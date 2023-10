No se ustedes, pero servidora ya no sabe en qué temporada estamos viviendo. Todo parece ir a una velocidad vertiginosa. Aceleramos el final del verano, y en las tiendas se mezcla Halloween con Navidad, sí doy fe. Personalmente, no soy muy fan de la festividad importada de América, aunque cuando los niños toquen a mi puerta y digan ‘¿truco o trato?’, no sé si debería darles una chuche o turrón del blando.

El caos se desata cuando comenzamos las vacaciones de verano en junio, y al mismo tiempo, nos bombardean con anuncios de la lotería de Navidad y las burbujas Freixenet. Es un sin vivir. El otro día, ya recibí dos invitaciones para cócteles navideños y una reserva para una torrada de Sant Antoni. Esto es un desbarajuste total. Si seguimos así, pronto estaremos reservando mesa en el chiringuito de playa. ¡Esto no puede ser! A pesar de todos los acontecimientos locos con los tiempos que vivimos, siempre podemos contar con nuestra crónica semanal, que eso no falla. ¡Vamos allá! ANKH: La llave de la vida Hasta el Castillo Hotel Son Vida Luxury Collection, nos trasladamos para acompañar al diseñador mallorquín Sebastián Pons que presentó su esperada colección 2024, titulada ANKH: La Llave de la Vida, ante un numeroso grupo de clientes, amigos, creadores de contenido y periodistas. El evento para mostrar sus nuevas creaciones sirvió como celebración del quinto aniversario de su marca Muchache y durante el mismo nos contó que ha decidido dar un paso hacia la madurez empresarial dividiendo su firma en dos líneas diferentes: Sebastián Pons y Muchache by. La colección son una serie de prendas que reflejan una profunda meditación sobre el ciclo de la vida y la muerte, se compone de prendas icónicas de la firma como las túnicas, kaftanes, camisas mallorquinas y vestidos adimensionales, aportando como novedad las faldas de faraón, los pantalones egipcios, las camisetas con mangas cuadradas, los vestidos de diosa y los vestidos bolsa, todos ellos en homenaje al dios Osiris. Los colores destacados en Ankh son el blanco y el negro, además del gris en tejidos como algodones egipcios, linos, viscosas, lana fría, guipur, encajes y tejidos con texturas. Todo junto compone la unión perfecta de moda, mitología, arte y artesanía, con el toque único y personal del diseñador Sebastián Pons. El lugar elegido para la presentación, el Castillo Hotel Son Vida, no podía ser mejor, nos recibió la directora de marketing Nuria Solana y el chef del hotel nos ofreció una propuesta gastronómica inspirada en Egipto, en la que destacaban los hummus y dulces con dátiles. ¡Fue una experiencia gastronómica única! Guardia Civil La Comandancia General de la Guardia Civil acogió en sus dependencias la tradicional fiesta de la Virgen del Pilar, patrona de esta institución que el próximo año cumple 180 años de existencia. El acto presidido por el comandante Alejandro Hernández junto a las principales autoridades de la isla y otros representantes de diferentes estamentos sociales y civiles se congregaron para disfrutar del acto de la Patrona. Arte y vino en Porreres El arte ha llegado a numerosos municipios, inspirando a los artistas para brindar a visitantes y locales una noche especial llena de exploración de espacios y la apreciación de las diversas expresiones artísticas. En esta ocasión, Porreres se ha sumado a esta tendencia, fusionando el mundo del vino con las creaciones de artistas como Pep Guerrero, Meggie Maura, Jaume Plensa, Ñaco Fabré o Pep Llambías entre muchos otros. Vale la pena resaltar la performance flamenca de Patricia Moro en Cas Pastoret y el «tast» que bajo el lema Vestir un vi amb art, organizó la cofradía de amigos del vino de Porreres, en colaboración con el enólogo Andreu Oliver de Can Majoral, que ofrecieron una cata inaugural. El objetivo de amabas experiencias era exacerbar los sentidos y ¡lo consiguieron! Celebración centro aragonés Nuestra Señora del Pilar, cariñosamente conocida como «La Pilarica», es la patrona de la comunidad autónoma de Aragón. Aunque lejos de su tierra natal, el centro aragonés de Palma no podía pasar por alto la celebración de su fiesta más importante. La celebración ha sido espectacular, y nosotros no quisimos perdérnosla. Durante varios días, se llevaron a cabo una variedad de actividades que incluyeron un campeonato de juegos (parchís, guiñote, mus y dominó), un vibrante festival folclórico, una emotiva misa baturra y un concurso culinario muy reñido. Todas estas actividades contaron con una gran participación, y los miembros del centro aragonés en nuestra ciudad, desde los más jóvenes hasta los más experimentados, disfrutaron con alegría de la festividad en honor a su patrona. Alpha Tour de Aitana La cantante catalana Aitana finalmente llegó a Barcelona con dos emocionantes conciertos dentro de su gira Alpha Tour. El lugar elegido fue el Palau Sant Jordi, que había agotado sus entradas semanas antes. El concierto, repleto de fans entusiastas, contó con la presencia de numerosos mallorquines, incluyendo a apasionadas seguidoras de la artista como Claudia Serra, Cristina Campins, Mia Palmer, Lucía Serra, Alicia Martín y Elena Serra, quienes fueron acompañadas por sus entusiastas mamás. Todos lucieron prendas de color blanco, siguiendo la petición de Aitana que compartió en sus redes sociales. Como sabéis y sino os lo cuento, Aitana se ha unido a la tendencia estilística de artistas como Beyoncé y Harry Styles, pidiendo a sus fans que se vistan de un color específico en cada uno de sus conciertos. En el caso de Barcelona, el blanco fue la elección, ¡y las fans mallorquinas no decepcionaron en absoluto!