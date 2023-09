Sin duda, las botas cowboy, esas maravillosas botas de inspiración vaquera siguen siendo un must have en el armario de cualquier fashionista. Se caracterizan por su punta afilada, su tacón ancho y su caña alta o media. Puedes encontrarlas en diferentes colores, materiales y estampados, desde el clásico cuero marrón hasta el animal print o el metalizado. Combínalas con vestidos bohemios, faldas midi o jeans para un look casual y chic. Si quieres que tus piernas parezcan más largas elige un modelo de caña media ¡te verás genial!

Las botas mosqueteras son aquellas que llegan por encima de la rodilla hasta la mitad del muslo, creando un efecto sexy y sofisticado. Son perfectas para estilizar las piernas y darle un toque glamuroso a cualquier outfit. Puedes elegir entre modelos ajustados u holgados, con tacón alto o bajo, y en colores neutros o llamativos. Lo importante es que las lleves con prendas cortas o ajustadas, como minivestidos, shorts o leggings. Puedes sustituirlas por el modelo más clásico de caña alta, aunque te aconsejo que les añadas un toque de sofisticación eligiéndolas de un color o estampado atrevido. Las botas biker o moteras son las favoritas de las amantes del rock y del estilo urbano. Se trata de botas de caña baja o media, con suela gruesa, hebillas, cremalleras y tachuelas. Son ideales para darle un toque rebelde y desenfadado a tus looks, ya sea con pantalones de cuero, vestidos estampados o chaquetas oversize. Además, son muy cómodas y resistentes. Y, si eres de las que ya tienen todos los modelos anteriores, opta por una botas o botines en tonos metalizados. Son la tendencia más atrevida y original de la temporada. Se trata de botas con acabados brillantes y reflectantes, en tonos plateados, dorados, cobrizos o multicolores. Son perfectas para darle un toque de luz y de fiesta a tus looks, sobre todo si los combinas con prendas básicas y neutras. Estas son las cuatro tendencias principales en botas para este otoño-invierno 2023-2024. ¿Cuál es tu favorita? Ajústalas a tus outfits e intenta ser un tanto ecléctica con tus combinaciones. TIMBERLAND TE INVITA A ENCONTRAR TU SUPERPODER La marca de calzado y ropa Timberland presenta su nueva colección Find Your Superpower, inspirada en las mujeres que quieren expresar su fuerza y confianza con un estilo propio. La colección ofrece una variedad de botas de piel de alta calidad, con materiales reciclados y regenerativos, que se adaptan a cualquier ocasión y clima. Entre los modelos destacados se encuentran unas botas con cremallera lateral que envuelven el pie con suavidad y comodidad; las Chelsea Boot, unas botas elegantes y sofisticadas o su nuevo modelo de botas inspiradas en las icónicas Yellow Boots con un moderno tacón. La colección también incluye prendas de ropa perfectas para nuestros oufits invernales, como la parka Fishtail Water Resistant, ideal para los días de lluvia, y la sobrecamisa Wool Shirt, perfecta para el estilo urbano y cosmopolita. Todas estas prendas y calzados están disponibles desde este mes de septiembre. Así que, si eres una apasionada de la moda cool, cómoda y urbanita, no puedes perderte esta preciosa colección. ENATE Y RAFA FORTEZA, UN BRINDIS POR EL ARTE La bodega del Somontano, ENATE, que desde 1992 vincula el vino y el arte, se suma a la Nit de l’Art de Palma con varias actividades que tendrán como protagonista al artista mallorquín Rafa Forteza, ganador del Premio «ENATE & Estampa. Arte compartido» en 2021. Hoy mismo, el espacio Wine Lovers Sant Jaume ofrecerá catas maridajes de los vinos más representativos de ENATE, cada uno asociado a un pintor de reconocido prestigio que figura en su etiqueta. Además, la terraza del Hotel Born acogerá conversatorios con Rafa Forteza, quien nos hablará de su obra y del arte contemporáneo mientras se degusta un vino ENATE con los asistentes. Un planazo para una noche muy especial. ¿Quieres contactar con Xisca Bosch? xiscabosch.asesoradeimagen@gmail.com Asesora de imagen persona y corporativa. Personal Shopper