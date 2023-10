No sé ustedes. Pero yo, en medio de este caluroso mes de octubre y los calores propios de cierta edad, cuando el delicioso aroma de los buñuelos me llega, no puedo evitar preguntarme si es mejor acompañarlos con chocolate o con helado. Está claro que nuestras tradiciones deben adaptarse a los nuevos tiempos, incluyendo el cambio climático.

Por otro lado, desde estas líneas, quiero destacar la importancia de las tradiciones. La palabra «tradición» proviene del verbo «tradere», que significa «entregar» o «transmitir». En los últimos años, hemos visto cómo nuevas celebraciones, aunque divertidas, han empezado a reemplazar nuestras tradiciones locales. Esto nos lleva a olvidar lo esencial que es mantener, proteger y transmitir nuestras costumbres a las generaciones venideras. Las tradiciones son parte fundamental de la identidad de un pueblo. Se mantienen vivas a través de la repetición, y si las abandonamos, perdemos una parte de lo que nos hace únicos. Aunque podemos incorporar nuevas prácticas y costumbres, no debemos renunciar a lo que fortalece nuestros lazos con el pasado y conecta con nuestros antepasados, como sabiamente decía J.R.R. Tolkien: «No subestimes las tradiciones que nos llegan del pasado; a menudo, las viejas costumbres albergan sabiduría que los sabios de tiempos pasados necesitaban conocer». Y como ya es tradición nos encontramos un domingo más para contaros todo lo que sucede, ocurre y acontece en Mallorca. Sin más preámbulos, os cuento… PREMIOS ESSENTIALLY MALLORCA Los Jardines de Alfabia sirvieron de marco espléndido para la celebración de los VI Premios Essentially Mallorca. El evento fue conducido por la talentosa actriz y presentadora Usun Yoon. Mallorca Preservation Foundation se alzó con el galardón en la categoría dedicada al «Mejor Lujo Comprometido», la firma Huguet fue aclamada en la de «Mejor Esencia de Mallorca», y el Atlantida Film Festival se coronó como «Mejor Embajador de Lujo de Mallorca». El evento amenizado por el Dj Juan Campos contó con más de 120 invitados y autoridades como el Conseller de Turismo, Cultura y Deporte, Jaume Bauzá, el Conseller de Turismo, Marcial Rodríguez; la directora insular de Turismo para la demanda y la hospitalidad, Susana Sciacovelli y el alcalde de Bunyola Joan Antoni Riera Durante el acto, el presidente de Essentially Mallorca, Jesús Cuartero, destacó la importancia del sector del lujo en Mallorca: «Un destino idóneo para los turistas que buscan exclusividad y discreción». La velada, organizada por Essentially Mallorca, reconoce desde hace seis años a los eventos, empresas y organizaciones que destacan por ofrecer experiencias únicas en el sector del lujo, marcando así una diferencia notoria. Además de celebrar los logros excepcionales, este certamen tiene el propósito de impulsar la excelencia en el turismo y contribuir a elevar los estándares de calidad, exclusividad y distinción en nuestra hermosa isla. POLICíA NACIONAL Hasta el patio de la Misericordia se trasladaron un centenar de agentes, familiares, autoridades y representantes civiles para celebrar su festividad anual. Durante su discurso el jefe superior José Santafé destacó que Baleares sea un destino “seguro” así como la labor realizada por su equipo durante todo el año. El acto contó con la presencia de la presidenta del Govern Marga Prohens y la delegada del Gobierno Aina Calvo quienes hicieron entrega de las medallas al Mérito Policial, una de las cuales fue para Carmen Riu, consejera delegada de RIU Hoteles también Xisco Martorell presidente de Asima, la jueza Ana San José, la comisaria de la Policía Local de Palma, Antonia Barceló; el comandante general de Balears, Fernando Gracia Herreiz; o la fiscal delegada de Seguridad Vial, Adelaida Jiménez-Villarejo. Al finalizar el acto los presentes pudieron degustar una propuesta gastronómica de productos y vinos mallorquines. OPERACIÓN KILO Los Clubes Rotarios de Mallorca están en plena acción durante estas fechas. ¡Se ponen manos a la obra para llevar a cabo la Operación Kilo! ¿En qué consiste? En recaudar montones de alimentos destinados a diferentes organizaciones sin ánimo de lucro que hacen una labor invaluable. Estas iniciativas son siempre fundamentales. Aunque a veces creamos que todo marcha sobre ruedas, la realidad es distinta. Las colas en los centros de recogida de alimentos no paran de crecer día a día. La mayoría de estas organizaciones carecen de apoyo institucional, pero sus necesidades son enormes y urgentes. Es una realidad que todos deberíamos experimentar de cerca, tocar con nuestras propias manos, y sentir de verdad la situación que atraviesa una parte de la población que lucha por sobrevivir. Juntos, podemos marcar la diferencia y hacer frente a estos serios problemas de subsistencia. Voluntarios y amigos de los diferentes Clubes Rotarios fueron los encargados de tocar el corazón de todos aquellos que acudían a comprar en diferentes establecimientos, y como siempre, lo consiguieron. VEINTISÉIS ARTISTAS EN ANDRATX El salón de plenos del Ajuntament d’Andratx acogió el acto de inauguración de la Exposición Estimuls, una muestra multidisciplinar del grupo Ou Verd, que reúne obras de pintura, escultura y fotografía de veintiséis de sus integrantes. El acto contó con la asistencia de la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo; la concejal de Cultura de dicha localidad, Madi Juan; el presidente del grupo Ou Verd, Carlos Terroba; además de numeroso público. El artista Gaspar Servera tras la alocución de la alcaldesa, dedicó unas palabras a los asistentes, destacando el carácter de la mirada interior que representa este proyecto y la complicidad que ofrecen a quienes las admira, finalizando con un poema de Marc Freixes. La muestra permanecerá abierta durante todo este mes. PARADA MILITAR POR LA FIESTA NACIONAL Una soleada mañana acompañó el acto organizado por la Comandancia General de Baleares para celebrar el Día de la Fiesta Nacional. El lugar elegido ha sido el Paseo del Born donde militares, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local han desfilado ante los numerosos asistentes autoridades, civiles y militares. El público congregado se emocionó ante el izado de la bandera y el homenaje a los caídos por España y en su discurso el comandante general de Baleares Fernando Luis Gracia agradeció poder realizar este acto en la calle gracias a la cesión del espacio por parte del Ayuntamiento de Palma. Enhorabuena por la iniciativa a ambas instituciones, acercar este tipo de actos al público es siempre una buena decisión.