El Tribunal Constitucional (TC) ha aparcado su decisión sobre cómo ejecutar el fallo de Estrasburgo respecto del recurso de seis magistrados de la asociación judicial Francisco de Vitoria relacionado con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pese a que España no ha recurrido la decisión y, por tanto, la sentencia es firme.

En junio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) reconoció la vulneración de los plazos de renovación del Consejo General del Poder Judicial y de los derechos fundamentales de los seis magistrados de esta asociación que llevaron el caso hasta Estrasburgo, quienes, "tenían derecho" a que sus candidaturas al CGPJ fueran estudiadas por el Parlamento de forma oportuna.

Un mes después, la Sala Primera del TC estudió un auto que proponía anular la providencia que desestimó el recurso en abril de 2021 por extemporáneo y admitirlo a trámite tras el fallo del TEDH.

Sin embargo, el tribunal no tomó decisión alguna y abrió un período de estudio sobre cuales son los efectos de la sentencia y las posibles reacciones del Constitucional con la intención de resolver en septiembre, aunque había voces en el tribunal partidarias de esperar a la firmeza de la resolución del Estrasburgo, ya que la Abogacía del Estado aun podía recurrir el fallo.

Fuentes del tribunal de garantías han confirmado a EFE que España no ha recurrido el fallo de Estrasburgo, si bien el tribunal no tiene previsto abordar este asunto de forma inmediata ni prioritaria ya que hay "muchos temas urgentes y relevantes" que exigen la atención del tribunal y "no se puede atender todo al mismo tiempo".

Por eso, la intención del tribunal pasa por "reflexionar sobre la forma de ejecutarla" para lo cual se barajan varios escenarios.

Entre ello, dejar sin efecto las providencias de inadmisión y admitir directamente el recurso a trámite; escuchar primero al Ministerio Fiscal y a los recurrentes o solicitar un informe técnico en profundidad a los letrados del Tribunal y abocarlo al Pleno.

Incluso, hay quien dice que convendría esperar a ver si culmina la investidura de Pedro Sánchez para ver qué sucede con el Consejo General del Poder Judicial y un eventual desbloqueo.

Desde la asociación lamentan que el Constitucional haya decidido congelar este asunto porque "cada minuto que pasa están vulnerando derechos fundamentales".

"Esperamos que se adopte pronto una decisión que restaure los derechos de los candidatos y tomaremos las medidas oportunas para procurar que ello sea así", advierte a EFE Jorge Fernandez Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.

Todo ello, se produce cuando hace unos días la presidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Siofra O'Leary, arremetió contra los "bloqueos a nivel político" que provocan que en España haya 83 nombramientos pendientes en la cúpula judicial, 23 de ellos en el Supremo, y sugirió una posible intervención de los tribunales "nacionales y europeos".

Unas palabras que desde el TC ven como "una advertencia" a España en el sentido de que "el CGPJ se tiene que renovar cuanto antes cumpliendo la ley vigente, porque la falta de renovación vulnera los derechos fundamentales de los magistrados que están participando en el proceso de renovación, y que llevan cinco años esperando".