles ya no encajan en nuestro estilo o talla actual. Es un buen momento para donar o regalar esas prendas que ya no usamos, permitiendo que otros las aprovechen.

Justo en este paso es en el que entra el truco que han compartido a través de la cuenta de TikTok llamada 'huele.a.limpio', en la que dan trucos y consejos para ordenar y limpiar la casa.

Este el truco que causa furor en TikTok

Existen algunos más

En muchos casos, los pantalones largos que usamos ocupan bastante espacio en el armario. De este modo, puedes tener los vaqueros colocados para que puedas tener todo ordenado en el menor tiempo y espacio posible.

Además, si ya tienes más tiempo y decides colocarlo a la perfección, puedes retocar tu armario poniendo las prendas dependiendo del color, empezando por el blanco y pasando por el resto de colores y tonalidades hasta llegar al negro. Un armario que lucirá bonito aparte de ordenado.

En resumen, el cambio de armario que llega con el frío no es solo un proceso práctico, sino una oportunidad para abrazar la belleza de la temporada invernal. Es el momento en el que nuestras prendas de vestir se convierten en aliadas contra el frío, y nuestro estilo personal se adapta a la estación. Entonces, mientras hacemos el cambio, recordemos que la moda invernal puede ser tan versátil y hermosa como cualquier otra, y que cada prenda nos ayuda a enfrentar con elegancia y calidez los días fríos que se avecinan.