El arte, dícese de: «La manifestación o expresión de cualquier actividad creativa y estética por parte de los seres humanos, donde plasman sus emociones, sentimientos y percepciones sobre la realidad o lo que imaginan con fines estéticos y simbólicos, utilizando diferentes recursos plásticos, lingüísticos o sonoros». La verdad es que el arte es algo muy personal, cada uno de nosotros lo ve de manera diferente y lo muestra de maneras únicas. Algunas personas tienen un talento increíble en distintas áreas y crean cosas absolutamente hermosas. Luego estamos los demás, como servidora, que cantamos más o menos bien, o, mejor dicho, nos limitamos a dibujar esas casitas básicas de cuatro palos con dos ventanas. ¡Pero eso también es arte, de alguna manera! ¡Ja, ja, ja!

El otoño ha llegado con fuerza, trayendo consigo esos típicos días de lluvia de la temporada. Y con él, hemos vivido la Nit de l’Art Palma en todo su esplendor, con una agenda tan apretada que nos sentíamos como el correcaminos, saltando de una calle a otra de la ciudad para intentar llegar a todas las presentaciones. Durante estos días, nuestras conversaciones han sido de lo más variadas, incluyendo debates sobre si es conveniente extender la Nit de l’Art a toda una semana. Aún no hemos llegado a un consenso; las encuestas a pie de calle muestran un empate técnico.

Hay quienes disfrutan la idea de poder visitar exposiciones en diferentes días, mientras que otros añoran los tiempos en que la ciudad se llenaba de gente, tanto dentro como fuera de las galerías, convirtiéndose en un auténtico río de arte. En mi opinión, tener una semana llena de eventos es genial, pero aun así es un reto tratar de abarcarlo todo. El aumento en la cantidad de eventos también trae consigo el regreso de un espécimen digno de estudio: los croqueteros, que sacan sus mejores galas, practican su técnica de caza de croquetas y empiezan a hacer conjeturas sobre cuándo comenzarán los cócteles navideños. El pistoletazo de salida ya ha sonado, y los juegos de la croqueta se acercan velozmente. Ya no hay escapatoria.

En resumen, ha sido una semana repleta de emociones y arte a raudales, y estoy deseando compartir todos los detalles con vosotros sin perder ni un segundo. ¡Vamos allá!

ART VIVANT

El Hotel de Mar, Gran Meliá se vistió de gala para convertirse en el escenario de la primera representación de Art Vivant, una colaboración entre Meliá y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

Se trata de la conceptualización en formato escénico de la obra El sueño, del artista Franz Marc cuya puesta en escena ha corrido a cargo de la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) quienes en 25 minutos de obra desarrollan una conversación entre el autor de la obra y sus personajes. Una cuidada y destacada actuación donde el vestuario diseñado exprofeso consigue trasladar al espectador a esa sub-realidad pictórica.

El objetivo de está unión en palabras de Alberto Linde área managing director - East Spain & Balearic Islands de Meliá, es «unir arte y gastronomía mostrando el life style español en su esencia y que sin duda forma parte de los valores de Gran Meliá».

Al acto de inauguración acudieron representantes de las instituciones de las Islas, galeristas, artistas y otros profesionales del sector cultural, quienes degustaron un cóctel elaborado por el equipo del hotel y que cerró con una magnífica propuesta de postres de Lluís Pérez inspirados también en la obra de Franz Marc.

MAR INTERIOR

Bajo una calurosa noche de final de verano, asistimos a un enclave único: La Lonja de Palma, para ver la obra del artista portugués Pedro Cabrita Reis titulada «Mar Interior» inaugurada por la presidenta del Govern de les Illes Balears Marga Prohens. La exposición se desarrolla en el marco de la Nit de l’Art y ha dado el pistoletazo de salida a la semana grande del arte en nuestra ciudad.

La obra compuesta por 700 lámparas, que en palabras del autor es una «escultura» nos ofrece una visión sobre el mar Mediterráneo y nos invita a reflexionar sobre la conexión existente entre el agua, la luz y la espiritualidad.

Merece una mención especial de servidora, la amabilidad y cercanía de Pedro Cabrita Reis. Cuando se conoce a alguien tan destacado como él, puede ocurrir que te encuentres con un personaje distante, lejano, frío, pero he de decir que no ha sido así, me encantó su adorable vanidad colocándose la americana para salir perfecto en la foto el sentido del humor con el que se comunica con quien se le acerca, además del cariño y humildad demostrados durante la velada. Hemos quedado prendados.

La iniciativa que ha contado con el apoyo del Govern de les Illes Balears, el Ayuntamiento de Palma y la galería Kewenig estará abierta al público hasta febrero de 2024.

TORNEO DE GOLF COPE MALLORCA

Decía el golfista Chi Chi Rodríguez, que «El golf es la mayor diversión que puedes tener sin quitarte la ropa», el deporte y la diversión son dos buenas razones para organizar ya por vigésimo octava ocasión el torneo de golf Cope Mallorca que bajo la modalidad Fourball por parejas, que ha contado con casi 200 participantes. La pareja formada por Víctor Sbert Orell y Víctor Sbert Gutiérrez ha sido la ganadora de este año.

El campo y las instalaciones del Golf Son Muntaner acogieron el torneo que se cerró con un cóctel, durante el transcurso del cual se hizo la entrega de premios y el tradicional sorteo de regalos; destacada fue la presencia del presidente de la Federació Balear de Golf, Bernardino Jaume, el director de Son Muntaner, Bernat Llobera, y el director de Cope Baleares, Xavier Bonet.

FIESTA FIREFLIES

Envueltos por la atmosfera única de Puro Beach se celebró la fiesta Fireflies, una cita que ha deslumbrado con su equilibrada mezcla de arte, ritmo y gastronomía elaborada especialmente para la ocasión.

Cada fiesta organizada por Purobeach Palma deja a los asistentes sin palabras, por la calidad y formato que transforma el espacio en un lugar único para divertirse.

FREE WAY 2023

El espacio multidisciplinar Garaje Son Armadams del galerista Xavi Fiol, abrió sus puertas para acoger la exposición colectiva Free Way, que tuvo como protagonistas a: Melvin Martínez, Avelino Sala, Cristina de Miguel, David Rosado, Eli Tulián, Fernando Megías, Tomás Pizá y Picatoste.

Con esta nueva iniciativa expositiva, Garaje Son Armadams visibiliza la obra de arte de estos artistas a amantes del arte, galeristas e interesados en la disciplina, conectándolos en diferentes escenarios y provocando emociones que pueden pasar de la felicidad a la tristeza en menos de tres pasos. Estará abierta hasta el 30 de septiembre.

SALOMÉ

La Asociación Cultural, QoMoMolo, la artista Yolanda Trigo y DosCreativos Mallorca han inaugurado una propuesta artística comisariada por Sebastià Mascaró. La instalación lleva por título Salomé realizada para la ocasión en el espacio vintage Pop Mallorca.

A través del fascinante personaje bíblico de Salomé la obra en collage fotográfico de Trigo, hace uso de las lonas -velos- para invitarnos a su particular expresión de la versión de Oscar Wilde Salomé de 1891, que supuso todo un cambio en el concepto, la popularidad y la representación de un personaje tan expresivo del trasfondo psicológico de la humanidad como Salomé. Destaca también la instalación de una pieza textil diseñada por Doscreativos Mallorca, que permanece suspendida en el aire. Se trata de un kimono contemporáneo que preside la entrada de la sala y que da la bienvenida a los visitantes con la promesa de ayudarles a transitar por una historia donde el deseo, el amor y la muerte están presentes. Quedáis invitados a visitarla.