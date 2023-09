El servicio militar obligatorio, conocido como la 'mili', dejó de ser obligatorio en 2001, marcando un punto de interrupción en las carreras laborales y educativas de muchos jóvenes. Este período de pausa podría resultar beneficioso para aquellos que opten por jubilarse anticipadamente décadas después de su servicio militar, ya que les ayuda a cumplir con los requisitos de cotización exigidos por la ley para acceder a las modalidades de jubilación anticipada disponibles.

En este caso, la Ley General de la Seguirdad Social proporciona en sus artículos 207 y 208 del Boletín Oficial del Estado dos formas de adoptar la jubilación anticipada.

Existen dos modalidades de jubilación anticipada en España. En la jubilación anticipada voluntaria, donde la decisión es del trabajador, se requiere cotizar durante 35 años, con al menos dos de esos años en los últimos 15. Por otro lado, en la jubilación anticipada involuntaria, que se produce debido a un cese no voluntario en la relación laboral, se exige una cotización de 33 años, con al menos dos de esos años en los últimos 15.

La 'mili' en la jubilación anticipada

Si un trabajador no logra alcanzar el período de cotización necesario por sí mismo y requiere la ayuda de su servicio militar, si lo hubiera completado, puede agregar un año de cotización proveniente de su servicio militar, el servicio femenino obligatorio o la prestación social sustitutoria para objetores de conciencia. Esto puede contribuir a cumplir con los requisitos de cotización requeridos para la jubilación anticipada.

Esta asistencia no está disponible para la jubilación ordinaria, sino que está estrictamente reservada para la jubilación anticipada. A pesar de las promesas de equiparación que se hicieron hace más de una década, durante el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, no se llevó a cabo esta medida y no ha sido adoptada posteriormente en los gobiernos de Mariano Rajoy, Pedro Sánchez o en la coalición PSOE-Unidas Podemos.