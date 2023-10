Las Destil·leries Antonio Nadal celebran su 125 aniversario con la puesta de largo de «un producto único», la versión sin alcohol de sus emblemáticas Hierbas Túnel. Una bebida que se ha presentado hoy en la fábrica de esta empresa, situada en el Polígono de Marratxí, y que se ha marcado como reto conquistar el paladar de los más jóvenes, para los que ya trabajan en otro desafío: una bebida energética de hierbas.

«Verdes como siempre, sin alcohol como nunca» es el lema de este nuevo producto, para el que el embajador de esta marca, el reconocido chef de estrella Michelin Andreu Genestra solo tiene buenas palabras: «Hay que entender mejor las hierbas. Hacía años que le dábamos vueltas a esta gama de productos 0,0, sin alcohol, y ahora todos los jóvenes la podrán probar. Mallorca tiene que modernizarse en todos los ámbitos».

Pronto, una bebida energética de hierbas

Genestra ha confesado a este diario que descubrió las Hierbas Túnel en su juventud, durante una acampada. «Las probé con un mordisco de ensaimada. Fue un sabor icónico con el que siempre tengo un déjà vu, de un momento alegre, de hermandad». Y ha adelantado que la marca trabaja en un nuevo reto: «Pronto podréis probar una bebida energética de hierbas».

En su intervención, el cocinero mallorquín ha recordado que hace veinte años, junto a colegas de El Celler de Can Roca, el Noma danés y otros chefs con estrella Michelin, quiso sorprender a sus amistades tras una larga jornada de trabajo. «Saqué el arsenal que llevaba en mi maleta y les di a probar sobrasada, quelitas y unas botellas de Hierbas Túnel. Había gente de Japón, de Argentina, y todos me preguntaron: qué es esto, de dónde han salido», ha relatado entre risas antes de la proyección de un vídeo que guarda de aquel episodio en Mugaritz.

Alemania, el principal mercado

Los responsables de Hierbas Túnel han señalado que las hierbas mallorquinas se pueden encontrar actualmente en países de cuatro continentes, siendo Alemania el principal mercado, seguido de Suiza. «Hay que rejuvenecer el producto, ese es el gran reto de las hierbas, y en este sentido podemos decir que los test que hemos hecho han sido muy positivos entre los jóvenes», ha subrayado Jordi Carré, CEO de la empresa.

En el acto, en el que han podido degustarse unos mojitos, unas chuches y unas ensaimadas, todas elaboradas con hierbas, entre otras delicias gastronómicas, también han tomado la palabra la hija del fundador del Grup Túnel, Xisca Morey, y «el mago de la elaboración» de las hierbas, Pep Natta, quien ha asegurado que la empresa «ha sabido evolucionar» y enfrentarse a «nuevos retos», al tiempo que ha señalado el vermut y también la gama Km. 1 como algunos de los últimos logros alcanzados. «Nos preocupamos mucho por la sostenibilidad. Nuestros productos evolucionan y todo tiene que ser hoy saludable. Hay gente que o no puede o no quiere tomar alcohol y no pueden degustar nuestras Hierbas Túnel. Hoy esto ya es posible», ha afirmado.