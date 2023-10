Con el otoño a la vuelta de la esquina y el frío intenso aún en espera, las bailarinas son una elección perfecta para esta transición estacional. Estas versátiles compañeras de estilo han vuelto con fuerza y, lejos de limitarse a looks románticos, se adaptan a prácticamente cualquier atuendo: elegante, lady, casual o motero. Puedes utilizarlas en versión college añadiendo unos calcetines, puedes optar por modelos de bailarinas con hebillas y tachuelas siguiendo la estética motera tan de tendencia el próximo invierno. Si prefieres un look más relajado e informal, puedes emparejar las bailarinas con vaqueros de pernera ancha y un jersey de punto oversize o tu blusa estampada preferida, manteniendo la simplicidad como premisa clave. La moda otoñal no siempre tiene que estar relacionada con botas pesadas y cerradas. Las bailarinas son el ejemplo perfecto de cómo el estilo y la comodidad pueden coexistir en esta temporada de transición.

Los mocasines, son tan sumamente versátiles y hay tantos modelos para elegir que puedes adaptar multitud de modelos a tu estilo personal. Siempre aportan a nuestro look un toque especial, elegante y discreto. Puedes combinarlos con calcetines para dar un aire colegial, con camisa masculina y falda midi. Opta por unos mocasines con tacón alto y ancho para tus estilismos de oficina, por unos mocasines de suela track para looks cómodos y urbanitas, o los clásicos planos con adornos de borlas o cadenas para tus estilismos minimal. Podemos combinarlos con cualquiera de las prendas que utilizamos durante esta transición estacional en la que mezclamos prendas propias del otoño y las combinamos con otras veraniegas. Las zapatillas deportivas siguen siendo un gran aliado, aunque podemos elegir infinidad de modelos, la tendencia más viral continúa siendo las zapatillas de estética retro. Ya os he presentado, en otras ocasiones, modelos virales como las Adidas Gazelle y las Adidas Samba, Ahora se suman a éstas las México 66 de Onitsuka Tiger, inspiradas en las zapatillas que lucieron los integrantes del equipo nacional japonés durante los Juegos Olímpicos de 1968 en México. Estas zapatillas icónicas son una elección perfecta para un toque retro en tu atuendo, y podrás elegirlas en múltiples colores. Y no pueden faltar en tu zapatero los icónicos zapatos mary-janes, reversionados por diferentes marcas, y que se han convertido en el calzado más de moda en 2023 y que seguirán siendo tendencia en 2024. Este calzado nos presenta, también, una gran variedad de opciones: planos y cómodos, con punta redondeada o ligeramente afilada, con tacones de aguja o plataforma y tacón cuadrado. El estilo colegial está de vuelta y las mary-janes son un imprescindible en el armario de las amantes de la moda. Con estas cuatro opciones de calzado, estarás lista para afrontar la transición de otoño a invierno con estilo y comodidad, sin comprometer tu elegancia ni tu individualidad, y que te permiten lucir looks otoñales sin renunciar a la moda. Los accesorios Lion of Porches: elevando el estilo personal Los accesorios son la guinda perfecta de cualquier atuendo, y la colección FW23 de Lion of Porches lo confirma con elegancia y sofisticación. En esta temporada, la marca lusa de inspiración británica presenta una serie de elementos esenciales para el guardarropa masculino que añaden una dosis de personalidad a cada look. Gorras, cinturones, zapatillas y mochilas son los aliados perfectos que complementan el resto de su colección, para aquellos que desean un estilo práctico con un toque informal y deportivo, sin renunciar a la elegancia clásica. Todos sus accesorios se sitúan en el punto de encuentro entre lo urbano y lo sofisticado, ofreciendo versatilidad y distinción en cada elección. Lo que más me gusta de esta marca es su capacidad para ofrecer accesorios que se ajustan al estilo personal de cada hombre, accesorios que irradian distinción, exquisitez y modernidad, lo que permite que sus clientes añadan un toque único a su estilo personal en cualquier momento del día. ¿Quieres contactar con Xisca Bosch? xiscabosch.asesoradeimagen@gmail.com Asesora de imagen personal y corporativa. Personal Shopper